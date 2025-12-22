Литва передала Украине полный комплект оборудования для ТЭЦ, - Минэнерго
Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Сложная операция длилась 11 месяцев: включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Было поставлено, в частности, 40 негабаритных грузов, среди которых – чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.
Поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов сыграла важную роль в обеспечении сложной транспортировки этих компонентов.
Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов. Эта логистическая операция была скоординирована через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).
На сегодняшний день общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.
В целом Европейская комиссия выделила более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 тысяч тонн помощи.
