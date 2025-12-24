США запровадили візові санкції проти екскомісара ЄС Бретона та борців із дезінформацією

Державний департамент США ввів візові санкції щодо колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та керівників організацій, які протидіють дезінформації. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що ці особи причетні до обмеження та цензурування американських поглядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо?

Як інформує Держдеп США, наразі Вашингтон вводить візові санкції проти п’ятьох осіб, яких звинувачують у спробах тиску на американські технологічні компанії з метою цензурування контенту та обмеження свободи слова, зокрема "американських поглядів".

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Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не миритимуться з екстериторіальними діями, спрямованими на обмеження свободи вираження, а також із примусом американських платформ до видалення або блокування контенту.

Деталі

За даними Bloomberg, візові обмеження США запровадили проти колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та керівників організацій, що займаються боротьбою з дезінформацією.

Ще відомо, що обмеження ввели проти тих осіб, що досліджують небезпечний контент в інтернеті. Серед них - генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті (CCDH) Імран Ахмед, співзасновниця Глобального індексу дезінформації (GDI) Клер Мелфорд, а також дві співробітниці німецької некомерційної організації HateAid - Анна-Лена фон Ходенберг та Жозефіна Баллон.

У заяві зазначається, що нові заходи є частиною ширшої стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованої на захист свободи слова та протидію міжнародним мережам, які, за оцінкою Вашингтону, координують цензуру в цифровому просторі.

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Президент Дональд Трамп чітко заявляв, що його зовнішня політика "Америка передусім" відкидає порушення американського суверенітету. Екстериторіальне втручання іноземних цензорів, спрямоване проти американської свободи слова, не є винятком. Державний департамент заявив про готовність розширити нинішній список, якщо інші іноземні актори не змінять свій курс", - зазначив Рубіо.

Імена осіб, щодо яких запроваджено обмеження, офіційно не розкриваються. Водночас американська влада підкреслює, що ці кроки мають стати сигналом для інших урядів і організацій про неприпустимість тиску на свободу слова та американські компанії.