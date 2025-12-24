Макрон засудив візові санкції США проти колишнього єврокомісара Бретона: "Виглядають як залякування"

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував рішення США запровадити візові обмеження проти колишнього французького єврокомісара Тьєррі Бретона та ще чотирьох громадян країн ЄС, пов’язаних із проєктами протидії мові ненависті в інтернеті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на X Макрона.

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"Ці заходи виглядають як залякування і тиск, спрямовані на підрив європейського цифрового суверенітету", - заявив він.

Макрон наголосив, що законодавство ЄС у цифровій сфері ухвалювалося демократичним шляхом і має на меті гарантувати чесну конкуренцію без спрямованості проти будь-якої третьої країни.

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Президент Франції підкреслив, що регулювання цифрового простору в Євросоюзі не може визначатися за межами Європи. Він запевнив, що Франція разом із Єврокомісією та європейськими партнерами й надалі захищатиме цифровий суверенітет і регуляторну автономію ЄС.

Також Макрон повідомив, що поспілкувався з Тьєррі Бретоном у зв’язку з цією ситуацією та подякував йому за роботу в Єврокомісії. Він наголосив, що Європа не поступиться у питанні захисту своєї незалежності та свобод громадян.

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Що передувало?

Державний департамент США ввів візові санкції щодо колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та керівників організацій, які протидіють дезінформації. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що ці особи причетні до обмеження та цензурування американських поглядів.