Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков стверджує, що Москва хоче не тимчасове припинення вогню, а нібито "стійкого миру" у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Заява росіян

"Тимчасове припинення вогню — це не та схема, яка може дозволити просунутися вперед. Ми не за тимчасове припинення вогню, ми за стійке припинення бойових дій в рамках угоди, яка забезпечить вирішення проблем, які є першопричинами цього конфлікту, і яка гарантуватиме конституційний устрій РФ з урахуванням тих рішень, які були прийняті на відповідних територіях населенням цих територій в останні роки", - каже він.

Крім того, зазначає Рябков, у Росії залишаються "серйозні питання" до Сполучених Штатів, зокрема з питань війни в України.

Водночас російське МЗС переконує, що адміністрація президента США Дональда Трампа зробила кроки у правильному напрямку, зокрема, Вашингтон при Трампі визнав, що "першопричиною конфлікту стала експансія НАТО", "істотно переглянула курс" команди експрезидента США Джо Байдена.

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Ненапад на ЄС та НАТО

Також, за його словами, Москва готова юридично підтвердити, що напад на НАТО і Євросоюз в її плани не входить.

"Ми, зрозуміло, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі", - заявив Рябков.

Він нагадав про слова російського диктатора Путіна про те, що Москва "готова зафіксувати це юридично".

"Однак в Європі, якщо під цим усталеним терміном розуміти приналежність до Євросоюзу і європейської частини НАТО, вкрай мало тих, хто був би готовий вибудовувати подібну архітектуру не проти Росії, а спільно з нашою країною", - резюмував Рябков.

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