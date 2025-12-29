РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
5 502 64

Россия готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве, - Зеленский на обвинения Кремля

Зеленський

Президент Владимир Зеленский опроверг заявление российского министра Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Путина в Новгородской области РФ.

Об этом он сказал в комментарии СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россияне готовят удары по госзданиям в Украине

Зеленский опроверг слова Лаврова и обвинил Россию во лжи. Он связал появление этих обвинений с успешными переговорами в Мар-а-Лаго.

По его мнению, Москва пытается создать информационный фон для эскалации, поскольку прогресс в отношениях Украины и США является "провалом для россиян".

"Россияне не хотят заканчивать эту войну. Своим заявлением, что была атакована какая-то резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице и по государственным зданиям", - подчеркнул глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

Зеленский напомнил о ракетном ударе по зданию Кабинета Министров Украины в сентябре и призвал украинцев быть максимально внимательными к сигналам тревоги в ближайшее время.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали порт Темрюк в РФ: спутники зафиксировали пожар. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (23200) путин владимир (32614) резиденция (147) Удары по РФ (717)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Маячня. Ніхто Зеленського вбивати не збирається, він цілком влаштовує йухла - більш того - він розуміє, що другого такого шансу, як Зе, для нього може і не бути.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:58 Ответить
+25
Якщо зараз фуйло вб'є Лідора- то на його місце може прийти якийсь не дурачок, організує мобілізацію, економіку переведе на військові рейки, перевішає кварталівських казнокрадів, гроші спрямує на оборону.
Йому Осел - найкращий тормоз України.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:02 Ответить
+16
Урядовці будуть в бункері. А от киянам- дійсно потрібно берегтись.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому Києв кріпись, а урядовці з 29 по 01 вихідні, хто куди 😿
показать весь комментарий
29.12.2025 17:54 Ответить
Урядовці будуть в бункері. А от киянам- дійсно потрібно берегтись.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:58 Ответить
Ой... Ой, може так статися, що удари по урядових будівлях народ сприйме як свято. З народними гуляннями, веселощами, танцями і цистернами горівцуні.
Отакоєот...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:11 Ответить
кацапи спецом масово битимуть ракетами та дронами по мирних та інфраструктурі
а по держбудівлях тіки но для видимості
показать весь комментарий
29.12.2025 18:15 Ответить
Хіба що кацапський народ це сприйме як свято !
показать весь комментарий
29.12.2025 18:22 Ответить
Тверезі українці розуміють, звідки взялася ця страшна війна.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:30 Ответить
Від бажання ***** захопити Україну
Чи є інші варіанти ?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:07 Ответить
❗️Підвищена загроза для Києва/області, починаючі з 29.12 по 01.01. Ймовірні цілі ворога, урядові будівлі та цивільні обʼєкти.
Це вже по тг каналах ганяють
показать весь комментарий
29.12.2025 17:56 Ответить
Маячня. Ніхто Зеленського вбивати не збирається, він цілком влаштовує йухла - більш того - він розуміє, що другого такого шансу, як Зе, для нього може і не бути.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:58 Ответить
Так і заяви окрім Зеленського, що битимуть по урядовому не було. Ну тепер є шанс офіційно депутатам на тиждень звалити на курорт. Вони ж люди, а інші то таке 😿
показать весь комментарий
29.12.2025 17:59 Ответить
Якщо зараз фуйло вб'є Лідора- то на його місце може прийти якийсь не дурачок, організує мобілізацію, економіку переведе на військові рейки, перевішає кварталівських казнокрадів, гроші спрямує на оборону.
Йому Осел - найкращий тормоз України.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:02 Ответить
Ну як ти її організуєш, ту мобілізацію !? Ну от уже населенню прикрутити гайки як тільки можна, ледь не фізичним знищенням грозять, але воно все одно не йде в окопи. Що можна змінити, тільки реалістично, без пропагандонської бравади ?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:08 Ответить
Що змінити? Наприклад рекрутинг грошима та конкретні строки служби. Типу рік воюєш, далі в тил чи в цивільні,і так всіх , підкреслює всіх окрім інвалідів, по колу. Взагалі прибрати економічне чи соціальне бронювання. Але щоб людина знала, що після того ж року вона не опиниться на узбіччі.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:11 Ответить
Якими нах грошима !? Да до пиз... тим хто зараз ухиляється, що їм дадуть великі гроші, якщо вони попадуть в той же Мирноград, де мясники командири залишать їх сидіти в котлі ! Спробуй ще проживши той рік ! На таке підуть одиниці, просто одиниці, а треба сотні тисяч !
показать весь комментарий
29.12.2025 18:35 Ответить
Ну питання командирів теж ви праві дуже важливе, але знаю, що багато хто ухиляються бо розуміють, що це дорога в один кінець, не загинути, а тому що невідомо коли тебе з відти випустять. Тому гроші+ строки+ командування я вважаю змінять ситуацію. Непотрібно буде людей класти пачками в безумних авантюрах чи контр наступах. Щоб дійсно Україна просто по лінії фронту зтирала російську навалу.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:41 Ответить
І чим обмежені корисні будуть на лбз? В оборону глуху треба ставати. Але для цього треба було будувати укріплення, а не красти.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:58 Ответить
Обмежені можуть клепати фламінго, а серйозно на заводах.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:00 Ответить
Ну це логічно. Але це треба було робити ще з 22-го. Навіть не знаю, чи не запізно зараз. Економіки майже немає. Обмежених гребуть щоб закрити план. Заброньованих повно. Таке.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:04 Ответить
Є ще шанс Україна стоїть, але потрібно владі не пудрити мозок переговорами і не гонорится, а дійсно почати любити Україну
показать весь комментарий
29.12.2025 19:11 Ответить
"ухилятів" з квартир повитягують на заводи разом з бойовими дідами, поліція почне займатися своєю роботою. ( Не сарказм), економіку переведуть на стабільний режим, і країна замість " локшини переговорів" ввімке режим виживання, як Ізраїль, з виборами, життям, майбутнім та розвитком. Так що ви праві, путін не може зараз так ризикувати.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:08 Ответить
Як же ви дебіли інколи смішні, в нас нема економіки щоб її переводити на військові рейки. Ми повністю на західній крапельниці.
Ніхто нікого вішати не буде.

