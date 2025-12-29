РУС
1 151 58

87% украинцев поддерживают мир, в то же время 85% - против выхода из Донбасса, - Зеленский

87% украинцев поддерживают мир, в то же время 85% - против выхода из Донбасса

85-87% украинцев хотят, чтобы наступил мир, но и 85% наших граждан против вывода войск из Донбасса.

Президент в интервью Fox News заявил, что украинцы действительно устали от войны, однако остаются стойкими, передает Цензор.НЕТ.

Война в Украине

"Люди хотят мира. Сегодня президент Трамп сказал, что, согласно опросам, 85%, а возможно, 87%, хотят мира, так что они согласны. Я сказал: да, 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока, из Донбасса. Все хотят мира, но только мира", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса для прекращения войны.

Читайте также: Россияне давно хотят выхода Украины из Донбасса, но у нас есть свои интересы, - Зеленский

Зеленский Владимир (23200) Донецкая область (11750) война в Украине (7372)
+6
Давайте референдум. Варшавсько-берлінські патріоти тільки своїми силами зроблять правильне голосування, а ще як пенсіонерів та заброньованих додати, то й взагалі. І все буде справедливо - воля народу.
29.12.2025 15:49
+5
І ніякого протиріччя тут немає.
Як казав Бахмутський Демон, заїбала війна, скоріше б мир, але виконувати всі вимоги русні - пішли вони *****, продовжуємо їбашити.
29.12.2025 15:46
+5
Хвилинка а#уєнної соціології від Вови!
29.12.2025 15:47
29.12.2025 15:46
Для кого немає протиріч?

Якщо 85% проти виведення військ, то у нас має бути 3, 4, 5 та навіть більше армій, підготовлених та навчених. Тоді б не було протиріч.

Але ж такого немає і людей на позиціях не міняють місцями.

Тож протиріччя є. Протиріччя між реальністю та інфантильністю.

Протиріччя між тими, хто проти виведення та не мобілізується з одного боку - і тими, хто місяцями без ротацій на фронті.
29.12.2025 15:56
Протиріччя між двома думками немає.
А от між бажаним і дійсним - є.
29.12.2025 15:59
БО ВИХІД З ДОНБАСУ ЦЕ НЕ МИР ПРИДУРОК!!!!!

