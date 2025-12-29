85-87% украинцев хотят, чтобы наступил мир, но и 85% наших граждан против вывода войск из Донбасса.

Президент в интервью Fox News заявил, что украинцы действительно устали от войны, однако остаются стойкими, передает Цензор.НЕТ.

"Люди хотят мира. Сегодня президент Трамп сказал, что, согласно опросам, 85%, а возможно, 87%, хотят мира, так что они согласны. Я сказал: да, 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока, из Донбасса. Все хотят мира, но только мира", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса для прекращения войны.

