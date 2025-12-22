РФ виступає не за тимчасове перемир’я, а за "стійкий мир" з Україною, - МЗС Росії
Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков стверджує, що Москва хоче не тимчасове припинення вогню, а нібито "стійкого миру" у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.
Заява росіян
"Тимчасове припинення вогню — це не та схема, яка може дозволити просунутися вперед. Ми не за тимчасове припинення вогню, ми за стійке припинення бойових дій в рамках угоди, яка забезпечить вирішення проблем, які є першопричинами цього конфлікту, і яка гарантуватиме конституційний устрій РФ з урахуванням тих рішень, які були прийняті на відповідних територіях населенням цих територій в останні роки", - каже він.
Крім того, зазначає Рябков, у Росії залишаються "серйозні питання" до Сполучених Штатів, зокрема з питань війни в України.
Водночас російське МЗС переконує, що адміністрація президента США Дональда Трампа зробила кроки у правильному напрямку, зокрема, Вашингтон при Трампі визнав, що "першопричиною конфлікту стала експансія НАТО", "істотно переглянула курс" команди експрезидента США Джо Байдена.
Ненапад на ЄС та НАТО
Також, за його словами, Москва готова юридично підтвердити, що напад на НАТО і Євросоюз в її плани не входить.
"Ми, зрозуміло, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі", - заявив Рябков.
- Він нагадав про слова російського диктатора Путіна про те, що Москва "готова зафіксувати це юридично".
"Однак в Європі, якщо під цим усталеним терміном розуміти приналежність до Євросоюзу і європейської частини НАТО, вкрай мало тих, хто був би готовий вибудовувати подібну архітектуру не проти Росії, а спільно з нашою країною", - резюмував Рябков.
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