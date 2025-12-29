РУС
1 104 22

Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО

В Соединенных Штатах состоялась важная встреча лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках продолжающегося переговорного процесса.

Об этом сообщил секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть прогресс

По его словам, команды Украины и США ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов.

переговоры во Флориде
переговоры во Флориде
переговоры во Флориде

"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе", - подчеркнул он.

Гарантии безопасности

Также Умеров отметил, что гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.

"Благодарны президенту Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность", - резюмирует он.

Проект плана прекращения войны

Топ комментарии
+7
Що, хохли, вам подобається те, що вашу долю вирішують "умЄрови"?

По суті, гастролери. Як і "арахамії". Та і блаЗЄнський все своє тримає за кордоном. Все зароблене і вкрадене.

Це на ваших дурнуватих хохляцьких головах все окошиться.

Але головне, що не Порошенко.
29.12.2025 15:04 Ответить
+6
Вже півроку відчутний прогрес, ну прям відчутний, відчутний , а по факту нуль
29.12.2025 15:01 Ответить
+6
Умєров вже дав свідчення ФБР про свою корупцію та оточення.
Тепер він вже на гачку у шістки пуйла Трампа. І буде всіляко проштовхувати капітуляцію, яку нав'язують Україні трамп з пуйлом.
29.12.2025 15:03 Ответить
Вже півроку відчутний прогрес, ну прям відчутний, відчутний , а по факту нуль
29.12.2025 15:01 Ответить
Якщо перемовини ведуть люди далекі від дипломатії, то і результат буде нульовий!
29.12.2025 15:04 Ответить
🤮🤮🤮
29.12.2025 15:03 Ответить
Умєров вже дав свідчення ФБР про свою корупцію та оточення.
Тепер він вже на гачку у шістки пуйла Трампа. І буде всіляко проштовхувати капітуляцію, яку нав'язують Україні трамп з пуйлом.
29.12.2025 15:03 Ответить
Фото демонстрирует, кто кому сував?
29.12.2025 15:04 Ответить
Тупо клеять дурня. тампоном маніпулює ***** і підкидає йому різні "пропозиції". Єдина їхня мета це затягнути час і дати йому можливість захопити ще більше території. вазєлін змушений грати у ці ігри, щоб тампо не припинив продаж зброї та надання розвідувальної інформації. І оці гойдалки ще будуть тривати невідомо скільки.
29.12.2025 15:05 Ответить
Переговори та кінець війни ще далекі від фіналу: Україна програє, якщо рф буде диктувати умови, - прем'єр Польщі Дональд Туск.
29.12.2025 15:08 Ответить
Понад пів сотні метеозондів з Білорусі залетіли до Польщі на Різдво
29.12.2025 15:09 Ответить
❗️ Захід і Україна програють цю війну, якщо рф диктуватиме свої умови миру - Туск заявив, що переговори ще далекі від фіналу
29.12.2025 15:08 Ответить
На фото обличчя делегації країни з чотирирічною повномасштабною війною на власній території під щоденними бомбардуваннями.
29.12.2025 15:10 Ответить
це вони на те шо Трамп сказав - росія буде відновлювати Україну
29.12.2025 15:13 Ответить
Бачу, Умєрову і Зеленському дуже торт "Трамп" зайшов. Хочуть зустрічатись і зустрічатись.
29.12.2025 15:11 Ответить
А "дипломата" Умєрова вже не "підозрюють"?? Чи то наш новий Єрмак, а тому руки у НАБу короткі стали одразу??
29.12.2025 15:12 Ответить
"зелена брехня " ,для виконання оманської зради.зелено- рашистськими зрадниками України в черговий раз і аналогічно як і вся "зелено -юдина брехня" навішується українському народові словосполученнями.котрі мають давати щиросердечним українцям надію.а на ділі здачу національних інтересів.згідно оманського торгу між рашистами і "зеленим"-"Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні", - наголосив він. (ось і весь "зелений куй" українському народу"
29.12.2025 15:14 Ответить
Чебурек-крадій, коли в Україну повернешся? НАБУ з САП на тебе вже зачекалісь, гнида чибуречная.
29.12.2025 15:15 Ответить
⚡️Масштабні обшуки в ТЦК по всій (!) території Закарпаття - СБУ проводять спецоперацію в обласному ТЦК, Мукачеві, Сваляві та Воловці, а також в інших районних підрозділах, інформує журналіст Глагола.

Правоохоронців бачили не більки біля приміщення відомств, а й поруч з приватними будинками посадовців.
29.12.2025 15:20 Ответить
29.12.2025 15:32 Ответить
Умеров вже домовився з Трампом про свою безпеку. Його родина мешкає в США. Отже, Умеров - представник Трампа,а не України. Він і Зеленський мають ще трохи відіграти свої ролі, а потім поїдуть жити на нахапані мільярди. А українців кинуть під путніський каток. Якщо народ зараз промовчить, всіх заб'ють, як телят
29.12.2025 15:34 Ответить
І цей корумпований козачок надалі репрезентує Україну?! навіть після всього що про нього знають? його мета вибити для себе та Зеленського привілегії та імунітет від слідчих дій США...розмінюються Україною та її народом. Ну а Трампон з х*йлом построє криптоферму на ЗАЕС а в Донецьку напевно самий великий бордель/казіно в Європі "все как мы любим".
29.12.2025 15:35 Ответить
Видимість бурної діяльності , результат нульовий.
29.12.2025 15:40 Ответить
 
 