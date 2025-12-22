Литва передала Україні повний комплект обладнання для ТЕЦ, - Міненерго

Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції. Складна операція тривала 11 місяців: включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Було поставлено, зокрема, 40 негабаритних вантажів, серед яких – надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів. Ця логістична операція була скоординована через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектора України включала доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через механізм UCPM.

Загалом Європейська комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тисяч тонн допомоги.

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