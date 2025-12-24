РУС
Макрон осудил визовые санкции США против бывшего еврокомиссара Бретона: "Выглядят как запугивание"

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение США ввести визовые ограничения против бывшего французского еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех граждан стран ЕС, связанных с проектами противодействия языку ненависти в интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X Макрона.

"Эти меры выглядят как запугивание и давление, направленные на подрыв европейского цифрового суверенитета", - заявил он.

Макрон подчеркнул, что законодательство ЕС в цифровой сфере принималось демократическим путем и имеет целью гарантировать честную конкуренцию без направленности против какой-либо третьей страны.

Президент Франции подчеркнул, что регулирование цифрового пространства в Евросоюзе не может определяться за пределами Европы. Он заверил, что Франция вместе с Еврокомиссией и европейскими партнерами и в дальнейшем будет защищать цифровой суверенитет и регуляторную автономию ЕС.

Также Макрон сообщил, что пообщался с Тьерри Бретоном в связи с этой ситуацией и поблагодарил его за работу в Еврокомиссии. Он подчеркнул, что Европа не уступит в вопросе защиты своей независимости и свобод граждан.

Что предшествовало?

Государственный департамент США ввел визовые санкции в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и руководителей организаций, которые противодействуют дезинформации. В администрации Дональда Трампа заявили, что эти лица причастны к ограничению и цензуре американских взглядов.

