Макрон і Рютте обговорили ситуацію в Україні та роботу в межах "Коаліції охочих"

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони обговорили ситуацію в Україні та роботу в межах "Коаліції охочих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у соцмережі Х.

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Що відомо?

"Я розмовляв з Марком Рютте, щоб обговорити ситуацію в Україні та роботу, проведену в межах "Коаліції охочих". Починаючи із січня в Парижі, ми продовжимо роботу, що проводиться в цьому контексті, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є умовою для міцного та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

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Макрон зауважив, що в той час як Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротися та чинити опір.

"Вона може розраховувати на нас сьогодні і завтра", - наголосив президент Франції.

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