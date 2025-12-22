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Новини Допомога Україні від Європи
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Макрон зіграв ключову роль у зміні механізму фінансування України в ЄС, - Politico

Макрон про заморожені активи РФ

Президент Франції Емманюель Макрон відіграв вирішальну роль у зриві плану щодо надання Україні кредиту для відшкодування збитків та переході Європейського Союзу до альтернативного механізму фінансування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Переломний момент

За даними співрозмовників видання, переломний момент настав близько 22:00 у четвер, 18 грудня, після того як лідери ЄС отримали оновлений юридичний проєкт допомоги Україні. Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні тоді різко розкритикувала запропонований механізм кредиту під репарації.

Хоча частина європейських лідерів була заскочена таким розвитком подій, Франція паралельно працювала над так званим "планом Б". Він передбачав використання спільного запозичення або бюджетного резерву ЄС як альтернативи кредитному механізму. За словами джерел Politico, Париж наполягав на необхідності запасного варіанту ще до початку саміту Європейської ради.

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Перемовини з Угорщиною

Помічники Макрона вели переговори з угорською стороною, щоб гарантувати, що у разі провалу кредиту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не накладе вето на альтернативний сценарій. До контактів із Будапештом долучалися також представники інших країн, зокрема Бельгії.

Крім того, Макрон особисто спілкувався з Орбаном під час саміту, коли загострилося питання можливого угорського блокування рішень. Ключовим сигналом стало запевнення угорського прем’єра не перешкоджати використанню бюджетного резерву ЄС для подальшого фінансування України.

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Роль Словаччини та Чехії

Словаччина та Чехія також висловили готовність підтримати альтернативний механізм за умови, що не братимуть участі у кредиті для України. У підсумку "план Б", який раніше вважався малоймовірним, фактично став єдиним компромісним рішенням.

Попри невдоволення окремих учасників переговорів, європейські дипломати визнають, що саме Макрон зіграв ключову роль у реалізації цього сценарію. Один із чиновників ЄС назвав дії французького президента "майстер-класом" дипломатії.

Водночас Politico зазначає, що вплив Макрона в ЄС певний час був послаблений внутрішньополітичними труднощами у Франції, що дозволило канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу посилити свої позиції. Однак під час цього саміту Макрон продемонстрував, що залишається одним із найвпливовіших лідерів Євросоюзу.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Автор: 

фінансування (3522) Євросоюз (15358) Макрон Емманюель (1796)
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Топ коментарі
+8
Поясніть. В чому підніжка? Чим поганий цей пакет? Кредит безвідсотковий. Гаситься за рахунок репарацій від каців. Якщо не буде репарацій - кредит не гаситься. Зараз фактично ЄС сам за каців виплатить нам репарації.
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22.12.2025 16:19 Відповісти
+6
Звиду проєкт здається вигідним. На безрибʼї… Але цей проєкт- вилами по воді. Кацапи дуже зраділи, що комору не тронули, бо знають, що майбутнє у нас туманне. Хто виявиться переможцем, того і капці. Пункт дво))- ідея наявності поки щоне тронутих запасів стала для кацапа ще одним стимулом рвати вперед до останнього орка та мотивувати армію. Вони кричать на своїх шоу- « ета народниє дєньгі, ета наші бальніци, пєнсії і дєтскіє садікі!» Я показала тільки верхній шар нашого провалу, який реалізував Макрон. Далі копайте вже самі(((
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22.12.2025 16:57 Відповісти
+5
Активи агресора фактично захищені

Комора орків ціла і юридично чиста:

жодної конфіскації жодного фактичного покарання лише «обіцянка на потім»

Це збереження капіталу ворога, а не тиск.

Ставка на "поразку Росії" - як умову

План працює тільки якщо Росія програє і визнає репарації.

А якщо:

війна заморожена Росія зберігає режим або політично «переживає» санкції

тоді борг лишається на Україні / Заході,

а російські активи повертаються власнику.

Макронівський план не карає агресора -

він страхує його активи.

Формально - «допомога Україні».

Фактично - збереження російського капіталу і гри на час.

Висновок без дипломатії--це не репарації !це не тиск ! це не справедливість - це фінансова конструкція, яка грає на руку стороні, що розраховує не програти.

Російська стратегія:

«Ви не наважитесь.

Ми перечекаємо».

Макронівський план:

не забирає активи не ламає ілюзію майбутнього повернення закладає відкладений платіж

РФ НЕ втрачає стратегічний ресурс санкції стають тимчасовим дискомфортом формується впевненість у реванші. Російська комора залишилась недоторканою.

Макрон не "допоміг" Україні -

він допоміг Європі не робити вибір.

Але у війні відсутність вибору - це теж вибір.

І він працює на того, хто грає довго.

Його план - це класичний delay strategy:

не вирішувати проблему не брати на себе відповідальність перенести все «після війни»

Але:

після війни - це вже інша політична реальність

інші уряди

інша втома

інші пріоритети

Тобто:

активи легко «розморозять» борги лишаться справедливість розчиниться!

ЧОМУ РФ У ЗАХВАТІ (І ЦЬОГО НЕ ПРИХОВУЄ)

Російська логіка дуже проста і цинічна:

якщо активи не забрали → шанс є якщо шанс є → треба тягнути час якщо тягнути час → Захід втомиться

План Макрона:

✔ підтверджує цю логіку

✔ показує слабке місце ЄС

✔ знімає страх «втратити все»

Саме тому в російських елітах цей підхід сприймається як стратегічна перемога без пострілу.
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22.12.2025 17:33 Відповісти

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