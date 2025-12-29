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Новини Мирні перемовини
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Китай відповів на критику Зеленського щодо мирного процесу: Наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти

Китай відповів на критику Зеленського

У Китаї у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить готовності КНР долучитися до мирного треку, заявили що країна підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь на критику президентом України Володимиром Зеленським пасивності китайської сторони у мирному процесі щодо завершення російсько-української війни.

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Китай комунікує з Україною та РФ

"Від самого початку "української кризи" Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав Лінь.

Ми працюємо над припиненням вогню та сприяємо переговорам про мир, і наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти", - додав він.

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Китай підтримує будь-які зусилля щодо миру

Водночас він не навів прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах в Україні, проте запевнив, що Пекін продовжуватиме відігравати "конструктивну роль".

"Китай підтримує будь-які зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - зауважив Лінь.

Також читайте: Китай заявив про взаємодію з Україною у переговорах щодо завершення війни

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Китай (5315) перемовини (3859)
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Топ коментарі
+14
Так, ми бачимо певні китайські мирні конструкції.
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29.12.2025 12:10 Відповісти
+13
Та куди ще ж очевидніші ваші зусилля союзника *****... з вашою "конструктивною" роллю впливу на "український конфлікт"...

А ми вас з такою роллю і фразеологією посилаємо *****. Як адреса, зрозуміла?
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29.12.2025 12:13 Відповісти
+7
о да, тому світова спільнота звертає бізнес на китайщині, бо в сраних террористів ніхто не хоче інвестувати
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29.12.2025 12:12 Відповісти

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