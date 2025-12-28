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Новини Гарантії безпеки для України
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Гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів, - Рютте

Рютте назвав гарантії безпеки головною умовою будь-якої мирної угоди

Генсек НАТО Марк Рююте назвав питання гарантій безпеки для України з боку західних союзників ключовим елементом потенційної мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трирівневі гарантії безпеки

На думку Рютте, утримати Путін від повторної агресії можуть три обставини:

"На першому рівні це - Збройні сили України. Вони повинні бути в чудовій формі. Другий рівень - це"Коаліція охочих" під керівництвом Франції та Великобританії, з Німеччиною та іншими країнами, які в ній беруть участь. Ця коаліція буде постачати все необхідне, щоб на додаток до ЗСУ подбати про те, щоб Путін більше не наважився напасти. І третій рівень - це США. Трамп сказав у серпні, що хоче брати участь (у гарантіях безпеки, - ред.)", - сказав генсек НАТО.

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Миротворчі війська

Крім цього, Рютте нагадав, що низка європейських країн висловила згоду направити в Україну миротворчі війська.

За його словами, зараз союзники обговорюють конкретну концепцію для "Коаліції охочих": те, як буде виглядати дислокація військ, їхні дії на землі, на морі та в повітрі.

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Зусилля Трампа

Він також оцінив миротворчі зусилля Дональда Трампа. Рютте вважає, що лише президент США зможе змусити диктатора Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.

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Автор: 

США (26917) Рютте Марк (731) гарантії безпеки (468) Коаліція охочих (140)
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Топ коментарі
+3
Не треба Україні нові гарантії безпеки. Виконайте ті які Україна вже має ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США та ще 4х гарантів. БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ навіть кращі за 5 статтю НАТО. Їх треба було лише виконувати.
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28.12.2025 23:16 Відповісти
+2
Нi, ключове питання задавити ботоксну моль пуйло, але у вас яець нема для цього
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28.12.2025 23:10 Відповісти
+1
А потім - це не гарантійний випадок!
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28.12.2025 23:16 Відповісти

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