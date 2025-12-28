Гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рююте назвав питання гарантій безпеки для України з боку західних союзників ключовим елементом потенційної мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трирівневі гарантії безпеки

На думку Рютте, утримати Путін від повторної агресії можуть три обставини:

"На першому рівні це - Збройні сили України. Вони повинні бути в чудовій формі. Другий рівень - це"Коаліція охочих" під керівництвом Франції та Великобританії, з Німеччиною та іншими країнами, які в ній беруть участь. Ця коаліція буде постачати все необхідне, щоб на додаток до ЗСУ подбати про те, щоб Путін більше не наважився напасти. І третій рівень - це США. Трамп сказав у серпні, що хоче брати участь (у гарантіях безпеки, - ред.)", - сказав генсек НАТО.

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Миротворчі війська

Крім цього, Рютте нагадав, що низка європейських країн висловила згоду направити в Україну миротворчі війська.

За його словами, зараз союзники обговорюють конкретну концепцію для "Коаліції охочих": те, як буде виглядати дислокація військ, їхні дії на землі, на морі та в повітрі.

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Зусилля Трампа

Він також оцінив миротворчі зусилля Дональда Трампа. Рютте вважає, що лише президент США зможе змусити диктатора Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.

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