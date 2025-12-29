РУС
896 11

Вопросы территорий и ЗАЭС остаются нерешенными, - Зеленский

Какие вопросы мирного плана еще не урегулированы? Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы еще осталось урегулировать в рамках 20-пунктного плана мира.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Два вопроса остаются - это станция (ЗАЭС. - Ред.), как она будет функционировать и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", - рассказал глава государства.

Именно поэтому, говорит Зеленский, он и заявил, что 20-пунктный план готов на 90%.

"Потому что нет договоренности c 20 пунктов по 2 пунктам. Что касается гарантий безопасности, на 100% все готово, так оно и есть. Мы обсуждаем еще немного детали относительно срока действия этих гарантий безопасности", - подытожил он.

Встреча президентов Украины и США

+6

29.12.2025 12:21 Ответить
+4
+3
Брись , кацапка за Урал
Реєстрація: 29.12.2025
29.12.2025 12:18 Ответить
Донбас мають контролювати виключно британці ‼️‼️‼️ НИЯКИХ росіян поруч- має бути черта оседлості для кацапів ЗА УРАЛОМ

вчи історію , Президенте
29.12.2025 12:17 Ответить
********, а ваш кваптальний божок Говнобородько знає шо існує основний Закон України прямий дії який називается Конституція Украіни? Він жеж типу юрист? То він брист чи всеж таки крадій-членограй?
Погано не то,що ЗЕосел самозакоханий наполеончик-дурак.
Біда в тому,що воно навіть в очевидному повному лайні не визнає своїх пройобів.Як і більшість його лохокторату.А межа неповернення вже близько...
29.12.2025 12:43 Ответить
Зате вирішине питання щоб залишитися при владі.
29.12.2025 12:24 Ответить
Зеля отримав гарантії особистої безпеки від трампа і пуйла.
А тому піде на злочин по підриву територіальної цілісності України з виведенням ЗСУ з Донецької області.
Зелі ж треба відпрацювати ці гарантії його особистої недоторканості перед пуйлом.
Ну тоді нічого не буде, війна далі до капітуляції. Навіщо всі ці ля-ля тоді ?
29.12.2025 12:27 Ответить
Треба ще дати Путіну захопити Запоріжжя , як мінімум, та повністю рознести енергетику .
29.12.2025 12:49 Ответить
У. Деяких жінок не склалося з особистим життям,тому вони мріють тільки про.... крематорій ...щоб вже остаточно відстраждати! У кацапів так завжди...Хай щастить!
