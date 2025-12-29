Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит никаких признаков стремления российского диктатора Владимира Путина к миру — ни в его действиях, ни в высказываниях.
Об этом он сказал в интервью Fox News, информируетЦензор.НЕТ.
О Путине
По словам Зеленского, российский диктатор публично не говорит о мире и наоборот заявляет о готовности "идти дальше".
Глава государства подчеркнул, что такие месседжи не могут расцениваться как сигналы к мирному урегулированию.
Другие заявления
Ранее Зеленский заявил, что в вопросе Донбасса Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.
- Напомним, сегодня мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса для прекращения войны.
але ж коли хтось питає, то ти тут грудью цих питунів затикаєш.
***** ти так робиш ?
Всім же дають ?
Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.
https://gordonua.com/ukr/blogs/bohdan-krotevych/te-shcho-rf-nazivaje-mirnim-protsesom-naspravdi-okrema-spetsoperatsija-proti-zakhodu-1768514.html
Трамп ідіот **************, але якщо його прямим текстом послати, то воно може й розвіддані заблокувати. А воно таки може. І європейці назараз не замінять тих даних.
Тому хай наш блазень поки що робить КУ перед їх блазнем.
Не марнуйте часу, він чекає піз.юлєй.