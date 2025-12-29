РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8376 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины Встреча коалиции желающих
837 13

В гарантиях безопасности для Украины есть прогресс, - Макрон

Макрон о гарантиях безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины и сообщил о заседании "Коалиции желающих" в начале января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Макрон сообщил в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гарантии безопасности

Макрон отметил, что в воскресенье вечером "вместе с несколькими другими европейскими лидерами" участвовал в дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, затем он провел отдельную беседу с Зеленским.

"Мы достигаем прогресса в гарантиях безопасности, которые будут ключевыми для построения справедливого и прочного мира".

Читайте также: США предлагают Украине 15-летние гарантии безопасности с возможностью продления, - Зеленский

Встреча "Коалиции желающих"

Кроме того, Макрон сообщил, что в начале января в Париже соберутся представители стран "Коалиции желающих".

"В начале января мы соберем страны "Коалиции желающих" в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны".

Читайте также: Макрон стремится, чтобы в январе "Коалиция желающих" доработала детали поддержки Украины, - Елисейский дворец

Макрон о гарантиях безопасности для Украины

Что предшествовало

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1548) гарантии безопасности (372) Коалиция желающих (88)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
щоб підписав якщо не капітуляцію, то хоча би папірці, які до неї наближають.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:37 Ответить
+3
Всі гарантії зникнуть, як тількі Боневтик підпише капітуляцію. Та їх і не буде, бо США за нас воювати не будуть. От вообще. Як і всі інші. Всі це розуміють, но включають дурака. І нащ дурак теж. І як це, проводити референдум про відчуження нашої землі? Чому? Бо сраний ковбой цього хоче? Так він хворий, разом зі своїм братом-педофілом Путіним.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:38 Ответить
+2
Ну, все, як трумп любить: "все чудово, моя маркіза", а далі тобі краще не знати.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, все, як трумп любить: "все чудово, моя маркіза", а далі тобі краще не знати.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:04 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1132008.html Європейські лідери позитивно оцінили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та подальшої телефонної розмови за участі лідерів країн Європи, наголосивши на необхідності спільних зусиль для досягнення справедливого і міцного миру та посилення тиску на Росію.
Після закритої переговорної частини української та американської делегацій у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида, США) президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами. Про склад учасників повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до розмови долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром", - написав Стубб в соцмережі Х.
Президент Польщі Кароль Навроцький, за інформацією Канцелярії президента, під час відеоконференції підкреслив тверду прихильність президента США до мирного процесу та наголосив, що від початку повномасштабної агресії РФ аеропорт Жешув-Ясьонка слугував хабом для понад 90% допомоги Україні.
"Позиція Польщі під час підписання мирної угоди матиме вирішальне значення. Сьогоднішня розмова демонструє, що всі домовленості про мир і безпеку в регіоні повинні бути досягнуті між усіма зацікавленими сторонами. Рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дає реальний шанс на припинення війни, спричиненої Російською Федерацією", - зазначено в повідомленні.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про позитивні результати розмови. "Був хороший прогрес, який ми вітали. Європа готова продовжувати працювати з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити цей прогрес. Першорядним для цих зусиль є залізні гарантії безпеки з першого дня", - заявила вона.
Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також привітав досягнутий прогрес. "Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський сьогодні ввечері у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню", - написав він.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зазначив, що позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії. "Тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий і міцний мир. Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією", - наголосив він у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Мар-а-Лаго.
Міністри закордонних справ європейських країн також підтвердили підтримку України. Глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл повідомив про подальші кроки на мирних переговорах у Маямі та підкреслив необхідність посилення тиску на РФ.
"Нідерланди продовжують підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та за міцний мир. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб покласти край її війні", - зазначив він.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав підсумки зустрічі Зеленського і Трампа оптимістичними. "Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити Путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони", - заявив він.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:06 Ответить
У гарантіях безпеки для України точно буде прогрес, якщо Франція і Британія прикриють Україну своєю ядерною зброєю.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:08 Ответить
А Макроша не хоче в Київ подивитись на "гарантії"?)))

А Взагалі вони всі думають наступним чином "зараз натягнемо ЩЕ РАЗ цих лохів і в ресторан їсти кролика під соусом" ВСІМ ЇМ ЧХАТИ НА НАС

точно так само як Меркель яка запустила в Німеччину міліони біженців які потім згвалтувати тисячі німок.....але ж їй то ПОФІГУ.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:08 Ответить
Мені вже огидно слухати всю оцю маячню.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:19 Ответить
Щож треба якось підтримати горе президента в його повному провалі на переговорах в США ,не зрозуміло навіщо цей візит був потрібний ?
показать весь комментарий
29.12.2025 07:29 Ответить
щоб підписав якщо не капітуляцію, то хоча би папірці, які до неї наближають.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:37 Ответить
Всі гарантії зникнуть, як тількі Боневтик підпише капітуляцію. Та їх і не буде, бо США за нас воювати не будуть. От вообще. Як і всі інші. Всі це розуміють, но включають дурака. І нащ дурак теж. І як це, проводити референдум про відчуження нашої землі? Чому? Бо сраний ковбой цього хоче? Так він хворий, разом зі своїм братом-педофілом Путіним.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:38 Ответить
По-перше, вони обидва педофіли. По-друге, ***** йому не брат, а куратор.
По-третє, Конституція України забороняє проводити рефкрендум про відчудження територій України.
А так в усьому іншому - погоджуюсь.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:51 Ответить
Прогрес буде коли зробимо мізерну зброю і відновимо армію
показать весь комментарий
29.12.2025 08:41 Ответить
Прогрес буде коли відновимо. Ядерну зброю і відновемоармію
показать весь комментарий
29.12.2025 08:43 Ответить
Язиком все що завгодно нагарантують, щоби тільки схилити Україну до поступок, а собі отримати спокій і все забути.
показать весь комментарий
29.12.2025 08:49 Ответить
 
 