Деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові направити війська в Україну, - Рютте
Кілька європейських країн заявили про свою готовність за потреби надіслати війська в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Що відомо?
Так, він зауважив, що наразі деталі публічно не обговорюються.
"Але можу сказати, що деякі європейські країни дали зрозуміти, що готові за потреби направити війська в Україну", - сказав він.
За словами Рютте, наразі триває робота над визначенням структури цієї "Коаліції охочих": можливе розміщення, дії на суходолі, на морі, в повітрі тощо.
"Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - додав генсек.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч
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Але, Але - ху*ло нічого не підпише !!!
Носився зеля, як із писаною торбою.....