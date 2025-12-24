РУС
Макрон и Рютте обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих".

Макрон и Рютте обсудили Коалицию желающих

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого они обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Я разговаривал с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и работу, проведенную в рамках "Коалиции желающих". Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, проводимую в этом контексте, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является условием для прочного и длительного мира", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них членство в ЕС и 800-тысячная армия

Макрон отметил, что в то время как Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и сопротивляться.

"Она может рассчитывать на нас сегодня и завтра", - подчеркнул президент Франции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о встрече "Коалиции желающих": Никто не заинтересован в третьем вторжении РФ. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о "конструктивном и глубоком разговоре" с командой США по одному из трех документов, над которыми сейчас работаем, – гарантиях безопасности.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, чтостраны-участницы "Коалиции желающих" разработали военные планы для Украины в воздухе, на море и на суше.

Рютте Марк (557) Макрон Эмманюэль (1542) Коалиция желающих (85)
24.12.2025 19:36 Ответить
Україна продовжує боротися та чинити
Росія продовжує свою агресію
а Франція продовжує купувати в Росії значні обсяги товарів, в основному природний газ та скраплений(ЗПГ), встановлюючи рекорди з імпорту в 2024 році (5.34 млн. тонн за 10 місяців), а також азотні добрива
Германия: объем торговли составляет 9,5 миллиарда долларов
Франция, Нидерланды: 6 миллиардов долларов.
Общий объем торговли с ЕС составляет примерно 67,5 миллиарда евро. Это сделало Союз третьим по величине партнером России в регионе в 2024 году.
24.12.2025 19:39 Ответить
Урааааааа, це перемога
24.12.2025 19:42 Ответить
" охочі" вас сьогодні раха офіційно послала вкотре. Вам подобається приниження? Я не розумію мене посилають, а я далі як в нічому не бувало гну свою лінію.
24.12.2025 19:44 Ответить
*****(шоб він здох у страшних корчах).дав їм точне визначення--підсвинки
24.12.2025 19:53 Ответить
 
 