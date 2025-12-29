896 11
Вопросы территорий и ЗАЭС остаются нерешенными, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы еще осталось урегулировать в рамках 20-пунктного плана мира.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Два вопроса остаются - это станция (ЗАЭС. - Ред.), как она будет функционировать и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", - рассказал глава государства.
Именно поэтому, говорит Зеленский, он и заявил, что 20-пунктный план готов на 90%.
"Потому что нет договоренности c 20 пунктов по 2 пунктам. Что касается гарантий безопасности, на 100% все готово, так оно и есть. Мы обсуждаем еще немного детали относительно срока действия этих гарантий безопасности", - подытожил он.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
