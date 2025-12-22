Макрон зіграв ключову роль у зміні механізму фінансування України в ЄС, - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон відіграв вирішальну роль у зриві плану щодо надання Україні кредиту для відшкодування збитків та переході Європейського Союзу до альтернативного механізму фінансування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Переломний момент

За даними співрозмовників видання, переломний момент настав близько 22:00 у четвер, 18 грудня, після того як лідери ЄС отримали оновлений юридичний проєкт допомоги Україні. Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні тоді різко розкритикувала запропонований механізм кредиту під репарації.

Хоча частина європейських лідерів була заскочена таким розвитком подій, Франція паралельно працювала над так званим "планом Б". Він передбачав використання спільного запозичення або бюджетного резерву ЄС як альтернативи кредитному механізму. За словами джерел Politico, Париж наполягав на необхідності запасного варіанту ще до початку саміту Європейської ради.

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Перемовини з Угорщиною

Помічники Макрона вели переговори з угорською стороною, щоб гарантувати, що у разі провалу кредиту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не накладе вето на альтернативний сценарій. До контактів із Будапештом долучалися також представники інших країн, зокрема Бельгії.

Крім того, Макрон особисто спілкувався з Орбаном під час саміту, коли загострилося питання можливого угорського блокування рішень. Ключовим сигналом стало запевнення угорського прем’єра не перешкоджати використанню бюджетного резерву ЄС для подальшого фінансування України.

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Роль Словаччини та Чехії

Словаччина та Чехія також висловили готовність підтримати альтернативний механізм за умови, що не братимуть участі у кредиті для України. У підсумку "план Б", який раніше вважався малоймовірним, фактично став єдиним компромісним рішенням.

Попри невдоволення окремих учасників переговорів, європейські дипломати визнають, що саме Макрон зіграв ключову роль у реалізації цього сценарію. Один із чиновників ЄС назвав дії французького президента "майстер-класом" дипломатії.

Водночас Politico зазначає, що вплив Макрона в ЄС певний час був послаблений внутрішньополітичними труднощами у Франції, що дозволило канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу посилити свої позиції. Однак під час цього саміту Макрон продемонстрував, що залишається одним із найвпливовіших лідерів Євросоюзу.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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