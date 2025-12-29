Гарантии безопасности для Украины - ключевой вопрос переговоров, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рююте назвал вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны западных союзников ключевым элементом потенциального мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Трехуровневые гарантии безопасности

По мнению Рютте, удержать Путина от повторной агрессии могут три обстоятельства:

"На первом уровне это - Вооруженные силы Украины. Они должны быть в отличной форме. Второй уровень - это "Коалиция желающих" под руководством Франции и Великобритании, с Германией и другими странами, которые в ней участвуют. Эта коалиция будет поставлять все необходимое, чтобы в дополнение к ВСУ позаботиться о том, чтобы Путин больше не решился напасть. И третий уровень - это США. Трамп сказал в августе, что хочет участвовать (в гарантиях безопасности, - ред.)", - сказал генсек НАТО.

Миротворческие войска

Кроме этого, Рютте напомнил, что ряд европейских стран выразил согласие направить в Украину миротворческие войска.

По его словам, сейчас союзники обсуждают конкретную концепцию для "Коалиции желающих": то, как будет выглядеть дислокация войск, их действия на земле, на море и в воздухе.

Усилия Трампа

Он также оценил миротворческие усилия Дональда Трампа. Рютте считает, что только президент США сможет заставить диктатора России Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.

