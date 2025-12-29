Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО

В Соединенных Штатах состоялась важная встреча лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках продолжающегося переговорного процесса.

Об этом сообщил секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Есть прогресс

По его словам, команды Украины и США ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов.







"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе", - подчеркнул он.

Гарантии безопасности

Также Умеров отметил, что гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.

"Благодарны президенту Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность", - резюмирует он.

Проект плана прекращения войны

