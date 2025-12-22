Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Украина получила около 2,3 млрд евро финансирования от Европейского Союза после принятия Советом ЕС решения о предоставлении шестого транша в рамках механизма Ukraine Facility.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Полученные средства планируется направить на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Для получения этого транша Украина выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не сможет самостоятельно финансировать армию в 800 тыс. военных после войны, - Зеленский

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для сохранения макрофинансовой стабильности и бесперебойной работы государственного управления в условиях войны. По его словам, выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает приверженность реформам и евроинтеграционному курсу.

Ukraine Facility

Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев в следующем году направит 1,2 миллиарда на восстановление домов, поврежденных в результате обстрелов. Кто получит деньги?