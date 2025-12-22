Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
Украина получила около 2,3 млрд евро финансирования от Европейского Союза после принятия Советом ЕС решения о предоставлении шестого транша в рамках механизма Ukraine Facility.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Полученные средства планируется направить на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.
Для получения этого транша Украина выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.
Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для сохранения макрофинансовой стабильности и бесперебойной работы государственного управления в условиях войны. По его словам, выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает приверженность реформам и евроинтеграционному курсу.
Ukraine Facility
Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.
