В гарантиях безопасности для Украины есть прогресс, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины и сообщил о заседании "Коалиции желающих" в начале января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон сообщил в соцсети Х.

Гарантии безопасности

Макрон отметил, что в воскресенье вечером "вместе с несколькими другими европейскими лидерами" участвовал в дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, затем он провел отдельную беседу с Зеленским.

"Мы достигаем прогресса в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и прочного мира".

Встреча "Коалиции желающих"

Кроме того, Макрон сообщил, что в начале января в Париже соберутся представители стран "Коалиции желающих".

"В начале января мы соберем страны "Коалиции желающих" в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны".

Что предшествовало