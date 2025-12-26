Рябков: Якщо Макрону є що сказати Путіну, то він знає як організувати таку розмову
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон, якщо має що сказати, знає, як організувати розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це інформує ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Макрону є що сказати й це дійсно є певним сигналом, він знає, і його помічники знають, якими шляхами цей сигнал можна донести і як організувати таку розмову", - зазначив заступник глави МЗС РФ.
Що передувало?
Нагадаємо, Макрон заявляв, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.
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