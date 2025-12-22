Макрон сыграл ключевую роль в изменении механизма финансирования Украины в ЕС, - Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл решающую роль в срыве плана по предоставлению Украине кредита для возмещения убытков и переходе Европейского Союза к альтернативному механизму финансирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Переломный момент
По данным собеседников издания, переломный момент наступил около 22:00 в четверг, 18 декабря, после того как лидеры ЕС получили обновленный юридический проект помощи Украине. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони тогда резко раскритиковала предложенный механизм кредита под репарации.
Хотя часть европейских лидеров была застигнута таким развитием событий, Франция параллельно работала над так называемым "планом Б". Он предусматривал использование совместного заимствования или бюджетного резерва ЕС в качестве альтернативы кредитному механизму. По словам источников Politico, Париж настаивал на необходимости запасного варианта еще до начала саммита Европейского совета.
Переговоры с Венгрией
Помощники Макрона вели переговоры с венгерской стороной, чтобы гарантировать, что в случае провала кредита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не наложит вето на альтернативный сценарий. К контактам с Будапештом присоединились также представители других стран, в частности Бельгии.
Кроме того, Макрон лично общался с Орбаном во время саммита, когда обострился вопрос возможного венгерского блокирования решений. Ключевым сигналом стало заверение венгерского премьера не препятствовать использованию бюджетного резерва ЕС для дальнейшего финансирования Украины.
Роль Словакии и Чехии
Словакия и Чехия также выразили готовность поддержать альтернативный механизм при условии, что не будут участвовать в кредите для Украины. В итоге "план Б", который ранее считался маловероятным, фактически стал единственным компромиссным решением.
Несмотря на недовольство отдельных участников переговоров, европейские дипломаты признают, что именно Макрон сыграл ключевую роль в реализации этого сценария. Один из чиновников ЕС назвал действия французского президента "мастер-классом" дипломатии.
В то же время Politico отмечает, что влияние Макрона в ЕС некоторое время было ослаблено внутриполитическими трудностями во Франции, что позволило канцлеру Германии Фридриху Мерцу усилить свои позиции. Однако во время этого саммита Макрон продемонстрировал, что остается одним из самых влиятельных лидеров Евросоюза.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Комора орків ціла і юридично чиста:
жодної конфіскації жодного фактичного покарання лише «обіцянка на потім»
Це збереження капіталу ворога, а не тиск.
Ставка на "поразку Росії" - як умову
План працює тільки якщо Росія програє і визнає репарації.
А якщо:
війна заморожена Росія зберігає режим або політично «переживає» санкції
тоді борг лишається на Україні / Заході,
а російські активи повертаються власнику.
Макронівський план не карає агресора -
він страхує його активи.
Формально - «допомога Україні».
Фактично - збереження російського капіталу і гри на час.
Висновок без дипломатії--це не репарації !це не тиск ! це не справедливість - це фінансова конструкція, яка грає на руку стороні, що розраховує не програти.
Російська стратегія:
«Ви не наважитесь.
Ми перечекаємо».
Макронівський план:
не забирає активи не ламає ілюзію майбутнього повернення закладає відкладений платіж
РФ НЕ втрачає стратегічний ресурс санкції стають тимчасовим дискомфортом формується впевненість у реванші. Російська комора залишилась недоторканою.
Макрон не "допоміг" Україні -
він допоміг Європі не робити вибір.
Але у війні відсутність вибору - це теж вибір.
І він працює на того, хто грає довго.
Його план - це класичний delay strategy:
не вирішувати проблему не брати на себе відповідальність перенести все «після війни»
Але:
після війни - це вже інша політична реальність
інші уряди
інша втома
інші пріоритети
Тобто:
активи легко «розморозять» борги лишаться справедливість розчиниться!
ЧОМУ РФ У ЗАХВАТІ (І ЦЬОГО НЕ ПРИХОВУЄ)
Російська логіка дуже проста і цинічна:
якщо активи не забрали → шанс є якщо шанс є → треба тягнути час якщо тягнути час → Захід втомиться
План Макрона:
✔ підтверджує цю логіку
✔ показує слабке місце ЄС
✔ знімає страх «втратити все»
Саме тому в російських елітах цей підхід сприймається як стратегічна перемога без пострілу.
Тому так,Я маю повне право називати його паскудним -не емоційно, а стратегічно.