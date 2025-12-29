Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит никаких признаков стремления российского диктатора Владимира Путина к миру — ни в его действиях, ни в высказываниях.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

О Путине

По словам Зеленского, российский диктатор публично не говорит о мире и наоборот заявляет о готовности "идти дальше".

Глава государства подчеркнул, что такие месседжи не могут расцениваться как сигналы к мирному урегулированию.

Другие заявления

Ранее Зеленский заявил, что в вопросе Донбасса Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

Напомним, сегодня мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса для прекращения войны.

