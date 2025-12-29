Питання територій та ЗАЕС залишаються невирішеними, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, які питання ще залишилося врегулювати в рамках 20-пунктного плану миру.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Два запитання залишаються - це станція (ЗАЕС. - Ред.), як вона функціонуватиме і питання територій. Це два питання, які залишилися саме у 20-пунктному документі", - розповів глава держави.

Саме тому, каже Зеленський, він і заявив, що 20-пунктний план готовий на 90%.

"Бо немає домовленості з 20 пунктів по 2 пунктах. Що стосується гарантій безпеки, на 100% все готово, так воно і є. Ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки", - підсумував він.

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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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