1 476 13
Питання територій та ЗАЕС залишаються невирішеними, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, які питання ще залишилося врегулювати в рамках 20-пунктного плану миру.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Два запитання залишаються - це станція (ЗАЕС. - Ред.), як вона функціонуватиме і питання територій. Це два питання, які залишилися саме у 20-пунктному документі", - розповів глава держави.
Саме тому, каже Зеленський, він і заявив, що 20-пунктний план готовий на 90%.
"Бо немає домовленості з 20 пунктів по 2 пунктах. Що стосується гарантій безпеки, на 100% все готово, так воно і є. Ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки", - підсумував він.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тому піде на злочин по підриву територіальної цілісності України з виведенням ЗСУ з Донецької області.
Зелі ж треба відпрацювати ці гарантії його особистої недоторканості перед пуйлом.