Гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рююте назвав питання гарантій безпеки для України з боку західних союзників ключовим елементом потенційної мирної угоди.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трирівневі гарантії безпеки
На думку Рютте, утримати Путін від повторної агресії можуть три обставини:
"На першому рівні це - Збройні сили України. Вони повинні бути в чудовій формі. Другий рівень - це"Коаліція охочих" під керівництвом Франції та Великобританії, з Німеччиною та іншими країнами, які в ній беруть участь. Ця коаліція буде постачати все необхідне, щоб на додаток до ЗСУ подбати про те, щоб Путін більше не наважився напасти. І третій рівень - це США. Трамп сказав у серпні, що хоче брати участь (у гарантіях безпеки, - ред.)", - сказав генсек НАТО.
Миротворчі війська
Крім цього, Рютте нагадав, що низка європейських країн висловила згоду направити в Україну миротворчі війська.
За його словами, зараз союзники обговорюють конкретну концепцію для "Коаліції охочих": те, як буде виглядати дислокація військ, їхні дії на землі, на морі та в повітрі.
Зусилля Трампа
Він також оцінив миротворчі зусилля Дональда Трампа. Рютте вважає, що лише президент США зможе змусити диктатора Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.
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