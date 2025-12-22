ЄС цьогоріч надав Україні понад 28,7 млрд євро допомоги, - Свириденко

Протягом 2025 року Євросоюз надав Україні вже понад 28,7 млрд євро фінансової підтримки.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Глава уряду, коментуючи надання Україні 2,3 млрд євро в рамках шостого регулярного траншу за програмою Ukraine Facility, зазначила:

"Для отримання коштів Україна виконала вісім реформаторських кроків для шостого траншу, а також один додатковий крок у межах четвертого. Загалом ми вже успішно реалізували понад 60 заходів Плану України - це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу".

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Свириденко нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав Україні 70,7 млрд євро фінансової підтримки.

"Із них 26,7 млрд євро - у межах Ukraine Facility, понад 10,6 млрд - у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив 28,7 млрд євро.

Ці кошти дозволяють державі підтримувати економіку, забезпечувати соціальну та макрофінансову стабільність в умовах війни. Ми вдячні Європейському Союзу та всім партнерам за послідовну підтримку України", - додала прем'єрка.

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Ukraine Facility

Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

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