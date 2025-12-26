РУС
Новости Разговор Макрона с путинім
Рябков: Если Макрону есть что сказать Путину, то он знает, как организовать такой разговор

рябков,сергей

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон, если имеет что сказать, знает, как организовать разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Если Макрону есть что сказать, и это действительно является определенным сигналом, он знает, и его помощники знают, какими путями этот сигнал можно донести и как организовать такой разговор", - отметил заместитель главы МИД РФ.

Что предшествовало?

Напомним, Макрон заявлял, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.

"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звонок Макрона Путину означает, что Европа стремится иметь с РФ только дипломатический процесс, - министр Франции Аддад

Автор: 

путин владимир (32598) Макрон Эмманюэль (1544) Рябков Сергей (63)
ОСЬ ЩО БУВАЄ коли кілька років загравати з агресором замість того щоб його знищити - він буде хамити і вважати до до Хана треба іти на поклон
26.12.2025 14:25 Ответить
Нехай скаже бункерному,що
ядрьона бомба в нього теж є.
26.12.2025 14:37 Ответить
Після того як поговорили з путіним ,- через декілька хвилин на Україну посипається ракетно бомбово шахедна атака . Це замітили всі. Першими відреагували Німетчина відмовившись , даби не спричиняти Українцям страждання. Це знає і Макрон.
26.12.2025 14:41 Ответить
Чого такого, до ху...ла може звернутися якщо є з чим, бо ху...ло на таких свій час не витрачає, не його уровень, у нього трампонутий стоїть у черзі. Но якщо є щось сказати то хай Машке скаже, коли вона протрезвіє
26.12.2025 14:48 Ответить
Макрон вже вмиває руки...Зльотав до краснодупого Сі в Чінку комуняцьку, той порадив сину психотерапевта ідею.. Пагаваріть з Адольфом путлером. - Гітлером сьогодення
26.12.2025 15:04 Ответить
Звісно є що сказати. "путін-*****! Лалалалалалалала!". Огранізовуйте зустріч.
26.12.2025 15:06 Ответить
 
 