Рябков: Если Макрону есть что сказать Путину, то он знает, как организовать такой разговор

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон, если имеет что сказать, знает, как организовать разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Если Макрону есть что сказать, и это действительно является определенным сигналом, он знает, и его помощники знают, какими путями этот сигнал можно донести и как организовать такой разговор", - отметил заместитель главы МИД РФ.

Что предшествовало?

Напомним, Макрон заявлял, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.

"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

