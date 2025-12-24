Макрон і Рютте обговорили ситуацію в Україні та роботу в межах "Коаліції охочих"
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони обговорили ситуацію в Україні та роботу в межах "Коаліції охочих".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у соцмережі Х.
Що відомо?
"Я розмовляв з Марком Рютте, щоб обговорити ситуацію в Україні та роботу, проведену в межах "Коаліції охочих". Починаючи із січня в Парижі, ми продовжимо роботу, що проводиться в цьому контексті, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є умовою для міцного та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.
Макрон зауважив, що в той час як Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротися та чинити опір.
"Вона може розраховувати на нас сьогодні і завтра", - наголосив президент Франції.
Що передувало?
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про "конструктивну і глибоку розмову" з командою США щодо одного з трьох документів, над якими зараз працюємо, – гарантій безпеки.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країни-учасниці "Коаліції охочих" розробили військові плани для України у повітрі, на морі та на суші.
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