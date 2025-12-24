Макрон и Рютте обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих".
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого они обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в соцсети Х.
Что известно?
"Я разговаривал с Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию в Украине и работу, проведенную в рамках "Коалиции желающих". Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, проводимую в этом контексте, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является условием для прочного и длительного мира", - говорится в сообщении.
Макрон отметил, что в то время как Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и сопротивляться.
"Она может рассчитывать на нас сегодня и завтра", - подчеркнул президент Франции.
Что предшествовало?
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.
- Президент Владимир Зеленский сообщил о "конструктивном и глубоком разговоре" с командой США по одному из трех документов, над которыми сейчас работаем, – гарантиях безопасности.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, чтостраны-участницы "Коалиции желающих" разработали военные планы для Украины в воздухе, на море и на суше.
Росія продовжує свою агресію
а Франція продовжує купувати в Росії значні обсяги товарів, в основному природний газ та скраплений(ЗПГ), встановлюючи рекорди з імпорту в 2024 році (5.34 млн. тонн за 10 місяців), а також азотні добрива
Германия: объем торговли составляет 9,5 миллиарда долларов
Франция, Нидерланды: 6 миллиардов долларов.
Общий объем торговли с ЕС составляет примерно 67,5 миллиарда евро. Это сделало Союз третьим по величине партнером России в регионе в 2024 году.