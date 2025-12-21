Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину, - Рютте
Несколько европейских стран заявили о своей готовности при необходимости направить войска в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Что известно?
Так, он отметил, что пока детали публично не обсуждаются.
"Но могу сказать, что некоторые европейские страны дали понять, что готовы при необходимости направить войска в Украину", - сказал он.
По словам Рютте, в настоящее время продолжается работа над определением структуры этой "Коалиции желающих": возможное размещение, действия на суше, на море, в воздухе и т.д.
"Все эти элементы сейчас прорабатываются", - добавил генсек.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах
Топ комментарии
+5 Псамметих II
показать весь комментарий21.12.2025 15:17 Ответить Ссылка
+4 Vasya #607130
показать весь комментарий21.12.2025 15:20 Ответить Ссылка
+1 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий21.12.2025 15:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але, Але - ху*ло нічого не підпише !!!
Но можете для начала ,пан Рютте
Попросить пана Мерца - дать Украине - Таурусы
Скажите по- простому - герр Мерц, за базар надо отвечать!!
Если ты - настоящий Нerr!!!!
Тому,лише США здатні гарантувати безпеку.
Носився зеля, як із писаною торбою.....