Только усиление давления заставит Россию серьезно отнестись к переговорам, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна провел сегодня, 29 декабря, телефонный разговор с главой МИД страны Андреем Сибигой, во время которого обсудили текущее состояние мирных переговоров, а также дальнейшие шаги.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
РФ - единственная не заинтересована в мире
"Вчерашняя встреча во Флориде показала, что и Украина, и Соединенные Штаты Америки хотят достичь мира и работают над этим. Единственная сторона, которая остается незаинтересованной в мире, – это Россия, которая не проявила никакой готовности отказаться от целей, ставшими причиной развязывания агрессии, – уничтожения суверенитета Украины и перестройки европейской системы безопасности", – отметил Цахкна.
Удары РФ по Украине
Он напомнил, что только в минувшие выходные мир видел, как Россия с помощью авиаударов разрушала жилые районы украинских городов и энергетическую инфраструктуру страны.
Давление на РФ и поддержка Украины
"Пока Россия не продемонстрирует настоящую готовность к справедливому и устойчивому миру, все усилия должны быть сосредоточены на поддержке Украины и еще более сильном давлении на агрессора, чтобы заставить его наконец серьезно отнестись к переговорам", - сказал эстонский министр.
Цахкна также подчеркнул необходимость дальнейшей военной помощи Украине для защиты своей территории. Он сообщил, что Европейский Союз работает над 20-м пакетом санкций, направленным на ограничение экономических возможностей России продолжать войну.
Гарантии безопасности
"Также необходимо продолжать работу над разработкой деталей гарантий безопасности, поскольку только сильные гарантии безопасности могут гарантировать, что российская агрессия не повторится. Европа должна сыграть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности и внести свой вклад в реальные военные возможности, в то же время участие Соединенных Штатов также является важным", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738
Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961
Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Піс_діл -- він непростий. Не лише з одного п__жу складається.