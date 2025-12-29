Украина должна вывести войска из Донбасса, чтобы остановить войну.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп во время общения с прессой заявил о том, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский вместе с тем заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Проект плана прекращения войны

