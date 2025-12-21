РУС
Новости Иностранные военные в Украине
Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину, - Рютте

Рютте об иностранных войсках в Украине

Несколько европейских стран заявили о своей готовности при необходимости направить войска в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что известно?

Так, он отметил, что пока детали публично не обсуждаются.

"Но могу сказать, что некоторые европейские страны дали понять, что готовы при необходимости направить войска в Украину", - сказал он.

По словам Рютте, в настоящее время продолжается работа над определением структуры этой "Коалиции желающих": возможное размещение, действия на суше, на море, в воздухе и т.д.

"Все эти элементы сейчас прорабатываются", - добавил генсек.

Развертывание сил поддержки в Украине

