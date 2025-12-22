Заместитель главы МИД России Сергей Рябков утверждает, что Москва хочет не временного прекращения огня, а якобы "устойчивого мира" в войне против Украины.

Как передаетЦензор.НЕТ, его цитируетроссийское пропагандистское агентство ТАСС.

Заявление россиян

"Временное прекращение огня — это не та схема, которая может позволить продвинуться вперед. Мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое обеспечит решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционный строй РФ с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях населением этих территорий в последние годы", - говорит он.

Кроме того, отмечает Рябков, у России остаются "серьезные вопросы" к Соединенным Штатам, в частности по вопросам войны в Украине.

В то же время российский МИД убеждает, что администрация президента США Дональда Трампа сделала шаги в правильном направлении, в частности, Вашингтон при Трампе признал, что "первопричиной конфликта стала экспансия НАТО", "существенно пересмотрела курс" команды экс-президента США Джо Байдена.

Нененападение на ЕС и НАТО

Также, по его словам, Москва готова юридически подтвердить, что нападение на НАТО и Евросоюз в ее планы не входит.

"Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели", - заявил Рябков.

Он напомнил о словах российского диктатора Путина о том, что Москва "готова зафиксировать это юридически".

"Однако в Европе, если под этим устоявшимся термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России, а совместно с нашей страной", - резюмировал Рябков.

