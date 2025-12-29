РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9326 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
4 262 31

Зеленский о переговорах с партнерами: Украинская сторона сотни раз говорит "нет"

зеленський

Во время переговоров украинская сторона неоднократно выражает категорический отказ - слово "нет" звучит сотни раз.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, остается ли за Украиной после встречи с президентом США Дональдом Трампом полное право сказать "нет" любому предложению, даже если оно поступает от ключевых партнеров, если это предложение не соответствует украинским национальным интересам и реалиям безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Переговорный процесс - он непростой, хотя вы знаете позицию Украины, и я веду переговоры абсолютно открыто. И мы много друг другу говорим: "Нет". Не один раз на какой-то вопрос - на сотни вопросов и на тысячи деталей. И это такой непростой процесс. Есть сотни раз, когда ты говоришь: "Нет", - отметил Зеленский.

Компромиссы

Он заявил, что бывают и вопросы, по которым стороны находят компромиссы.

"Есть и тогда, когда партнеры говорят тебе: "Да" - и наоборот. То есть это абсолютно нормальная дипломатическая борьба. А в этом и есть независимость страны и независимая ее позиция. Мы, кстати, за это и боремся. Это то, чего Путин и не хотел", - сказал глава Украинского государства.

Президент объяснил, что российский диктатор Владимир Путин хотел лишить украинцев суверенного права выбирать, как жить, кого выбирать и что защищать.

"Поэтому сегодня Украина независима, и там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим", - заверил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы территорий и ЗАЭС остаются нерешенными, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23200) переговоры (5466)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Частина української сторони кричала "Ні зеленій мерзоті при владі".Особисто я і 25%
показать весь комментарий
29.12.2025 13:17 Ответить
+5
Коли зможемо обійтися без американської зброї, розвідданих і санкцій.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:18 Ответить
+5
КОМУ ТИ ВТИРАЄШ?????

- тебе уже продавили на вибори, хоча ОЧЕВИДНО що це не вибори а фарс
- тебе уже продавили на вивід військ з донбасу( да типу ти кажеш що щоб і РФ вивела - так вона виведе і заведе 400 000 КАЗАКІВ)
- тебе продавили на віддіти всі копалини порти і тд України

ЩО ЩЕ НЕ ПРОДАНО??? Повітря?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ж ми нарешті скажемо НІ трампу та його ідіотським пропозиціям?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:17 Ответить
Коли зможемо обійтися без американської зброї, розвідданих і санкцій.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:18 Ответить
Ми вже зараз можемо воювати без американської зброї та розвідданих, ми вже воюємо фактично без них майже рік часу.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:24 Ответить
Без вас особисто ніяк не зможемо.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:29 Ответить
Ну не зовсім так - НАТО ж купує для України зброу у США - без ППО ракет американських нам знищать весь тил. Так й американські розвіддані допомогають знищувати кацапські НПЗ, американсці попереджають нас про пуски ракет і тд.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:47 Ответить
Ви вже сказали. Це щось змінило на нашу користь?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:22 Ответить
Має бути сформована державна державницька позиція, які відповідає національним інтересам України. НІ всім хотєлкам трампутіна! Наші кордони - непорушні! росія - агресор який має понести покарання та виплачувати репарації до повного відшкодування всіх збитків, а також має отримати обмеження в кількості сил та засобів для ведення агресивної війни! Санкції проти росії мають діяти довічно, поки росія не віддасть всю свою зброю і не буде розділена на кілька дрібних територій, неспроможних в подальшому загрожувати війнами сусідам!
показать весь комментарий
29.12.2025 13:28 Ответить
Ледь не зіганув..... Усе вірно до останнього слова. От ви все це в життя і втілите
показать весь комментарий
29.12.2025 13:32 Ответить
Ти нацист?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:45 Ответить
Частина української сторони кричала "Ні зеленій мерзоті при владі".Особисто я і 25%
показать весь комментарий
29.12.2025 13:17 Ответить
Цей факт став першопричиною вашої еміграції?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:25 Ответить
Що робити з іншою частиною суспільства? І якщо знаєте що,то як їх ідентифікувати?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:30 Ответить
Вас тільки в інтернетах і видно.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:36 Ответить
Ну не починай з брехні не 25% а 24,45%. Чи 0,55% це особисто ти така потужна "фігура тєла"? Все дуже просто - 73,22 % сказали теж НІ але Порошенку. От і все.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:59 Ответить
Президент пояснив, що російський диктатор Володимир Путін хотів позбавити українців суверенного права обирати, як жити, кого вибирати і що захищати. Джерело: https://censor.net/ua/n3592862, можу помилятися но нас цього права позбавили раніше за *****.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:18 Ответить
в квітні 19-го...
показать весь комментарий
29.12.2025 13:22 Ответить
Хто уповноважив Зеленського приймати рішення за всю країну? Парламент - це орган, що репрезентує народ. А хто навіть Раду спитав? Зеленський рулить до капітуляції в турборежимі, не питаючи нікого. Взагалі, те, що він наговорив, вже кваліфікується як державна зрада. Але це вам не блогера чи алкаша піймати. Президент має право зрадити народ, а народ має право лише мовчки помирати, а потім погодитись на капітуляці. Це не просто ганьба, а крах державності
показать весь комментарий
29.12.2025 13:46 Ответить
🤣
показать весь комментарий
29.12.2025 15:01 Ответить
КОМУ ТИ ВТИРАЄШ?????

