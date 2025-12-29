Зеленський про переговори з партнерами: Українська сторона сотні разів каже "ні"

Під час переговорів українська сторона неодноразово висловлює категоричну відмову - слово "ні" звучить сотні разів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи залишається за Україною після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом повне право сказати "ні" будь-якій пропозиції, навіть якщо вона надходить від ключових партнерів, якщо ця пропозиція не відповідає українським національним інтересам та безпековим реаліям, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Перемовний процес - він непростий, хоча ви знаєте позицію України, і я веду перемовини абсолютно відкрито. І ми багато одне одному кажемо: "Ні". Не один раз на якесь запитання - на сотні запитань і на тисячі деталей. І це такий непростий процес. Є сотні разів, коли ти кажеш: "Ні", - зазначив Зеленський.

Компроміси

Він заявив, що бувають і питання, щодо яких сторони знаходять компроміси.

"Є і тоді, коли партнери кажуть тобі: "Так" - і навпаки. Тобто це абсолютно нормальна дипломатична боротьба. А в цьому і є незалежність країни і незалежна її позиція. Ми, до речі, за це і боремося. Це те, чого Путін і не хотів", - сказав глава Української держави.

Президент пояснив, що російський диктатор Володимир Путін хотів позбавити українців суверенного права обирати, як жити, кого вибирати і що захищати.

"Тому сьогодні Україна незалежна, і там, де це не в інтересах України, ми відкрито про це говоримо", - запевнив він.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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