Після трьох років бусифікаціїви втратили довіру населення. Тут треба рекрутинг робити.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:15 Ответить
і чим влаштовує знає лише )(уйло і )(уйлоДум Quantoman66 #615274. 🤓👀 ?
поділись з неуками Макроном, Мерцем, Стармером і т.д. бо вони схоже на те що теж не знають чим саме. 😂
показать весь комментарий
29.12.2025 18:06 Ответить
Не може і не бути, а стовідсотково не буде. Це дійсно унікальний випадок, який неможливо пояснити з точки зору логіки і здорового глузду.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:09 Ответить
бункер навіть ядерку витримати повинен - по розрахунках....
Хоча краще разом із усіма в Буковель поїде...
показать весь комментарий
29.12.2025 17:58 Ответить
Отвєтка буде?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:59 Ответить
лавров сказав буде.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:04 Ответить
балаболістичну ракету по путіну запустить.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:07 Ответить
Що?Знову хочуть вбити ішака ?
показать весь комментарий
29.12.2025 17:59 Ответить
Стрілатимуть чеченами
показать весь комментарий
29.12.2025 18:01 Ответить
Не ударят. Там агент }{уйла Дерьмак, потужная Мивина и скумбрия по 8.
показать весь комментарий
29.12.2025 17:59 Ответить
"Портрєт"! А де дЄрмак? Я за нього хвилююся.....
показать весь комментарий
29.12.2025 18:00 Ответить
єрмака з2їв юзік та провіз його за кордон!
показать весь комментарий
29.12.2025 18:08 Ответить
... а рюкзаки із баксами?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:10 Ответить
Все ппо країни там, чого хвилюватися.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:02 Ответить
там ще й татаров - зубами буде гризти землю, але не пропусте жодної ракети!
показать весь комментарий
29.12.2025 18:04 Ответить
Юзиком можна було півкварталу прикрити, але він чогось звалив.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:12 Ответить
Юзік то цар бомба
показать весь комментарий
29.12.2025 18:15 Ответить
не можна! ТО Ж ЗБРОЯ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. Жиром заллє усе, як Куренівку.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:30 Ответить
"Жирне" місце стане ще жирнішим.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:46 Ответить
Одне питання? А якого вона не була атакована та резеданція?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:03 Ответить
Та не буде ніяких ударів по урядовим кварталам. Просто продовжать атакувати енергетику - це всіх влаштовує, в тому числі і Зеленського.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:04 Ответить
Зеленський нагадав про ракетний удар по будівлі Кабінету Міністрів України у вересні та закликав українців бути максимально уважними до сигналів тривоги найближчим часом.

