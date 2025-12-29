Зеленський про переговори з партнерами: Українська сторона сотні разів каже "ні"
Під час переговорів українська сторона неодноразово висловлює категоричну відмову - слово "ні" звучить сотні разів.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи залишається за Україною після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом повне право сказати "ні" будь-якій пропозиції, навіть якщо вона надходить від ключових партнерів, якщо ця пропозиція не відповідає українським національним інтересам та безпековим реаліям, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перемовний процес - він непростий, хоча ви знаєте позицію України, і я веду перемовини абсолютно відкрито. І ми багато одне одному кажемо: "Ні". Не один раз на якесь запитання - на сотні запитань і на тисячі деталей. І це такий непростий процес. Є сотні разів, коли ти кажеш: "Ні", - зазначив Зеленський.
Компроміси
Він заявив, що бувають і питання, щодо яких сторони знаходять компроміси.
"Є і тоді, коли партнери кажуть тобі: "Так" - і навпаки. Тобто це абсолютно нормальна дипломатична боротьба. А в цьому і є незалежність країни і незалежна її позиція. Ми, до речі, за це і боремося. Це те, чого Путін і не хотів", - сказав глава Української держави.
Президент пояснив, що російський диктатор Володимир Путін хотів позбавити українців суверенного права обирати, як жити, кого вибирати і що захищати.
"Тому сьогодні Україна незалежна, і там, де це не в інтересах України, ми відкрито про це говоримо", - запевнив він.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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- тебе уже продавили на вибори, хоча ОЧЕВИДНО що це не вибори а фарс
- тебе уже продавили на вивід військ з донбасу( да типу ти кажеш що щоб і РФ вивела - так вона виведе і заведе 400 000 КАЗАКІВ)
- тебе продавили на віддіти всі копалини порти і тд України
ЩО ЩЕ НЕ ПРОДАНО??? Повітря?