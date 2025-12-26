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Новини Розмова Макрона з Путіним
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Рябков: Якщо Макрону є що сказати Путіну, то він знає як організувати таку розмову

рябков,сергей

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон, якщо має що сказати, знає, як організувати розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо Макрону є що сказати й це дійсно є певним сигналом, він знає, і його помічники знають, якими шляхами цей сигнал можна донести і як організувати таку розмову", - зазначив заступник глави МЗС РФ.

Що передувало?

Нагадаємо, Макрон заявляв, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.

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Автор: 

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