- тебе уже продавили на вибори, хоча ОЧЕВИДНО що це не вибори а фарс
- тебе уже продавили на вивід військ з донбасу( да типу ти кажеш що щоб і РФ вивела - так вона виведе і заведе 400 000 КАЗАКІВ)
- тебе продавили на віддіти всі копалини порти і тд України

ЩО ЩЕ НЕ ПРОДАНО??? Повітря?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:20 Ответить
👅
показать весь комментарий
29.12.2025 15:02 Ответить
Вірю - коли питають чи хоче Зеленський закінчення війни, виборів і зміни влади.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:21 Ответить
Брехливий зеленський, лише за свою шкурку з родичами хвилюється!!
А хвилюватися йому є за що!! Генпрокурори знають про це з РНБОУ і КМУ!!
показать весь комментарий
29.12.2025 13:22 Ответить
От шоб від отіх тупих баранів та вівець у 2019 році, по відношенню тебе, сволота, прозвучало б "НІ" то і жертв таких би не було і сіділи майже всі б зі світлом та опаленням по влсним домівкам.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:25 Ответить
Обізвався гострий баран.
показать весь комментарий
29.12.2025 15:04 Ответить
Надо говорить, Ну мы посмотрим, нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке, так с психами говорить надо.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:34 Ответить
❗️На Закарпатті пролунав потужний вибух на ділянці газопроводу «Дружба» - далі почалася сильна пожежа, повідомляє місцевий журналіст Глагола

Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:38 Ответить
Я кажу "ні", а-а уа-уа.
Не зна-а-а-ю я.
Не зна-а-ю.
😂
показать весь комментарий
29.12.2025 13:52 Ответить
Зеленський про переговори з партнерами: Українська сторона сотні разів каже "ні".

Щодо проведення аудиту фінансової допомоги Україні від США та ЄС.

Щодо контролю за гуманітарною допомогою Україні від країн союзників.

Щодо будь-яких консультацій, перед тим, як вийти на світ і щось ляпнути.

Всім цим пунктам, Зеленський і його команда кажуть своє тверде "ні"!
показать весь комментарий
29.12.2025 14:02 Ответить
"я веду перемовини абсолютно відкрито" Джерело: https://censor.net/ua/n3592862
Відкрито? Оприлюднюй відеозаписи перемовин, ми хочемо почути ті сотні й тисячі "ні". Балабол брехливий.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:32 Ответить
Та то таке ..краще скажіть чим там пригощали
показать весь комментарий
29.12.2025 14:33 Ответить
 
 