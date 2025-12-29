Зеленский о переговорах с партнерами: Украинская сторона сотни раз говорит "нет"
Во время переговоров украинская сторона неоднократно выражает категорический отказ - слово "нет" звучит сотни раз.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, остается ли за Украиной после встречи с президентом США Дональдом Трампом полное право сказать "нет" любому предложению, даже если оно поступает от ключевых партнеров, если это предложение не соответствует украинским национальным интересам и реалиям безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Переговорный процесс - он непростой, хотя вы знаете позицию Украины, и я веду переговоры абсолютно открыто. И мы много друг другу говорим: "Нет". Не один раз на какой-то вопрос - на сотни вопросов и на тысячи деталей. И это такой непростой процесс. Есть сотни раз, когда ты говоришь: "Нет", - отметил Зеленский.
Компромиссы
Он заявил, что бывают и вопросы, по которым стороны находят компромиссы.
"Есть и тогда, когда партнеры говорят тебе: "Да" - и наоборот. То есть это абсолютно нормальная дипломатическая борьба. А в этом и есть независимость страны и независимая ее позиция. Мы, кстати, за это и боремся. Это то, чего Путин и не хотел", - сказал глава Украинского государства.
Президент объяснил, что российский диктатор Владимир Путин хотел лишить украинцев суверенного права выбирать, как жить, кого выбирать и что защищать.
"Поэтому сегодня Украина независима, и там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим", - заверил он.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
- тебе уже продавили на вибори, хоча ОЧЕВИДНО що це не вибори а фарс
- тебе уже продавили на вивід військ з донбасу( да типу ти кажеш що щоб і РФ вивела - так вона виведе і заведе 400 000 КАЗАКІВ)
- тебе продавили на віддіти всі копалини порти і тд України
ЩО ЩЕ НЕ ПРОДАНО??? Повітря?
А хвилюватися йому є за що!! Генпрокурори знають про це з РНБОУ і КМУ!!
Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося.
Не зна-а-а-ю я.
Не зна-а-ю.
😂
Щодо проведення аудиту фінансової допомоги Україні від США та ЄС.
Щодо контролю за гуманітарною допомогою Україні від країн союзників.
Щодо будь-яких консультацій, перед тим, як вийти на світ і щось ляпнути.
Всім цим пунктам, Зеленський і його команда кажуть своє тверде "ні"!
Відкрито? Оприлюднюй відеозаписи перемовин, ми хочемо почути ті сотні й тисячі "ні". Балабол брехливий.