Тобто знов будуть гатити?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:04 Ответить
Може корупціонерів та дармоїдів стане меньше ))))))))))))))) Хуже нібудет )))))))))))))
показать весь комментарий
29.12.2025 18:07 Ответить
Урядовий квартал чи гес тат тец на новий рік. Хоча судячи з всього будемо сидіти на новий рік без світла
показать весь комментарий
29.12.2025 18:08 Ответить
В урядовому кварталі чхать хотіли на ті удари, бо є ТАТАРОВ!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2025 18:10 Ответить
🤣🤣🤣🤣 за гранату поржав дякую
показать весь комментарий
29.12.2025 18:17 Ответить
Зря ти Червінського,Дудіна та інших сажав до в'язниці,знищував патріотів, відправляв без зброї необхідної ТРО на вірну смерть у чергову "фортеця ..",ставив на посади всіх кого дермак накаже,не оцінили оманьські партнери?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:16 Ответить
Краще б це чмо промовчало. Для чого оправдуватись перед гопником як серливий ботан. Це чувирло своїм ротом накликало удар по Києву як мінімум.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:20 Ответить
Україна також готує підгрунтя для ударів по москві щоб знищити чим більше високопставлених кацапів!
показать весь комментарий
29.12.2025 18:21 Ответить
Слова не хлопчика а чоловіка. Нажаль зелене гівно це патологічна жертва, воно не з того тіста і воно так не зробить. Доречі слова то пусте, треба бити мовчки тільки так можна перемогти гопника садиста. Бо гопники знущаються тільки з слабших духом за себе. Але з президентом ботаном серуном Україну нічого доброго не чекає.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:31 Ответить
Чергові 2 офіцери-втікачі, то приїжджайте і бийте.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:36 Ответить
Паша Пашап тобі показати де російський корабель чи сам найдеш? Народ баніть цих нових російських ботів під українським і не тільки VPN. Останнім часом їх тут більше ніж українців і людей.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:45 Ответить
3,14-дари тільки що, 27 грудня, випорожнили всі свої "сусєкі" по Києву і Україні, а період накопичення дронів і ракет для чергового масованого удару по Україні відбувається протягом 1,5-2 тижнів.
Може й буде обстріл на Новий Рік, але не 500 дронів і 40 ракет, а значно менший.
Для чергового великого обстрілу Києва реалістичніша дата 7 січня чи протягом кілька днів після, коли орки-стаханівці достатньо для цього вироблять вбивчого металобрухту.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:27 Ответить
Оце б під час другої світової гітлер зі сталіним бодались за те, хто чию резиденцію....
показать весь комментарий
29.12.2025 18:28 Ответить
А чо переполох? Обісрався, дзвони в Ізраїль, хай дізнаються, чого знову хотять вбити. ( майбутнього репатріанта)
показать весь комментарий
29.12.2025 18:29 Ответить
Знову " міня хатять убіть!" Та тебе повісити на стовпі перед новим роком треба
показать весь комментарий
29.12.2025 18:31 Ответить
Можливо, це такий договорняк між нашими і їхніми: вони не бомбардуть маєтки нашиї, а ми не тривожимо маєтки їхні!?

Всі знають на яких "пустирях" на берегах Десни, Дніпра і всяких дрібних приток Дніпра, під Києвом, розміщені маєтки наших не бідних "злиднів" і тих, бувших наших, які втекли у Москву, пуд захист самого Путіна, але до тих угідь чомусь не долітає. Ніби ракети і дрони наводить, "лічно" , умовний Медведчук з умовним Деркачем і не рискують, прицілюючись у резиденцію умовного Порошенка, поцілити у маєток умовного, ну чисто умовного, Бойка, чи якось судді, чи недай Бог прокурора, чи ще якогось поміщика 21 -го століття.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:36 Ответить
Біля Козина ще жоден дрон не пролітав, там договорняк 100%
показать весь комментарий
29.12.2025 18:37 Ответить
Хіба московським демонам потрібне підгрунтя ?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:37 Ответить
Кароче: всім урядовцям терміново потрібно за державний кошт місяць перекантуватись в Домінікані. Це ж очевидно. Іншого рішення немає.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:38 Ответить
Читаючи коментарі любителів шоколаду заспокоює лише одне, йому ніколи не стати президентом удруге!
показать весь комментарий
29.12.2025 18:38 Ответить
короче, клоуны решили воевать дальше
показать весь комментарий
29.12.2025 19:05 Ответить
Так війна ж, чим урядовий квартал кращий за Херсон чи Гуляйполе.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:13 Ответить
 
 