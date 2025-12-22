РФ выступает не за временное перемирие, а за "устойчивый мир" с Украиной, - МИД России
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.
Как передаетЦензор.НЕТ, его цитируетроссийское пропагандистское агентство ТАСС.
Заявление россиян
"Временное прекращение огня — это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед. Мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое обеспечит решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционный строй РФ с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях населением этих территорий в последние годы", - говорит он.
Кроме того, отмечает Рябков, у России остаются "серьезные вопросы" к Соединенным Штатам, в частности по вопросам войны в Украине.
В то же время российский МИД убеждает, что администрация президента США Дональда Трампа сделала шаги в правильном направлении, в частности, Вашингтон при Трампе признал, что "первопричиной конфликта стала экспансия НАТО", "существенно пересмотрела курс" команды экс-президента США Джо Байдена.
Нененападение на ЕС и НАТО
Также, по его словам, Москва готова юридически подтвердить, что нападение на НАТО и Евросоюз в ее планы не входит.
"Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели", - заявил Рябков.
- Он напомнил о словах российского диктатора Путина о том, что Москва "готова зафиксировать это юридически".
"Однако в Европе, если под этим устоявшимся термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной", - резюмировал Рябков.
І так три рази!
Стійкий мир буде ,коли паРаша забереться з України,виплатить репарації.Було б дуже гарно щоб розкололась на 10-15-25 незалежних держав.
Тобто за умови "достіжєнія цєлєй сво". Тобто за умови побєди.
Тобто вони згодні лише на мір чєрєз побєду.
І головне - забудьте, подонки, про нас на все ваше мерзенне життя!
І ось тоді буде мир на Землі.
Відповідь - ні, тому що якщо це почути першій особі США, це все одно що йому вилили на голову гімно!
Які рішення приймали жителі міста Запоріжжя, свиня ти недодєлана кацапська??
1.Вивести війська зі всіх окупованих територій
2. Виплатити репарації
3. Судити в Гаазі всіх россійських військових злочинців.
-Ні не буде, але буде така боротьба за мир, що каменю на камні не залишить...
Старий радянський анекдот збувається, послухаєш орків, ну прям голуби миру.
З ****** миру не буде ніколи!!!
У старого довбойоба все одно пам'ять як у золотої рибки, тож це проканає в який вже раз.
Не?
Ну то не пи*діть!
Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них12 после 1945года.Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)