1 151 58
87% украинцев поддерживают мир, в то же время 85% - против выхода из Донбасса, - Зеленский
85-87% украинцев хотят, чтобы наступил мир, но и 85% наших граждан против вывода войск из Донбасса.
Президент в интервью Fox News заявил, что украинцы действительно устали от войны, однако остаются стойкими, передает Цензор.НЕТ.
Война в Украине
"Люди хотят мира. Сегодня президент Трамп сказал, что, согласно опросам, 85%, а возможно, 87%, хотят мира, так что они согласны. Я сказал: да, 87% поддерживают мир. В то же время 85% против вывода войск с востока, из Донбасса. Все хотят мира, но только мира", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса для прекращения войны.
Топ комментарии
Петрик Похмільський
29.12.2025 15:49
Деніс Войцеховський
29.12.2025 15:46
Тиха Вода #607592
29.12.2025 15:47
Як казав Бахмутський Демон, заїбала війна, скоріше б мир, але виконувати всі вимоги русні - пішли вони *****, продовжуємо їбашити.
Якщо 85% проти виведення військ, то у нас має бути 3, 4, 5 та навіть більше армій, підготовлених та навчених. Тоді б не було протиріч.
Але ж такого немає і людей на позиціях не міняють місцями.
Тож протиріччя є. Протиріччя між реальністю та інфантильністю.
Протиріччя між тими, хто проти виведення та не мобілізується з одного боку - і тими, хто місяцями без ротацій на фронті.
А от між бажаним і дійсним - є.
Подивись карту укріплень - після донбасу танки можуть спокійно йти аж до Карпат. Дніпро Одеса Вінниця і тд - все буде в боях. І Київ паде теж бо географія хороша лиш з півночі але з півдня в повному оточення - це буде біда
З варіантом за "мир" - разом з закордонним паспортом - ніхто не повинен виїжджати з мирної країни не насолодившись цим самим миром досхочу.
Тих хто голосує за те щоб ЗСУ відходили в голі поля чекати чергового нападу - позбавляти загранпаспортів на 10 років. Якщо за 10 років нападають москалі - вони йдуть воювати першими. Якщо 10 років мир - питань нема, ****** куди хочеш.
"Виконання завдань щодо "визволення" "ДНР", "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей буде продовжено", - сказав він у доповіді Путіну. Джерело: https://censor.net/ua/n3592895
Можна віддати Донбас без бою, тоді все, що не лягло там, піде на Південь.
З тією різницею, що збудовані у 2014 році руснею укріплення Слов'янська і Краматорська вєрнутся в родную гавань бєз потєрь с россійской сторони.
Можеш порахувати скільки ще руснявих свиней там поляже і який в разі захоплення буде стан їх армії та економіки.
Але в середньому щоб взяти такий серйозний укріп район як Славік+Краматорськ, русні довелося б там дохнути щонайменше роки 2-3.