РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8821 посетитель онлайн
Новости Требования Путина относительно войны в Украине
4 018 39

Украина должна вывести войска из Донбасса для остановки войны, - Песков

Украина должна вывести войска из Донбасса, чтобы остановить войну, - Песков

Украина должна вывести войска из Донбасса, чтобы остановить войну.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп во время общения с прессой заявил о том, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский вместе с тем заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Проект плана прекращения войны

Читайте также: Песков заявил о получении нового "мирного плана" по Украине: "Анализируем"

Автор: 

армия РФ (21766) Песков Дмитрий (2066) Донецкая область (11742) война в Украине (7372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Пшол на фер, піськов
показать весь комментарий
29.12.2025 12:06 Ответить
+14
показать весь комментарий
29.12.2025 12:09 Ответить
+12
а далі шо? - вийти з Херсонщини, Запоріжчини, Миколаївщини та Одещини?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пшол на фер, піськов
показать весь комментарий
29.12.2025 12:06 Ответить
Отже війна буде продовжуватись до перемоги України. росія ніколи не виграє цю війну.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:37 Ответить
кацапи то тупі створіння
показать весь комментарий
29.12.2025 12:07 Ответить
Так, вони вперто стоять на своїх хотелках- вернить кацапів до неандертальців.
А цівілізація думає, що росіян можно переконати бути цівілізованними
показать весь комментарий
29.12.2025 12:11 Ответить
ЗУПИНИМО ОЗВІРІЛУ ЧУМУ РАЗОМ
За останні десятиліття в світі ми бачили зло в різних його формах.

Бачили насильство, брехню, знецінення людського життя.

Але те, що сьогодні чинить рф проти України, - виходить за межі навіть найтемніших сторінок людської історії - це озвіріла чума XXI століття.

Це не війна у звичному розумінні.

Це - геноцид і етноцид.

Ми говоримо це не емоціями - ми говоримо це мовою української крові і болю, мовою фактів і відповідальності.

Зґвалтовані жінки на очах у родин.

Убиті діти на очах у батьків.

Катування, здійснені демонстративно, щоб зламати не тіло - дух.

Ракетні удари по мирних містах.

Холод і темрява як інструмент знищення.

І все це - на очах світу.
МИКОЛА ГОЛОМША
показать весь комментарий
29.12.2025 12:07 Ответить
Нах@й пішов
показать весь комментарий
29.12.2025 12:07 Ответить
а далі шо? - вийти з Херсонщини, Запоріжчини, Миколаївщини та Одещини?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:08 Ответить
Асвабадіть Украіну ат фашістскіх ВСУ і ат злобних бандеравцав
показать весь комментарий
29.12.2025 12:11 Ответить
Ні, ще з Харківщини, Дніпропетровщини та Сумщини. А за пару років вони ще згадають що Київ - "ісконно русскій город" і будуть вимагати вийти і звідти.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:44 Ответить
А ху ху не хо хо гандурас ***********.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:08 Ответить
100%, тупа, *****.овщина. Завтра будемо відводити війська від Київа, потім від Львова...в потім війська почнуть відводити поляки.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:08 Ответить
"А может тебе ключ от квартиры дать, где деньги лежат?"
показать весь комментарий
29.12.2025 12:08 Ответить
Подумки додавши "і з України"
показать весь комментарий
29.12.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 12:09 Ответить
Донбас мають контролювати виключно британці ‼️‼️‼️ НИЯКИХ росіян поруч- має бути черта оседлості для кацапів ЗА УРАЛОМ
показать весь комментарий
29.12.2025 12:14 Ответить
Донбас має контролювати Україна.
Крапка .😡😡😡
показать весь комментарий
29.12.2025 12:54 Ответить
він тремпу передав цей ультиматум? Бо по вчорашньому я сам нічого не зрозумів
показать весь комментарий
29.12.2025 12:14 Ответить
Ось і відповідь рашиського чорта ,на ту маячню що несе Трамп і Зеленський.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:17 Ответить
Придётся вам отсосать вместо вывода ЗСУ.. иначе никак...
показать весь комментарий
29.12.2025 12:20 Ответить
Зеля вже намагається виправдати свій злочин по виведенню ЗСУ з Донецької області створенням "вільною економічною зоною на Донбасі".
Як би не юлив зеля а у нього тільки два варіанти.
Або підписати капітуляцію на умовах пуйла з виводом ЗСУ з Донецької області.
Або продовжувати війну за свободу та незалежність України.
Скоріше за все, зеля вибрав перший варіант. Але не знає, як правильно впарити та виправдати його капітуляцію, щоб народ не обурився і не виніс його на вилах з адміністрації.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:20 Ответить
до цього ж народ не обурювався , чого це він на цей раз обуриться?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:32 Ответить
Бо виведення ЗСУ з Донецької області та передача її рашці це вже офіційний злочин і явне порушення Конституції.
Тоді Зеля буде не просто просроченим або корупціонером а доведеним злочинцем.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:37 Ответить
то все ємоції. як порішають так і буде.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:44 Ответить
Хто порішає?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:47 Ответить
ОП. США та кацапстан
показать весь комментарий
29.12.2025 12:48 Ответить
Піськов йде на куй перманентно з куйлом напару
показать весь комментарий
29.12.2025 12:22 Ответить
Вусатий рот озвучив вчорашні забаганки
показать весь комментарий
29.12.2025 12:24 Ответить
ну шо ішак оманський ,🤡 говнокомандуючий , докерувався ЗСУ ?!!! Ще відповіш за здачу державних інтересів !!! ...
показать весь комментарий
29.12.2025 12:25 Ответить
Напрочуд скромні вимоги. Чому б не оголосити: Україна має вивести війська з території України?
показать весь комментарий
29.12.2025 12:31 Ответить
нам потрібна зброя на рівних (хочаб Томогавки, не кажу вже про ЯО яке америкоси забрали і віддали руснявим підарам ), а потім подивимось, хто звідки вийде
показать весь комментарий
29.12.2025 12:48 Ответить
Пучеглазик, это ты должен Навке усами щекотать ее канавку!
показать весь комментарий
29.12.2025 12:50 Ответить
Нє царскоє ето дєло!. Найму маладца он і пащєкочіт.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:05 Ответить
Украина - захватчик территории своего Донбасса, или россия захватчик- 20% территории независимой Украины?
Кто захватчик - тот и выводит.
Хотелки пуйла и писькова - не международное право, а право гопника.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:19 Ответить
 
 