Китай відповів на критику Зеленського щодо мирного процесу: Наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти
У Китаї у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить готовності КНР долучитися до мирного треку, заявили що країна підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь на критику президентом України Володимиром Зеленським пасивності китайської сторони у мирному процесі щодо завершення російсько-української війни.
Китай комунікує з Україною та РФ
"Від самого початку "української кризи" Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав Лінь.
Ми працюємо над припиненням вогню та сприяємо переговорам про мир, і наші зусилля очевидні для міжнародної спільноти", - додав він.
Китай підтримує будь-які зусилля щодо миру
Водночас він не навів прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах в Україні, проте запевнив, що Пекін продовжуватиме відігравати "конструктивну роль".
"Китай підтримує будь-які зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - зауважив Лінь.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного треку й, навпаки, нарощує імпорт російських енергоресурсів.
- Також повідомлялося, що Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було б вигідне закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.
- Зеленський також вже зазначав, що Китай би міг завершити війну РФ проти України, але не має жодного бажання.
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