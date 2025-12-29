Россияне давно хотят выхода Украины из Донбасса, но у нас есть свои интересы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе Донбасса Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Свободная экономическая зона
По словам президента, детализированной концепции "свободной экономической зоны" на Донбассе пока нет.
"Мы обязательно будем это обсуждать с обществом (ранее Зеленский заявлял, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум. - Ред.)", - подчеркнул он.
Донбасс
Зеленский также отметил, что то, что россияне хотят выхода украинских войск из Донбасса, - "не новость".
"В их розовых мечтах, чтобы нас вообще не было на территории нашей страны. Этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины", - добавил он.
Що?
Опитування треба в резерваціях проводити?
Це бізнес- інтереси, чи якісь інші інтереси? 🤔
Зєля має віддати перемовини у руки дорослих і досвідчених людей і займатись своєю звичайною справою - вечірними відосиками, перед нічною дозою коксу.