Макрон и Рютте обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих".

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого они обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих".

Что известно?

"Я разговаривал с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и работу, проведенную в рамках "Коалиции желающих". Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, проводимую в этом контексте, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является условием для прочного и длительного мира", - говорится в сообщении.

Макрон отметил, что в то время как Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и сопротивляться.

"Она может рассчитывать на нас сегодня и завтра", - подчеркнул президент Франции.

Что предшествовало?