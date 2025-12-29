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Новини Фото Мирні перемовини
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Ми відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, домовляємося про зустріч Зеленського та Трампа у січні, - Умєров. ФОТО

У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у межах триваючого переговорного процесу.

Про це повідомив секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є прогрес

За його словами, команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків.

переговори у флориді
переговори у флориді
переговори у флориді

"Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні", - наголосив він.

Гарантії безпеки

Також Умєров зазначив, що гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.

"Вдячні Президенту Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість", - резюмує він.

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Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Трамп Дональд (9070) Умєров Рустем (906) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+9
Вже півроку відчутний прогрес, ну прям відчутний, відчутний , а по факту нуль
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29.12.2025 15:01 Відповісти
+9
Умєров вже дав свідчення ФБР про свою корупцію та оточення.
Тепер він вже на гачку у шістки пуйла Трампа. І буде всіляко проштовхувати капітуляцію, яку нав'язують Україні трамп з пуйлом.
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29.12.2025 15:03 Відповісти
+8
Що, хохли, вам подобається те, що вашу долю вирішують "умЄрови"?

По суті, гастролери. Як і "арахамії". Та і блаЗЄнський все своє тримає за кордоном. Все зароблене і вкрадене.

Це на ваших дурнуватих хохляцьких головах все окошиться.

Але головне, що не Порошенко.
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29.12.2025 15:04 Відповісти

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