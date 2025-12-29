Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни, - Пєсков
Україна має вивести війська з Донбасу для зупинки війни.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про те, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
Президент Володимир Зеленський разом з тим заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
Топ коментарі
+28 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар29.12.2025 12:06 Відповісти Посилання
+22 мврина
показати весь коментар29.12.2025 12:07 Відповісти Посилання
+22 Wild MadDog
показати весь коментар29.12.2025 12:08 Відповісти Посилання
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