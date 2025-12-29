Ми відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, домовляємося про зустріч Зеленського та Трампа у січні, - Умєров. ФОТО

У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у межах триваючого переговорного процесу.

Про це повідомив секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є прогрес

За його словами, команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків.







"Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні", - наголосив він.

Гарантії безпеки

Також Умєров зазначив, що гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.

"Вдячні Президенту Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість", - резюмує він.

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