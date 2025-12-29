Україна має вивести війська з Донбасу, для зупинки війни, - Пєсков

Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про те, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський разом з тим заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Проєкт плану припинення війни

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