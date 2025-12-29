Россияне давно хотят выхода Украины из Донбасса, но у нас есть свои интересы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе Донбасса Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Свободная экономическая зона

По словам президента, детализированной концепции "свободной экономической зоны" на Донбассе пока нет.

"Мы обязательно будем это обсуждать с обществом (ранее Зеленский заявлял, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум. - Ред.)", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присутствие международных войск в Украине - это действительные гарантии безопасности, - Зеленский

Донбасс

Зеленский также отметил, что то, что россияне хотят выхода украинских войск из Донбасса, - "не новость".

"В их розовых мечтах, чтобы нас вообще не было на территории нашей страны. Этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины", - добавил он.

Читайте также: Зеленский о переговорах с партнерами: Украинская сторона сотни раз говорит "нет"