США ввели визовые санкции против экс-комиссара ЕС Бретона и борцов с дезинформацией
Государственный департамент США ввел визовые санкции в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и руководителей организаций, которые противодействуют дезинформации. В администрации Дональда Трампа заявили, что эти лица причастны к ограничению и цензуре американских взглядов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.
Что известно
Как сообщает Госдеп США, в настоящее время Вашингтон вводит визовые санкции против пяти лиц, которых обвиняют в попытках давления на американские технологические компании с целью цензуры контента и ограничения свободы слова, в частности "американских взглядов".
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут мириться с экстерриториальными действиями, направленными на ограничение свободы выражения, а также с принуждением американских платформ к удалению или блокированию контента.
Детали
По данным Bloomberg, визовые ограничения США ввели против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и руководителей организаций, занимающихся борьбой с дезинформацией.
Еще известно, что ограничения ввели против лиц, исследующих опасный контент в интернете. Среди них - генеральный директор Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH) Имран Ахмед, соучредительница Глобального индекса дезинформации (GDI) Клэр Мелфорд, а также две сотрудницы немецкой некоммерческой организации HateAid - Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.
В заявлении отмечается, что новые меры являются частью более широкой стратегии администрации президента США Дональда Трампа, направленной на защиту свободы слова и противодействие международным сетям, которые, по оценке Вашингтона, координируют цензуру в цифровом пространстве.
"Президент Дональд Трамп четко заявлял, что его внешняя политика "Америка прежде всего" отвергает нарушение американского суверенитета. Экстерриториальное вмешательство иностранных цензоров, направленное против американской свободы слова, не является исключением. Государственный департамент заявил о готовности расширить нынешний список, если другие иностранные акторы не изменят свой курс", - отметил Рубио.
Имена лиц, в отношении которых введены ограничения, официально не раскрываются. В то же время американские власти подчеркивают, что эти шаги должны стать сигналом для других правительств и организаций о недопустимости давления на свободу слова и американские компании.
А санкціі правопівні вводять, коли їм заважають фейкоту про мігрантів, вакцинацію і 5G висірати.
Його видалені дописи як і мій бан на пєйсбуці - результат того що весь український сегмент там модерують якісь русняві уїбани , не зважаючи на багаторічні прохання українців поставити українських модераторів.
При тому вся ця лівацька срань на чолі з Цукром дуже швидко перевзулася із приходом Трампа і десь розгубила весь свій запал і принциповість щодо СЖВ параші.
А Китай так і взагалі ще в 00-х нагнув всіх цих "принципових" борцунів за свободу слова - і вертів всі їх санкції на одному місці.
Що власне і нам час зробити, об'єднавшись із європейцями, хоч у них свої інтереси в в нас свої. Якщо Пєйсбук не перестане банити українських користувачів треба просто в'їбати їм податок на пару лярдів у.о. і хай далі сидять зі своїми адмінами-русопівнями. Всі інших цифрові платформи це теж стосується.
Бо гниди ведуть себе так ніби інтернет-простір належить їм неподільно, кажучи на базові гарантовані ще в ООН людські права такі як свобода слова чи анонімність в Інтернеті.
=================================
Американський аналог "русскоВо_міра".
А тепер, достатньо лише подивитися на коментарії і зробити висновки: хто коментує, що просуває, і за чий "інтерес".