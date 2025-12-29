Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна провів сьогодні, 29 грудня, телефонну розмову з главою МЗС країни Андрієм Сибігою, під час якої обговорили поточний стан мирних переговорів, а також подальші кроки.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Естонії передає Цензор.НЕТ.

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РФ єдина не зацікавлена в мирі

"Вчорашня зустріч у Флориді засвідчила, що і Україна, і Сполучені Штати Америки хочуть досягти миру і працюють над цим. Єдина сторона, яка залишається незацікавленою в мирі, – це Росія, яка не виявила жодної готовності відмовитися від цілей, що стали причиною розв'язання агресії, – знищення суверенітету України і перебудови європейської системи безпеки", – зазначив Цахкна.

Удари РФ по Україні

Він нагадав, що лише минулими вихідними світ бачив, як Росія за допомогою авіаударів руйнувала житлові райони українських міст та енергетичну інфраструктуру країни.

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Тиск на РФ та підтримка України

"Допоки Росія не продемонструє справжню готовність до справедливого і сталого миру, усі зусилля мають бути зосереджені на підтримці України та ще сильнішому тиску на агресора, щоб змусити його нарешті серйозно поставитися до переговорів", - сказав естонський міністр.

Цахкна також наголосив на необхідності подальшої військової допомоги Україні для захисту своєї території. Він повідомив, що Європейський Союз працює над 20-м пакетом санкцій, спрямованим на обмеження економічних можливостей Росії продовжувати війну.

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Гарантії безпеки

"Також необхідно продовжувати роботу над розробкою деталей гарантій безпеки, оскільки лише сильні гарантії безпеки можуть гарантувати, що російська агресія не повториться. Європа повинна відіграти провідну роль у наданні гарантій безпеки та зробити свій внесок у реальні військові можливості, водночас участь Сполучених Штатів також є важливою", – додав міністр.

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