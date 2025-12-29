Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна провів сьогодні, 29 грудня, телефонну розмову з главою МЗС країни Андрієм Сибігою, під час якої обговорили поточний стан мирних переговорів, а також подальші кроки.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС Естонії передає Цензор.НЕТ.
РФ єдина не зацікавлена в мирі
"Вчорашня зустріч у Флориді засвідчила, що і Україна, і Сполучені Штати Америки хочуть досягти миру і працюють над цим. Єдина сторона, яка залишається незацікавленою в мирі, – це Росія, яка не виявила жодної готовності відмовитися від цілей, що стали причиною розв'язання агресії, – знищення суверенітету України і перебудови європейської системи безпеки", – зазначив Цахкна.
Удари РФ по Україні
Він нагадав, що лише минулими вихідними світ бачив, як Росія за допомогою авіаударів руйнувала житлові райони українських міст та енергетичну інфраструктуру країни.
Тиск на РФ та підтримка України
"Допоки Росія не продемонструє справжню готовність до справедливого і сталого миру, усі зусилля мають бути зосереджені на підтримці України та ще сильнішому тиску на агресора, щоб змусити його нарешті серйозно поставитися до переговорів", - сказав естонський міністр.
Цахкна також наголосив на необхідності подальшої військової допомоги Україні для захисту своєї території. Він повідомив, що Європейський Союз працює над 20-м пакетом санкцій, спрямованим на обмеження економічних можливостей Росії продовжувати війну.
Гарантії безпеки
"Також необхідно продовжувати роботу над розробкою деталей гарантій безпеки, оскільки лише сильні гарантії безпеки можуть гарантувати, що російська агресія не повториться. Європа повинна відіграти провідну роль у наданні гарантій безпеки та зробити свій внесок у реальні військові можливості, водночас участь Сполучених Штатів також є важливою", – додав міністр.
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