Китай ответил на критику Зеленского относительно мирного процесса: Наши усилия очевидны для международного сообщества

В Китае в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит готовности КНР присоединиться к мирному треку, заявили, что страна поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь в ответ на критику президентом Украины Владимиром Зеленским пассивности китайской стороны в мирном процессе по завершению российско-украинской войны.

Китай общается с Украиной и РФ

"С самого начала "украинского кризиса" Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию", - сказал Линь.

Мы работаем над прекращением огня и содействуем переговорам о мире, и наши усилия очевидны для международного сообщества", - добавил он.

Китай поддерживает любые усилия по установлению мира

В то же время он не привел примеров результативного участия Китая в мирных процессах в Украине, однако заверил, что Пекин будет продолжать играть "конструктивную роль".

"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", - отметил Линь.

Что предшествовало?