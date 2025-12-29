Китай ответил на критику Зеленского относительно мирного процесса: Наши усилия очевидны для международного сообщества
В Китае в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит готовности КНР присоединиться к мирному треку, заявили, что страна поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь в ответ на критику президентом Украины Владимиром Зеленским пассивности китайской стороны в мирном процессе по завершению российско-украинской войны.
Китай общается с Украиной и РФ
"С самого начала "украинского кризиса" Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию", - сказал Линь.
Мы работаем над прекращением огня и содействуем переговорам о мире, и наши усилия очевидны для международного сообщества", - добавил он.
Китай поддерживает любые усилия по установлению мира
В то же время он не привел примеров результативного участия Китая в мирных процессах в Украине, однако заверил, что Пекин будет продолжать играть "конструктивную роль".
"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", - отметил Линь.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному треку и, наоборот, наращивает импорт российских энергоресурсов.
- Также сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.
- Зеленский также уже отмечал, что Китай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания.
