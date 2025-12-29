РУС
Новости
1 000 31

Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит никаких признаков стремления российского диктатора Владимира Путина к миру — ни в его действиях, ни в высказываниях.

Об этом он сказал в интервью Fox News, информируетЦензор.НЕТ.

О Путине

По словам Зеленского, российский диктатор публично не говорит о мире и наоборот заявляет о готовности "идти дальше".

Глава государства подчеркнул, что такие месседжи не могут расцениваться как сигналы к мирному урегулированию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 87% украинцев поддерживают мир, в то же время 85% - против выхода из Донбасса, - Зеленский

Другие заявления

Ранее Зеленский заявил, что в вопросе Донбасса Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

  • Напомним, сегодня мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса для прекращения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о заявлении Путина относительно выборов: Украина не согласится, чтобы нас кто-то контролировал

Зеленский Владимир (23200) путин владимир (32614) война в Украине (7372)
+7
29.12.2025 16:28 Ответить
+6
Падло, яке нічого не робить для налагодження оборони, хоче, щоб ху*ло погодилось на мир!
29.12.2025 16:31 Ответить
+5
В очко заглянув йому перед цим?
29.12.2025 16:25 Ответить
Потрібно так зробити щоб путін взагалі ніяких сигналів не подавав.
29.12.2025 16:25 Ответить
Та роби, хто тобі заважає? Он казали в кінці року вже 3000 шт фламінго будуть, де вони? Хтось казав два місяці тому що буде жорстка відповідь на москву за блекаути, де вона? Хтось казав будуть мільярди дронів до кінця року, де вони?
29.12.2025 16:27 Ответить
На тебе сьогодні словесний пан дристос напав? Візьми і зроби.
29.12.2025 16:34 Ответить
В очко заглянув йому перед цим?
29.12.2025 16:25 Ответить
не хоче путлєр миру - наші дії - 100 Фламінго по москві зроблять його поблажливішим
29.12.2025 16:27 Ответить
3000. Слів у коментах. Це краще спрацює.
29.12.2025 16:32 Ответить
ти написав не тій людині, якій з бюджету Зеленський видав мільярди на шось зробити
29.12.2025 16:56 Ответить
Дорослим людям вже час перестати вірити у казки. І писати маячню про ракети.
29.12.2025 17:09 Ответить
дорослим людям вже час спитати, куди ділися раніше видані на ракети мільярди.

але ж коли хтось питає, то ти тут грудью цих питунів затикаєш.

***** ти так робиш ?
29.12.2025 17:12 Ответить
Я написав шо Фламінго в нас немає - яволь?
29.12.2025 17:11 Ответить
А ще краще, вгатіть по кацапії з пердака. ТІко ж запальничку піднести не забудьте. І більше слів, більше трешу!
29.12.2025 16:36 Ответить
Та може якшо йому дати мільярди грошей, то він шось і вгатить ?

Всім же дають ?
29.12.2025 16:57 Ответить
Те, що РФ називає "мирним процесом", - насправді окрема спецоперація проти Заходу...
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
29.12.2025 16:27 Ответить
29.12.2025 16:28 Ответить
29.12.2025 16:28 Ответить
Падло, яке нічого не робить для налагодження оборони, хоче, щоб ху*ло погодилось на мир!
29.12.2025 16:31 Ответить
Як не робить?Сфоткався,ордени роздає,звання,кількість генералів зросла-допис не мій: Ця війна програна не вчора і не місяць тому, вона програна у другій половині 2023 року - тоді ще можна було зробити висновки і будувати теж саме що побудували загарбники за півроку на окупованій території - ешелоновану оборону яку вкрай важко подолати, а якщо навіть подолати - то сенсу у цьому вже не буде. Натомість нам чухали про каву у Ялті і ніх..я не робили, а пиз..ли бабло. Витягували за рахунок простого піхотинця, доки цього ресурсу вистачало, це була стратегічна фатальна помилка, яка не могла закінчитися інакше як ми зараз спостерігаємо. Тому можна далі надувати щоки, посилати Трампа з його мирними ініціативами та пиляти далі те що дають. На виході - срака, повна срака. Вона вже дуже близько, жодних висновків, а тим більш реальних дій направлених на посилення військового потенціалу не зроблено, а тепер і не робиться - бо немає вже сенсу, мета одна - розпиляти те що дають, і щоб давали ще хоч скільки часу. Така система вижити не може. Фініш.
29.12.2025 17:36 Ответить
Тому що ти турист, а як ще назвати те, що ти робиш. Ти даже з поляками зустрічався в останню чергу, хоча вони, як і більшість країн ЄС, підтримували нас в самій тяжкий період. А до трампанутого бігаєш як дівчина по виклику. Всі вже давно зрозуміли що ху....ло його ідол, а ти можеш тільки виконувати те що трампонутий передає від нього.
29.12.2025 16:32 Ответить
Зе під куйлом,що від зрадника можно чекати?
29.12.2025 16:36 Ответить
не треба так з шаблею бігати з криками "Я Лєніна відєл !!!"

Трамп ідіот **************, але якщо його прямим текстом послати, то воно може й розвіддані заблокувати. А воно таки може. І європейці назараз не замінять тих даних.

Тому хай наш блазень поки що робить КУ перед їх блазнем.
29.12.2025 17:01 Ответить
Що далі?Очікувати з моря погоди?Під лежачий камінь вода не тече.Включай мізки,ноги в руки або доручай МЗС на роботу з партнерами по посиленню тиску на паРашу і збільшенню поставок зброї в тому числі далекобійної
29.12.2025 16:35 Ответить
От би путін сам захотів миру і подав сигнали, а ми нічого робити для цього не будемо.
29.12.2025 16:37 Ответить
Ну, а шо ото було з 19 року - про те шо ти бачив всеж таки мир в очах уйла і всім це доказував. А шо ж зараз трапилось - став патріотом України - брехня, ніякий ти не ратріот України - бо Україна, для тебе, гида, це шльондра з німецького порнофільма. Мразота, скіки з затебе загинуло та ще загине українців.
29.12.2025 16:37 Ответить
Путін питає Зеленського про ракети Фламінго та інші обіцяні девайси і тоді обіцяє бути більш сговірливим в питаннях миру.
Не марнуйте часу, він чекає піз.юлєй.
29.12.2025 16:39 Ответить
То якого буя ти і твоя ОПшна братія розвозило державні гроші на поїздку до Маямі (чи до Флориди, чи де там трумп у гості кликав)???
29.12.2025 17:02 Ответить
До умерова в гості їздили. Підводили підсумки, звіряли бухгалтерію.
29.12.2025 17:41 Ответить
Заспокойтеся , це коментар не для нас ! Про це він https://www.foxnews.com/video/6387029459112 сказав в інтерв'ю Fox News Джерело: https://censor.net/ua/n3592906
29.12.2025 17:12 Ответить
Я так розумію- фуйло ще принципово не хоче мати діло з кловуном. Вчора він його смішив на сцені, граючи пісюном на піаніно- а сьогодні він вже президент, з яким потрібно ручкатись, вирішувати якісь міждержавні питання.
29.12.2025 17:39 Ответить
Навіщо тоді їздив до тампона? Результату ж немає.
29.12.2025 17:44 Ответить
Ти зі своїм грьобаним миром вже просто за@бав! Подивись на сьогоднішню мапу бойових дій Який мир, коли передові штурмові загони ворога вже знаходяться у 15 км. від Запоріжжя???
29.12.2025 17:45 Ответить
 
 