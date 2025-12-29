РУС
Китай ответил на критику Зеленского относительно мирного процесса: Наши усилия очевидны для международного сообщества

Китай ответил на критику Зеленского

В Китае в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит готовности КНР присоединиться к мирному треку, заявили, что страна поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь в ответ на критику президентом Украины Владимиром Зеленским пассивности китайской стороны в мирном процессе по завершению российско-украинской войны.

Китай общается с Украиной и РФ

"С самого начала "украинского кризиса" Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию", - сказал Линь.

Мы работаем над прекращением огня и содействуем переговорам о мире, и наши усилия очевидны для международного сообщества", - добавил он.

Читайте также: РФ применяла разведданные с китайских спутников для ударов по энергетике Украины, - Зеленский

Китай поддерживает любые усилия по установлению мира

В то же время он не привел примеров результативного участия Китая в мирных процессах в Украине, однако заверил, что Пекин будет продолжать играть "конструктивную роль".

"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", - отметил Линь.

Читайте также: Китай заявил о взаимодействии с Украиной в переговорах по завершению войны

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23164) Китай (3296) переговоры (5466)
Так, ми бачимо певні китайські мирні конструкції.
Українські військові Третього армійського корпусу знищили китайську РСЗВ "Type‑63" окупантів. ВIДЕО
29.12.2025 12:10 Ответить
о да, тому світова спільнота звертає бізнес на китайщині, бо в сраних террористів ніхто не хоче інвестувати
29.12.2025 12:12 Ответить
Та куди ще ж очевидніші ваші зусилля союзника *****... з вашою "конструктивною" роллю впливу на "український конфлікт"...

А ми вас з такою роллю і фразеологією посилаємо *****. Як адреса, зрозуміла?
29.12.2025 12:13 Ответить
Донбас мають контролювати виключно британці ‼️‼️‼️ НИЯКИХ росіян поруч- має бути черта оседлості для кацапів ЗА УРАЛОМ
29.12.2025 12:15 Ответить
Які китайські зусиля?Нехай перелічуть!Не вірю жодному китайозі(
29.12.2025 12:14 Ответить
Лунь йди в пень
29.12.2025 12:15 Ответить
.... але визволи нас від лукавого....
29.12.2025 12:16 Ответить
Китайози вважають, що весь Світ має вузькі прижмурені очі і нічого не бачить.
29.12.2025 12:19 Ответить
Всі бачать, що у витоків цієї війни стоїть кєтай. Без безумовної підтримки кєтайози сци-бздипізда, )(уйло на цю війну не наважився б.
