216 3

Только усиление давления заставит Россию серьезно отнестись к переговорам, - Цахкна

Цахкна о давлении на РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна провел сегодня, 29 декабря, телефонный разговор с главой МИД страны Андреем Сибигой, во время которого обсудили текущее состояние мирных переговоров, а также дальнейшие шаги.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

РФ - единственная не заинтересована в мире

"Вчерашняя встреча во Флориде показала, что и Украина, и Соединенные Штаты Америки хотят достичь мира и работают над этим. Единственная сторона, которая остается незаинтересованной в мире, – это Россия, которая не проявила никакой готовности отказаться от целей, ставшими причиной развязывания агрессии, – уничтожения суверенитета Украины и перестройки европейской системы безопасности", – отметил Цахкна.

Удары РФ по Украине

Он напомнил, что только в минувшие выходные мир видел, как Россия с помощью авиаударов разрушала жилые районы украинских городов и энергетическую инфраструктуру страны.

Читайте также: Зеленский о переговорах с партнерами: Украинская сторона сотни раз говорит "нет"

Давление на РФ и поддержка Украины

"Пока Россия не продемонстрирует настоящую готовность к справедливому и устойчивому миру, все усилия должны быть сосредоточены на поддержке Украины и еще более сильном давлении на агрессора, чтобы заставить его наконец серьезно отнестись к переговорам", - сказал эстонский министр.

Цахкна также подчеркнул необходимость дальнейшей военной помощи Украине для защиты своей территории. Он сообщил, что Европейский Союз работает над 20-м пакетом санкций, направленным на ограничение экономических возможностей России продолжать войну.

Читайте также: Ничто не указывает на готовность Путина к миру: важно продолжать давление на РФ и военную поддержку Украины, - Схооф

Гарантии безопасности

"Также необходимо продолжать работу над разработкой деталей гарантий безопасности, поскольку только сильные гарантии безопасности могут гарантировать, что российская агрессия не повторится. Европа должна сыграть ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности и внести свой вклад в реальные военные возможности, в то же время участие Соединенных Штатов также является важным", - добавил министр.

Читайте: Удары РФ по энергетике Украины в праздничный сезон не останутся без ответа, - Цахкна

переговоры (5466) россия (98536) Цахкна Маргус (104)
29.12.2025 14:00 Ответить
Посилюйте.

Піс_діл -- він непростий. Не лише з одного п__жу складається.
29.12.2025 14:15 Ответить
Цахкна має рацію,не всі лідери країн мають розуміння що тиск,тиск і зброя для ЗСУ змусять диктатора до поступок Пуйло серливий,діти його то жити красиво хочуть,а дівки,включаючи кабаєву теж.
29.12.2025 14:31 Ответить
 
 