Подивись карту укріплень - після донбасу танки можуть спокійно йти аж до Карпат. Дніпро Одеса Вінниця і тд - все буде в боях. І Київ паде теж бо географія хороша лиш з півночі але з півдня в повному оточення - це буде біда
29.12.2025 15:46
ага ,Київ за три дні
29.12.2025 15:48
біди не буде , партнери нададуть гарантії безпеки .
29.12.2025 15:49
ХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА- "ГАРАНТІЇ" - ви серйозно?)) Ці "партнери" собі гарантувані не можу НІФІГА
29.12.2025 15:50
Цілком можуть. У партнерів жодної війни немає, жодного втрачено сантиметра землі, жодних втрат.
29.12.2025 15:57
ок . партнерів посилаємо нах. підримкки 0 . гарантій безпеки ніхто не надає. через 1-2 йухло окупує всю Донецьку обл. ..." після донбасу танки можуть спокійно йти аж до Карпат. Дніпро Одеса Вінниця і тд - все буде в боях. І Київ паде..."
29.12.2025 16:01
в Україні взагалі нема такого юридичного поняття як Донбас - це всього лиш народна назва вугільного басейну, який також включає частини Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей - х.з. як це можна оформити в договорі
29.12.2025 15:57
Возьмеш джавелін, підеш на танки, і біди не буде.
29.12.2025 15:58
29.12.2025 15:47
Що значить -"хочуть миру"?Що в твоєму дитячому розумі значить слово "мир"?
29.12.2025 15:48
Мир ! Дружба ! Жвачка !
29.12.2025 15:52
Как обычно, все хотят бухнуть, только платить никто не хочет!
29.12.2025 15:48
Володя, 100% українців хочуть миру. Але це великий " сікрєт". Нікому тільки не кажи.
29.12.2025 15:49
Ну не 100 а трохе менше.Бо з'явилися ті хто живе своє найкраще життя завдяки війні. І їх немало. А тут оп і кормушку прихлопнуть
29.12.2025 15:56
29.12.2025 15:49
Ну якщо референдум у Варшаві та Берліні, то там буде 101% тих, хто проти виведення військ.
29.12.2025 15:59
Бюлетені з варіантом "проти" мають видаватися у тцк .
29.12.2025 15:59
А якщо старенький чи немічний - питань нема, там же підписуй розмін квартири на кімнату в гуртожитку, чи відмову від половини пенсії, а гроші військовим хай ідуть. Ну це явно менше, ніж життя того, кого ти підписуєш на окоп своїм рішенням. Але гарантію даю, що й на такі жертви ніхто з берсерків не піде)
29.12.2025 16:02
Ти вже відслужив в тих окопах, херой-розпорядник всім чим завгордно окрім власного обов'язку?
29.12.2025 16:07
29.12.2025 16:09
Так, я вже відслужив в тих окопах, херой-розпорядник всім чим завгодно окрім власного обов'язку. То коли тебе там чекати?
29.12.2025 16:14
Можете мене там взагалі не чекати. Але якщо вічна війна, то рано чи пізно всі там будуть.
29.12.2025 16:15
Вічних воєн не в історії людства ще не було. Але я зрозумів твою позицію - тебе не чекати, але всіх хто не згоден з твоїми планами щодо територіальної цілісності і здачі вигідних позицій армії - обов'язково повинні іти воювати замість тебе. Бо в тебе позиція "правильна" і тому обов'язок на тебе не поширюється, а в інших "неправильна" і вони повинні її відстоювати виключно персональною участю в бойових діях.
29.12.2025 16:20
Замість мене ніхто воювати йти не має, не треба оцього ляля. Суть в тому, що чим довше війна, тим більше сьогоднішніх ухилянтів завтра стає військовими. Не тому що хочуть, а тому що тягнуть. Чи думаєш вже он скільки часу поповнення добровольцями йде? Ну може, не знаю. А от пенсіонери там всякі чи берлінські 18-22 і такі всякі інші на фронт не потраплять незалежно від того, як довго війна триватиме. Рішення стає більш обдуманим, якщо його наслідки відчуваєш особисто ти. А якщо відчуває тільки хтось інший - ну то так можна робити опитування, чого ж.
29.12.2025 16:28
З варіантом "за здачу Донбасу" - з документами на власну житплощу для біженці з Карматосрька.
З варіантом за "мир" - разом з закордонним паспортом - ніхто не повинен виїжджати з мирної країни не насолодившись цим самим миром досхочу.
29.12.2025 16:06
Да, їм віддадуть багато документів на житло на окупованій частині.
29.12.2025 16:09
Питання було до тих чиє житло (поки що) не входить в вимоги окупації ****** без бою.
29.12.2025 16:15
Зеленський молодець, добре навчився підтакувати Трампу, але залишатися на своїх позиціях. Власне Трампу тільки це і треба - щоб йому підтакували і догоджали, а результат справа десята.
29.12.2025 15:50
Ага, большинство украинцев за всё хорошее против всего плохого. Это уже извесно, ничего нового.
29.12.2025 15:53
Ішак сподівається все звалити на народ. Все, що тільки можна і неможна просрало це бездарне чмо, а відповідати має народ. Логіка залізна.
29.12.2025 15:55
Просто цікаво,а що це за 15-13% українців НЕ хочуть щоб настав мир?🤔
29.12.2025 15:56
Те кто сидят на потоках и шинкуют бабки на войне. Сферы деятельности этой прослойки и так всем известны.
29.12.2025 16:04
Хто не хоче шоб їх виперли з європи додому.
