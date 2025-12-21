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Новини Іноземні військові в Україні
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Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну, - Рютте

Рютте про іноземні війська в Україні

Кілька європейських країн заявили про свою готовність за потреби надіслати війська в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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Що відомо?

Так, він зауважив, що наразі деталі публічно не обговорюються.

"Але можу сказати, що деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові за потреби направити війська в Україну", - сказав він.

За словами Рютте, наразі триває робота над визначенням структури цієї "Коаліції охочих": можливе розміщення, дії на суходолі, на морі, в повітрі тощо.

"Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - додав генсек.

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Розгортання сил підтримки в Україні

Автор: 

миротворці (937) Рютте Марк (729)
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Топ коментарі
+9
тільки після підписання з ху*лом ......

Але, Але - ху*ло нічого не підпише !!!
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21.12.2025 15:17 Відповісти
+6
28 безпекових гарантій нашого Гаранта де? Під хвостом у кота?
Носився зеля, як із писаною торбою.....
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21.12.2025 15:55 Відповісти
+5
Але перед цим потрібно зібрати 100500 ту пресс конференцію.
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21.12.2025 15:20 Відповісти

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