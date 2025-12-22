РУС
Помощь Украине от Европы Ukraine Facility
216 8

ЕС в этом году предоставил Украине более 28,7 млрд евро помощи, - Свириденко

Сколько средств предоставил ЕС Украине в 2025 году?

В течение 2025 года Евросоюз предоставил Украине уже более 28,7 млрд евро финансовой поддержки.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Глава правительства, комментируя предоставление Украине 2,3 млрд евро в рамках шестого регулярного транша по программе Ukraine Facility, отметила:

"Для получения средств Украина выполнила восемь реформаторских шагов для шестого транша, а также один дополнительный шаг в рамках четвертого. В целом мы уже успешно реализовали более 60 мер Плана Украины - это подтверждение нашей приверженности реформам и европейскому курсу".

Макрон: Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США

Свириденко напомнила, что с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС предоставил Украине 70,7 млрд евро финансовой поддержки.

"Из них 26,7 млрд евро - в рамках Ukraine Facility, более 10,6 млрд - в 2025 году, а общий объем финансовой помощи ЕС в этом году уже превысил 28,7 млрд евро.

Эти средства позволяют государству поддерживать экономику, обеспечивать социальную и макрофинансовую стабильность в условиях войны. Мы благодарны Европейскому Союзу и всем партнерам за последовательную поддержку Украины", - добавила премьер.

90 млрд евро для Украины - это сигнал, что Европа не устала, - премьер Латвии Силиня

Ukraine Facility

Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.

Литва передала Украине полный комплект оборудования для ТЭЦ, - Минэнерго

Автор: 

помощь (8273) Евросоюз (18007) Свириденко Юлия (327)
Зешобла вкрала 90%, не менше.
показать весь комментарий
22.12.2025 14:53 Ответить
Куди пішли такі великі гроші, якщо до війни весь бюджет України був 30 млрд. доларів?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:30 Ответить
де вони ?
показать весь комментарий
22.12.2025 14:57 Ответить

Понад 17 тис. українців офіційно стали мільйонерами за результатами
деклараційної кампанії доходів за 2024 рік. Це на 1,3 тисячі більше, ніж
минулого року. А в 2023 році кількість декларацій на суму понад мільйон
гривень зросла на 16%. Загалом офіційних мільйонерів в Україні було понад 12,3 тисячі А про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Так, на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали 12 374 людини. Тобто, кількість мільйонерів за рік зросла на 2863 людини. За рік до того, у 2022-му, кількість офіційних мільйонерів також збільшилася з 8,1 т. до 9,5 тисячі людей. Видно що таки дуже добре допомагає слугам от народу Західний світ. Нажаль такої дієвої допомоги не має ВСУ, яким ця допомога вкрай так потрібна.
показать весь комментарий
22.12.2025 15:01 Ответить
А на скільки ЄС наторгував з Росією, Свириденко вирішила не уточняти?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:13 Ответить
Європа досі торгує з Росією попри війну в Україні, - ЗМІ
Джерело: https://censor.net/ua/n3581734
показать весь комментарий
22.12.2025 15:14 Ответить
Странно, ничего не получал...
показать весь комментарий
22.12.2025 15:18 Ответить
А скільки вкрали "патріоти" з Ізралю ?
показать весь комментарий
22.12.2025 15:55 Ответить
 
 