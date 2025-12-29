Ми відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, домовляємося про зустріч Зеленського та Трампа у січні, - Умєров. ФОТО
У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у межах триваючого переговорного процесу.
Про це повідомив секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Є прогрес
За його словами, команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків.
"Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні", - наголосив він.
Гарантії безпеки
Також Умєров зазначив, що гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.
"Вдячні Президенту Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість", - резюмує він.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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Тепер він вже на гачку у шістки пуйла Трампа. І буде всіляко проштовхувати капітуляцію, яку нав'язують Україні трамп з пуйлом.
По суті, гастролери. Як і "арахамії". Та і блаЗЄнський все своє тримає за кордоном. Все зароблене і вкрадене.
Це на ваших дурнуватих хохляцьких головах все окошиться.
Але головне, що не Порошенко.