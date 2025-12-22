ЕС в этом году предоставил Украине более 28,7 млрд евро помощи, - Свириденко

В течение 2025 года Евросоюз предоставил Украине уже более 28,7 млрд евро финансовой поддержки.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Глава правительства, комментируя предоставление Украине 2,3 млрд евро в рамках шестого регулярного транша по программе Ukraine Facility, отметила:

"Для получения средств Украина выполнила восемь реформаторских шагов для шестого транша, а также один дополнительный шаг в рамках четвертого. В целом мы уже успешно реализовали более 60 мер Плана Украины - это подтверждение нашей приверженности реформам и европейскому курсу".

Свириденко напомнила, что с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС предоставил Украине 70,7 млрд евро финансовой поддержки.

"Из них 26,7 млрд евро - в рамках Ukraine Facility, более 10,6 млрд - в 2025 году, а общий объем финансовой помощи ЕС в этом году уже превысил 28,7 млрд евро.

Эти средства позволяют государству поддерживать экономику, обеспечивать социальную и макрофинансовую стабильность в условиях войны. Мы благодарны Европейскому Союзу и всем партнерам за последовательную поддержку Украины", - добавила премьер.

Ukraine Facility

Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.

