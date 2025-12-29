Украина должна вывести войска из Донбасса для остановки войны, - Песков
Украина должна вывести войска из Донбасса, чтобы остановить войну.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп во время общения с прессой заявил о том, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Президент Владимир Зеленский вместе с тем заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Топ комментарии
+15 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий29.12.2025 12:06 Ответить Ссылка
+14 YU ST
показать весь комментарий29.12.2025 12:09 Ответить Ссылка
+12 Wild MadDog
показать весь комментарий29.12.2025 12:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А цівілізація думає, що росіян можно переконати бути цівілізованними
За останні десятиліття в світі ми бачили зло в різних його формах.
Бачили насильство, брехню, знецінення людського життя.
Але те, що сьогодні чинить рф проти України, - виходить за межі навіть найтемніших сторінок людської історії - це озвіріла чума XXI століття.
Це не війна у звичному розумінні.
Це - геноцид і етноцид.
Ми говоримо це не емоціями - ми говоримо це мовою української крові і болю, мовою фактів і відповідальності.
Зґвалтовані жінки на очах у родин.
Убиті діти на очах у батьків.
Катування, здійснені демонстративно, щоб зламати не тіло - дух.
Ракетні удари по мирних містах.
Холод і темрява як інструмент знищення.
І все це - на очах світу.
МИКОЛА ГОЛОМША
Крапка .😡😡😡
Як би не юлив зеля а у нього тільки два варіанти.
Або підписати капітуляцію на умовах пуйла з виводом ЗСУ з Донецької області.
Або продовжувати війну за свободу та незалежність України.
Скоріше за все, зеля вибрав перший варіант. Але не знає, як правильно впарити та виправдати його капітуляцію, щоб народ не обурився і не виніс його на вилах з адміністрації.
Тоді Зеля буде не просто просроченим або корупціонером а доведеним злочинцем.
Кто захватчик - тот и выводит.
Хотелки пуйла и писькова - не международное право, а право гопника.