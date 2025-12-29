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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни, - Пєсков

Україна має вивести війська з Донбасу, для зупинки війни, - Пєсков

Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про те, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський разом з тим заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Проєкт плану припинення війни

Також читайте: Пєсков заявив про отримання нового "мирного плану" щодо України: "Аналізуємо"

Автор: 

армія рф (21513) Пєсков Дмитро (1886) Донецька область (11490) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+28
Пшол на фер, піськов
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29.12.2025 12:06 Відповісти
+22
Нах@й пішов
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29.12.2025 12:07 Відповісти
+22
а далі шо? - вийти з Херсонщини, Запоріжчини, Миколаївщини та Одещини?
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29.12.2025 12:08 Відповісти

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