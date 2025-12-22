Макрон сыграл ключевую роль в изменении механизма финансирования Украины в ЕС, - Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл решающую роль в срыве плана по предоставлению Украине кредита для возмещения убытков и переходе Европейского Союза к альтернативному механизму финансирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переломный момент

По данным собеседников издания, переломный момент наступил около 22:00 в четверг, 18 декабря, после того как лидеры ЕС получили обновленный юридический проект помощи Украине. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони тогда резко раскритиковала предложенный механизм кредита под репарации.

Хотя часть европейских лидеров была застигнута таким развитием событий, Франция параллельно работала над так называемым "планом Б". Он предусматривал использование совместного заимствования или бюджетного резерва ЕС в качестве альтернативы кредитному механизму. По словам источников Politico, Париж настаивал на необходимости запасного варианта еще до начала саммита Европейского совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС в этом году предоставил Украине более 28,7 млрд евро помощи, - Свириденко

Переговоры с Венгрией

Помощники Макрона вели переговоры с венгерской стороной, чтобы гарантировать, что в случае провала кредита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не наложит вето на альтернативный сценарий. К контактам с Будапештом присоединились также представители других стран, в частности Бельгии.

Кроме того, Макрон лично общался с Орбаном во время саммита, когда обострился вопрос возможного венгерского блокирования решений. Ключевым сигналом стало заверение венгерского премьера не препятствовать использованию бюджетного резерва ЕС для дальнейшего финансирования Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times

Роль Словакии и Чехии

Словакия и Чехия также выразили готовность поддержать альтернативный механизм при условии, что не будут участвовать в кредите для Украины. В итоге "план Б", который ранее считался маловероятным, фактически стал единственным компромиссным решением.

Несмотря на недовольство отдельных участников переговоров, европейские дипломаты признают, что именно Макрон сыграл ключевую роль в реализации этого сценария. Один из чиновников ЕС назвал действия французского президента "мастер-классом" дипломатии.

В то же время Politico отмечает, что влияние Макрона в ЕС некоторое время было ослаблено внутриполитическими трудностями во Франции, что позволило канцлеру Германии Фридриху Мерцу усилить свои позиции. Однако во время этого саммита Макрон продемонстрировал, что остается одним из самых влиятельных лидеров Евросоюза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин готов вести диалог с Макроном, - Песков