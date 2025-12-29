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Новини Мирний план
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Питання територій та ЗАЕС залишаються невирішеними, - Зеленський

Які питання мирного плану ще не врегулювали? Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський розповів, які питання ще залишилося врегулювати в рамках 20-пунктного плану миру.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Два запитання залишаються - це станція (ЗАЕС. - Ред.), як вона функціонуватиме і питання територій. Це два питання, які залишилися саме у 20-пунктному документі", - розповів глава держави.

Саме тому, каже Зеленський, він і заявив, що 20-пунктний план готовий на 90%.

"Бо немає домовленості з 20 пунктів по 2 пунктах. Що стосується гарантій безпеки, на 100% все готово, так воно і є. Ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) ЗАЕС (1541)
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Топ коментарі
+9

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29.12.2025 12:21 Відповісти
+5
********, а ваш кваптальний божок Говнобородько знає шо існує основний Закон України прямий дії який називается Конституція Украіни? Він жеж типу юрист? То він брист чи всеж таки крадій-членограй?
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29.12.2025 12:21 Відповісти
+3
Зеля отримав гарантії особистої безпеки від трампа і пуйла.
А тому піде на злочин по підриву територіальної цілісності України з виведенням ЗСУ з Донецької області.
Зелі ж треба відпрацювати ці гарантії його особистої недоторканості перед пуйлом.
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29.12.2025 12:29 Відповісти

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