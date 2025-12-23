Бюджет Франції у глухому куті? Макрон і Лекорню розійшлися у поглядах

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню відмовився застосовувати спеціальну конституційну процедуру для ухвалення бюджету в обхід парламенту, попри заклики президента Емманюеля Макрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Le Figaro.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глава уряду наполягає на необхідності досягнення компромісу між політичними силами та вважає, що ухвалення бюджету має відбуватися у межах парламентської процедури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон зіграв ключову роль у зміні механізму фінансування України в ЄС, - Politico

Позиція прем’єра щодо бюджету

За даними французьких медіа, президент Макрон виступає за якнайшвидше ухвалення бюджету на 2026 рік, зокрема шляхом застосування статті 49.3 Конституції Франції. Вона дозволяє уряду затвердити закон без голосування в Національних зборах, однак створює ризик оголошення вотуму недовіри.

Лекорню після вступу на посаду публічно пообіцяв не користуватися цією нормою. У вівторок він підтвердив, що має намір повернутися до переговорів після різдвяних свят і шукати підтримку серед парламентських фракцій.

"Приділити час для складання якісного бюджету в демократичній країні — це не слабкість. Ми повинні діяти відповідально", — наголосив прем’єр-міністр Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт у ЄС? Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить, - Financial Times

Політичний контекст у Франції

Минулого тижня парламент не зміг досягти згоди щодо бюджету на 2026 рік через суперечки навколо скорочення витрат і підвищення податків. У відповідь уряд ініціював тимчасове бюджетне рішення, щоб продовжити перемовини у січні.

Уряд меншості Лекорню має обмежені можливості для маневру в умовах роздробленого парламенту.

Після дострокових виборів 2024 року бюджетні конфлікти вже стали причиною падіння кількох кабінетів. Значна частина французького суспільства сумнівається, що нинішньому прем’єру вдасться уникнути вотуму недовіри та затвердити бюджет.

Раніше Politico писало, що саме Емманюель Макрон відіграв вирішальну роль у зриві плану щодо надання Україні кредиту для відшкодування збитків та переході Європейського Союзу до альтернативного механізму фінансування.

Також читайте: Путін готовий вести діалог із Макроном, - Пєсков