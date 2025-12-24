Бюджет Франции в тупике? Макрон и Лекорню разошлись во мнениях
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался применять специальную конституционную процедуру для принятия бюджета в обход парламента, несмотря на призывы президента Эмманюэля Макрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Le Figaro.
Глава правительства настаивает на необходимости достижения компромисса между политическими силами и считает, что принятие бюджета должно происходить в рамках парламентской процедуры.
Позиция премьера по бюджету
По данным французских СМИ, президент Макрон выступает за скорейшее принятие бюджета на 2026 год, в частности путем применения статьи 49.3 Конституции Франции. Она позволяет правительству утвердить закон без голосования в Национальном собрании, однако создает риск объявления вотума недоверия.
Лекорню после вступления в должность публично пообещал не пользоваться этой нормой. Во вторник он подтвердил, что намерен вернуться к переговорам после рождественских праздников и искать поддержку среди парламентских фракций.
"Уделить время для составления качественного бюджета в демократической стране — это не слабость. Мы должны действовать ответственно", — подчеркнул премьер-министр Франции.
Политический контекст во Франции
На прошлой неделе парламент не смог достичь соглашения относительно бюджета на 2026 год из-за споров вокруг сокращения расходов и повышения налогов. В ответ правительство инициировало временное бюджетное решение, чтобы продолжить переговоры в январе.
Правительство меньшинства Лекорню имеет ограниченные возможности для маневра в условиях раздробленного парламента.
После досрочных выборов 2024 года бюджетные конфликты уже стали причиной падения нескольких кабинетов. Значительная часть французского общества сомневается, что нынешнему премьеру удастся избежать вотума недоверия и утвердить бюджет.
