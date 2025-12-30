Путін - безсоромний брехун, Трамп має спершу перевіряти факти, - конгресмен Бейкон про нібито "атаку" на резиденцію диктатора РФ

У США розкритикували президента Дональда Трампа через його реакцію на заяви Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Реакція Бейкона

Так, республіканець від штату Небраска, член Палати представників Дон Бейкон заявив, що адміністрація Білого дому має спочатку перевірити всі факти, а вже потім робити публічні висновки. Він нагадав, що диктатор Кремля неодноразово вводив світ в оману.

Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін - відомий безсоромний брехун", - наголосив Бейкон.

Що казав Трамп?

Заява конгресмена прозвучала на тлі коментарів Дональда Трампа щодо повідомлень Росії про нібито "атаку" на резиденцію Путіна в Новгородській області. Президент США заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

Втім Трамп зазначив, що наразі проводиться перевірка щодо можливої причетності України до інциденту, а сам випадок вплинув на підхід США у відносинах із президентом України Володимиром Зеленським.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

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