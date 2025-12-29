Россия готовит почву для ударов по правительственным зданиям в Киеве, - Зеленский на обвинения Кремля
Президент Владимир Зеленский опроверг заявление российского министра Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Путина в Новгородской области РФ.
Об этом он сказал в комментарии СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Россияне готовят удары по госзданиям в Украине
Зеленский опроверг слова Лаврова и обвинил Россию во лжи. Он связал появление этих обвинений с успешными переговорами в Мар-а-Лаго.
По его мнению, Москва пытается создать информационный фон для эскалации, поскольку прогресс в отношениях Украины и США является "провалом для россиян".
"Россияне не хотят заканчивать эту войну. Своим заявлением, что была атакована какая-то резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице и по государственным зданиям", - подчеркнул глава государства.
Зеленский напомнил о ракетном ударе по зданию Кабинета Министров Украины в сентябре и призвал украинцев быть максимально внимательными к сигналам тревоги в ближайшее время.
Что предшествовало
- Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
Топ комментарии
+30 Quantoman66 #615274
показать весь комментарий29.12.2025 17:58 Ответить Ссылка
+25 aleks kyb
показать весь комментарий29.12.2025 18:02 Ответить Ссылка
+16 aleks kyb
показать весь комментарий29.12.2025 17:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отакоєот...
а по держбудівлях тіки но для видимості
Чи є інші варіанти ?
Це вже по тг каналах ганяють
Йому Осел - найкращий тормоз України.
Ніхто нікого вішати не буде.
Після трьох років бусифікаціїви втратили довіру населення. Тут треба рекрутинг робити.
поділись з неуками Макроном, Мерцем, Стармером і т.д. бо вони схоже на те що теж не знають чим саме. 😂
Хоча краще разом із усіма в Буковель поїде...
Тобто знов будуть гатити?
Може й буде обстріл на Новий Рік, але не 500 дронів і 40 ракет, а значно менший.
Для чергового великого обстрілу Києва реалістичніша дата 7 січня чи протягом кілька днів після, коли орки-стаханівці достатньо для цього вироблять вбивчого металобрухту.
Всі знають на яких "пустирях" на берегах Десни, Дніпра і всяких дрібних приток Дніпра, під Києвом, розміщені маєтки наших не бідних "злиднів" і тих, бувших наших, які втекли у Москву, пуд захист самого Путіна, але до тих угідь чомусь не долітає. Ніби ракети і дрони наводить, "лічно" , умовний Медведчук з умовним Деркачем і не рискують, прицілюючись у резиденцію умовного Порошенка, поцілити у маєток умовного, ну чисто умовного, Бойка, чи якось судді, чи недай Бог прокурора, чи ще якогось поміщика 21 -го століття.