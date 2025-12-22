РУС
1 882 33

РФ выступает не за временное перемирие, а за "устойчивый мир" с Украиной, - МИД России

рябков

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Заявление россиян

"Временное прекращение огня — это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед. Мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое обеспечит решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционный строй РФ с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях населением этих территорий в последние годы", - говорит он.

Кроме того, отмечает Рябков, у России остаются "серьезные вопросы" к Соединенным Штатам, в частности по вопросам войны в Украине.

В то же время российский МИД убеждает, что администрация президента США Дональда Трампа сделала шаги в правильном направлении, в частности, Вашингтон при Трампе признал, что "первопричиной конфликта стала экспансия НАТО", "существенно пересмотрела курс" команды экс-президента США Джо Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России

Нененападение на ЕС и НАТО

Также, по его словам, Москва готова юридически подтвердить, что нападение на НАТО и Евросоюз в ее планы не входит.

"Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели", - заявил Рябков.

  • Он напомнил о словах российского диктатора Путина о том, что Москва "готова зафиксировать это юридически".

"Однако в Европе, если под этим устоявшимся термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной", - резюмировал Рябков.

Читайте также: РФ готова завершить войну на условиях, которые озвучивались летом 2024 года, - Путин

Автор: 

МИД РФ (1699) россия (98473) Рябков Сергей (62) война в Украине (7313)
Топ комментарии
+18
Пішли нахер з території України, кацапські тварюки.
22.12.2025 16:17
+15
Стійкий мир може бути лише такий:
22.12.2025 16:16
+9
Цинічні, підлі, наглі, підарастичні кацапи!
22.12.2025 16:22
Стійкий мир може бути лише такий:
22.12.2025 16:16
Стійкий мир Україна підпише на спільному україно-китайському кордоні!
22.12.2025 16:22
Пішли нахер з території України, кацапські тварюки.
22.12.2025 16:17
ПТН - ПНХ
І так три рази!
22.12.2025 16:17
За такий мир шо миру мир - нічого ми від кацапів не діждемось - одне словоблудіє
22.12.2025 16:17
Ще одне,чи вони з під плінтуса лізуть?
Стійкий мир буде ,коли паРаша забереться з України,виплатить репарації.Було б дуже гарно щоб розкололась на 10-15-25 незалежних держав.
22.12.2025 16:20
Краще на 50. І щоб жодна не оголошувала себе правонаступницею раші. Тоді спокійно можна забрати ядерку за стегенця Трампа. А на репарації підуть закордонні активи раші.
показать весь комментарий
22.12.2025 16:25
22.12.2025 16:22
....як дихає.
22.12.2025 17:14
Цинічні, підлі, наглі, підарастичні кацапи!
22.12.2025 16:22
в рамках угоди, яка забезпечить вирішення проблем, які є першопричинами цього конфлікту, і яка гарантуватиме конституційний устрій РФ з урахуванням тих рішень, які були прийняті на відповідних територіях населенням цих територій в останні роки
Тобто за умови "достіжєнія цєлєй сво". Тобто за умови побєди.
Тобто вони згодні лише на мір чєрєз побєду.
22.12.2025 16:23
Та 100пудово! Вони ж будуть базікати що завгодно, аби не зупинятись. А потім буде черга країн "Варшавського договора". Вони ж й досі думають, що самі хитрови*бані на цьому світі.
показать весь комментарий
"ми за стійке припинення бойових дій..." - та без питань! Валіть нахєр з нашої землі, заберіть з собою всіх своїх андрофагів, навіть тих, хто вас тут чекав з українським паспортом, виплатіть репарації, а рови з крокодилами та 10-ти метрові стіни з колючкою - ми вже самі зробимо.
І головне - забудьте, подонки, про нас на все ваше мерзенне життя!
І ось тоді буде мир на Землі.
22.12.2025 16:23
Чи хоч одна скотина , вітьок чи кушнеренко сказав президенту США про те що сказав цей підар?
Відповідь - ні, тому що якщо це почути першій особі США, це все одно що йому вилили на голову гімно!
22.12.2025 16:23
Стійкий мир буде тільки після звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
Ага.. так за припинення бойових дій, що аж не готові припиняти вогонь🤯
показать весь комментарий
>> які були прийняті на відповідних територіях населенням цих територій в останні роки...

