Вопросы территорий и ЗАЭС остаются нерешенными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы еще осталось урегулировать в рамках 20-пунктного плана мира.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Два вопроса остаются - это станция (ЗАЭС. - Ред.), как она будет функционировать и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", - рассказал глава государства.

Именно поэтому, говорит Зеленский, он и заявил, что 20-пунктный план готов на 90%.

"Потому что нет договоренности c 20 пунктов по 2 пунктам. Что касается гарантий безопасности, на 100% все готово, так оно и есть. Мы обсуждаем еще немного детали относительно срока действия этих гарантий безопасности", - подытожил он.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

