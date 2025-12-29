РУС
1 552 12

Россияне давно хотят выхода Украины из Донбасса, но у нас есть свои интересы, - Зеленский

Что будет с Донбассом? Заявление президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе Донбасса Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Свободная экономическая зона

По словам президента, детализированной концепции "свободной экономической зоны" на Донбассе пока нет.

"Мы обязательно будем это обсуждать с обществом (ранее Зеленский заявлял, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум. - Ред.)", - подчеркнул он.

Донбасс

Зеленский также отметил, что то, что россияне хотят выхода украинских войск из Донбасса, - "не новость".

"В их розовых мечтах, чтобы нас вообще не было на территории нашей страны. Этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины", - добавил он.

Зеленский Владимир (23200) Донбасс (26995)
+7
Любі поступки власними теріторіями призведуть до втрати сувіренітету та державності.
29.12.2025 13:53 Ответить
+3
У Зєлєнского замість конституційних обов'язків президента по збереженні територіальної цілісності України, включаючи Донбас виявляється є якісь інтереси: "Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, -Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3592867
Це бізнес- інтереси, чи якісь інші інтереси? 🤔
29.12.2025 14:08 Ответить
+1
І не тільки з Донбасу вони хочуть нас вибити
29.12.2025 13:52 Ответить
І не тільки з Донбасу вони хочуть нас вибити
29.12.2025 13:52 Ответить
Любі поступки власними теріторіями призведуть до втрати сувіренітету та державності.
29.12.2025 13:53 Ответить
Скажи це фінам.
29.12.2025 14:05 Ответить
Скажи це племенам могікан, черокі, делаварів,...
Що?
Опитування треба в резерваціях проводити?
29.12.2025 14:21 Ответить
Їхні рожеві мрії поступово перетворюються у реальність
29.12.2025 13:56 Ответить
Коли захопили Київщині, мої батьки і брат з племінниками опинилися в окупації. Брат з племінниками десь через місяць вирвалися. Ледь не загинули під час обстрілу колони. Батьки відмовилися їхати, щоб не перегрузити машину. Я їх обійняв лише після визволення Київщини. А тепер питання: А якби не вдалося звільнити, подарували б росіянам разом з людьми?
29.12.2025 14:06 Ответить
У Зєлєнского замість конституційних обов'язків президента по збереженні територіальної цілісності України, включаючи Донбас виявляється є якісь інтереси: "Росіяни давно хочуть виходу України з Донбасу, але у нас є свої інтереси, -Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3592867
Це бізнес- інтереси, чи якісь інші інтереси? 🤔
29.12.2025 14:08 Ответить
Зєля дав задню тоді, коли погодився обговорювати якісь умови без зупинки бойових дій! Це вже дало можливість тиснути на ньог та Україну і *****, і трумпу.
Зєля має віддати перемовини у руки дорослих і досвідчених людей і займатись своєю звичайною справою - вечірними відосиками, перед нічною дозою коксу.
29.12.2025 14:19 Ответить
Судячи як нищив оборону перед вторгненням, він дав задню ще в Омані.
29.12.2025 14:27 Ответить
Краще поцікавився б, що буде з ним !
29.12.2025 14:24 Ответить
Питання з кейсу: Скільки дасьте ?
29.12.2025 14:28 Ответить
Свої інтереси, це виторгувати собі признання переможцем на другий термін, і красти, красти, і дуже красти?
29.12.2025 14:35 Ответить
 
 