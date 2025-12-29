Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО
В Соединенных Штатах состоялась важная встреча лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках продолжающегося переговорного процесса.
Об этом сообщил секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть прогресс
По его словам, команды Украины и США ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов.
"Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе", - подчеркнул он.
Гарантии безопасности
Также Умеров отметил, что гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.
"Благодарны президенту Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность", - резюмирует он.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
