Россия готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве, - Зеленский на обвинения Кремля

Президент Владимир Зеленский опроверг заявление российского министра Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Путина в Новгородской области РФ.

Об этом он сказал в комментарии СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Россияне готовят удары по госзданиям в Украине

Зеленский опроверг слова Лаврова и обвинил Россию во лжи. Он связал появление этих обвинений с успешными переговорами в Мар-а-Лаго.

По его мнению, Москва пытается создать информационный фон для эскалации, поскольку прогресс в отношениях Украины и США является "провалом для россиян".

"Россияне не хотят заканчивать эту войну. Своим заявлением, что была атакована какая-то резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице и по государственным зданиям", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил о ракетном ударе по зданию Кабинета Министров Украины в сентябре и призвал украинцев быть максимально внимательными к сигналам тревоги в ближайшее время.

Что предшествовало

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

