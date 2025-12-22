Україна отримала 2,3 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility

Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Європейського Союзу після ухвалення Радою ЄС рішення про надання шостого траншу в межах механізму Ukraine Facility.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

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Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для збереження макрофінансової стабільності та безперебійної роботи державного управління в умовах війни. За його словами, виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує відданість реформам і євроінтеграційному курсу.

Ukraine Facility

Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

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