29.12.2025 16:06
"Міндічі", заброньовані поліцаї та інші ухилянти з силових структур, тцк-шники та інші десятки тисяч мародерів, котрі розподіляють гуманітарку, займаються забезпеченням потреб фронту. Для них настав справжній "бенкет під час чуми".
29.12.2025 16:06
Так тут все просто. Тих, хто проголосує проти виведення військ, маючи потаємну мрію про кордони 91, треба прямо на місці мобілізувати, не зважаючи на стать, вік і тд. Впевнений, що за таких умов результат голосування буде більш реалістичний.
29.12.2025 15:59
Тих хто хоче здати чужі квартири і будинки маскалям - виселяти накуй з їх халуп на користь біженців з Донбасу.
Тих хто голосує за те щоб ЗСУ відходили в голі поля чекати чергового нападу - позбавляти загранпаспортів на 10 років. Якщо за 10 років нападають москалі - вони йдуть воювати першими. Якщо 10 років мир - питань нема, ****** куди хочеш.
29.12.2025 16:09
Я пропоную навіть кращий варіант - одразу позбавляти громадянства. Ну а що, цій країні потрібні ж тільки правильні українці, потужні та незламні. Як тільки країна позбавиться всіх неправильних, то одразу як заживе, ух!
29.12.2025 16:31
Ну тут никаких сюрпризов. Все хотят победы но чужой кровью. Подавляющее большинство хотят воевать , но желающих отлавливают на улицах. В целом если Донбасс будет утрачен военным путем через, скажем, год и ещё несколько десятков тысяч смертей, будет норм как я понимаю. Все карты сойдутся и будет мир. Это всех устроит.
29.12.2025 16:02
Взагалі-то у русні плани щонайменше на Херсонську і Запорізьку області.
"Виконання завдань щодо "визволення" "ДНР", "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей буде продовжено", - сказав він у доповіді Путіну. Джерело: https://censor.net/ua/n3592895
Можна віддати Донбас без бою, тоді все, що не лягло там, піде на Південь.
З тією різницею, що збудовані у 2014 році руснею укріплення Слов'янська і Краматорська вєрнутся в родную гавань бєз потєрь с россійской сторони.
29.12.2025 16:05
В запорізькій області темпи врати територій більші ніж на донбасі , тому пауза в перемовинах тільки на руку росіянам.
29.12.2025 16:07
Вони наступають без озирання на якісь там "пєрєговори", які вони розглядають виключно як засіб достіжєнія цєлєй сво, про що і казали неодноразово.
29.12.2025 16:09
А з ними хтось взагалі перемовляється , напряму з україни ?
29.12.2025 16:11
Ніхто. Нє царскоє дєло - с холопамі разговори вєсті. Ми рижую дрєссірованую обєзьяну пошльом.
29.12.2025 16:12
не може бути ніякої паузи в імітації перемовин. тільки відбиті вчорашні зебіли - зазирачі ***** в ачько можуть вірити в цю поїботу.
29.12.2025 16:10
Зеленый вполне мог согласиться что не сдавать донбасс в лоб, а как бы потерять в ходе боевых действий тот небольшой кусочек что остался и как говорится концы в воду и не прикопаешься. У раши хватит ресурсов дожать тот кусочек военным путем, в этом думаю уже мало кто сомневается. Единственная проблема чтоб после кусочка донбасса и если зеленый сдаст уж очень быстро не всплыла новая хотелка - а теперь Херсон и Запорожье
29.12.2025 16:06
***** брало Покровськ+Мирноград півтора роки. І досі не взяло остаточно. Краматорськ+Слов'янськ+Дружківка+Констятинівка - це агломерація разів в 5 більша.
Можеш порахувати скільки ще руснявих свиней там поляже і який в разі захоплення буде стан їх армії та економіки.
29.12.2025 16:12
это не линейный процесс. Сказывается множество факторов как усталость армии, отсуствие мотивированных и прочее. В 23-м за каждое село месяцами сражались, щас села теряют по сути каждый день. Северск и Гуляйполе за сколькол потеряли ? За месяц?
29.12.2025 16:14
Звісно що нелінійний. Я неприклад не пам'ятаю щоб ціле місто яке було майже окуповане відбили як Куп'янськ. З іншого боку Вугледар який довго тримався потім був захоплений в 24-у за лічені тижні.
Але в середньому щоб взяти такий серйозний укріп район як Славік+Краматорськ, русні довелося б там дохнути щонайменше роки 2-3.
29.12.2025 16:17
соглашусь. Пока сложно сказать сколько уйдет времени на Краматорск и Славянск.
29.12.2025 16:24
Я не хочу миру ціною життів людей на окупованих
29.12.2025 16:13
фиг вам а не добас
29.12.2025 16:17
Та не буде ні якого миру після здачі Донбасу, просто в такому разі пуйло збереже сотні тисяч орків які посунуть далі на Дніпро і Запоріжжя вони в них теж в конституції записані як їхні, чи ви вірите московитам що вони на цьому зупиняться, а гарантії безпеки це взагалі смішно, хто нам їх надасть пуйловський агент трамп чи може європейці які самі себе не можуть захистити.
29.12.2025 16:19
Тобто більше ніж 140 відсотків проголосувало? Нічого собі який приріст!
29.12.2025 16:22
Звідки цифри ці, взагалі.
29.12.2025 16:27
Цікаво , а хто ці 13 відсотків ,які не хочуть миру?
29.12.2025 16:30
 
 