Гарантии безопасности для Украины - ключевой вопрос переговоров, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рююте назвал вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны западных союзников ключевым элементом потенциального мирного соглашения.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ.
Трехуровневые гарантии безопасности
По мнению Рютте, удержать Путина от повторной агрессии могут три обстоятельства:
"На первом уровне это - Вооруженные силы Украины. Они должны быть в отличной форме. Второй уровень - это "Коалиция желающих" под руководством Франции и Великобритании, с Германией и другими странами, которые в ней участвуют. Эта коалиция будет поставлять все необходимое, чтобы в дополнение к ВСУ позаботиться о том, чтобы Путин больше не решился напасть. И третий уровень - это США. Трамп сказал в августе, что хочет участвовать (в гарантиях безопасности, - ред.)", - сказал генсек НАТО.
Миротворческие войска
Кроме этого, Рютте напомнил, что ряд европейских стран выразил согласие направить в Украину миротворческие войска.
По его словам, сейчас союзники обсуждают конкретную концепцию для "Коалиции желающих": то, как будет выглядеть дислокация войск, их действия на земле, на море и в воздухе.
Усилия Трампа
Он также оценил миротворческие усилия Дональда Трампа. Рютте считает, что только президент США сможет заставить диктатора России Владимира Путина прекратить войну против Украины.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.