Які рішення приймали жителі міста Запоріжжя, свиня ти недодєлана кацапська??
22.12.2025 16:28
Умови стійкого миру :

1.Вивести війська зі всіх окупованих територій

2. Виплатити репарації

3. Судити в Гаазі всіх россійських військових злочинців.
22.12.2025 16:31
Ну то уйобуйте з України якщо ви п*дари за мир!!
показать весь комментарий
першопричинами цього конфлікту є існування поряд психічно хворої наглоти Москалії з імперськими амбіціями!!
показать весь комментарий
Також, за його словами, Москва готова юридично підтвердити, що напад на НАТО і Євросоюз в її плани не входить.

"Ми, зрозуміло, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі", - заявив Рябков.

Він нагадав про слова російського диктатора Путіна про те, що Москва "готова зафіксувати це юридично". РАШИСТСЬКА БРЕХЛИВА **** НАРУШИЛА МІЖНАРОДНІ І НАВІТЬ ВЛАСНІ ЮРИДИЧНІ ПАПЕРИ (ХЕЛЬСІНСЬКИЙ АКТ.бУДАПЕШТСЬКИЙ ПАПІР .УКАЗ СОВКА ПРО ПЕРЕДАЧУ КРИМУ УКРАЇНІ ,,,Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі", - заявив Рябков. ІДИ НАКЙ БРЕХЛИВИЙ ПЕС.ОСЬ САМ РАШИСТСЬКИ ПЕС ВКАЗУЄ НА РАШИСТСЬКІ ЗАВОЙОВНИЦЬКО -ОКУПАЦІЙНІ ЦІЛІ- (((Ми не за тимчасове припинення вогню, ми за стійке припинення бойових дій в рамках угоди, яка забезпечить вирішення проблем, які є першопричинами цього конфлікту, і яка гарантуватиме конституційний устрій РФ з урахуванням тих рішень, які були прийняті на відповідних територіях населенням цих територій в останні роки", - каже він. Джерело: https://censor.net/ua/n3591821
22.12.2025 16:35
Та вони самі розуміють що це неможливе, це закиди рудому покидьку, мовляв дивись ми за мир, а те педофілне створіння ще не розуміє яку скриньку Пандори вони вже відкрили...
показать весь комментарий
-Чи буде 3-я світова війна?
-Ні не буде, але буде така боротьба за мир, що каменю на камні не залишить...
Старий радянський анекдот збувається, послухаєш орків, ну прям голуби миру.
22.12.2025 16:35
Ця сволота ще гірша за Лаврова
показать весь комментарий
Це ж було вже, стійкий мир?!?!🤣😂🤪🤡
З ****** миру не буде ніколи!!!
показать весь комментарий
О як заговорили. Воно і зрозуміло чого. США нові санкції підготували то ці підари що завгодно скажуть щоб їх не було. І вони тут не помиляються. Як тільки рудому педофілу скажуть "раша стійкого миру хоче, премія миру в тебе в кишені майже" той знову всиратись буде і скаже "не на часі на расіюшку тиснуть, санкції почекають". А як все утрясеться трохи то знову вилізе ***** і скаже "воюватимемо аж поки цілі сво не виконаємо, тобто вічно". А потім знову скажуть що миру хотять.
У старого довбойоба все одно пам'ять як у золотої рибки, тож це проканає в який вже раз.
22.12.2025 16:47
А "правильний напрямок" це в сторону України чи раши???
показать весь комментарий
"це не та схема, яка може дозволити просунутися вперед"_______"зам" случайно проговорился!
показать весь комментарий
Слів не залишилося, залишилися одні слюни. Оху....ший представник ху... лостану
показать весь комментарий
х...ло теж казало, що не має планів нападати на Україну, а на другий день плани змінились. ну як можна вірити підарсні болотній. той мем невідомого автора про папір і угоди з кацапами саме раз.
22.12.2025 17:19
Задумали колективно суїциднутись?
Не?
Ну то не пи*діть!
показать весь комментарий
Начиная с1925года Советская Россия заключила58 договоров,соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила, прервала или вышла в одностороннем порядке.
Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них12 после 1945года.Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
показать весь комментарий
Це останній анекдот що рашисти хочуть стійкого миру. Да вони і року без війни ніколи не жили. Стійкий мир може тільки бути коли замість Сосії буде радіоактивне безлюдне болото
показать весь комментарий
