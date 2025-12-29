Китай відповів на критику Зеленського щодо мирного процесу: Наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти

У Китаї у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить готовності КНР долучитися до мирного треку, заявили що країна підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь на критику президентом України Володимиром Зеленським пасивності китайської сторони у мирному процесі щодо завершення російсько-української війни.

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Китай комунікує з Україною та РФ

"Від самого початку "української кризи" Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав Лінь.

Ми працюємо над припиненням вогню та сприяємо переговорам про мир, і наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти", - додав він.

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Китай підтримує будь-які зусилля щодо миру

Водночас він не навів прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах в Україні, проте запевнив, що Пекін продовжуватиме відігравати "конструктивну роль".

"Китай підтримує будь-які зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - зауважив Лінь.

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