Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну, - Рютте

Кілька європейських країн заявили про свою готовність за потреби надіслати війська в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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Так, він зауважив, що наразі деталі публічно не обговорюються.

"Але можу сказати, що деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові за потреби направити війська в Україну", - сказав він.

За словами Рютте, наразі триває робота над визначенням структури цієї "Коаліції охочих": можливе розміщення, дії на суходолі, на морі, в повітрі тощо.

"Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - додав генсек.

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