Сибіга спростував заяви Кремля про "атаку" України на резиденцію Путіна у Валдаї
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяви Кремля щодо нібито української атаки на резиденцію російського диктатора, назвавши їх повністю вигаданими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС України, оприлюдненій після аналогічної позиції президента Володимира Зеленського.
Очільник української дипломатії наголосив, що подібні твердження є частиною звичної інформаційної тактики Росії, спрямованої на перекладання відповідальності.
Сибіга: Росія намагається зірвати мирні перемовини
Андрій Сибіга підкреслив, що Кремль традиційно звинувачує інших у діях, які сам планує або вже здійснює.
"Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що ти робиш або плануєш сам", — заявив міністр.
Він нагадав, що раніше цього року саме Росія завдала удару по будівлі українського уряду. Водночас Україна, за його словами, діє виключно в межах міжнародного права та завдає ударів лише по законних військових цілях.
Глава МЗС окремо акцентував, що Росія залишається державою-агресором, а Україна — країною-жертвою, яка реалізує право на самооборону відповідно до Статуту ООН. Сибіга закликав міжнародну спільноту дати чітку оцінку провокаційним заявам Москви, метою яких є підрив будь-яких мирних ініціатив.
Путін розповів Трампу про "атаку" України на його резиденцію
Тим часом президент США Дональд Трамп був "шокований та обурений" нібито атакою України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї у ніч на 29 грудня.
Про це помічник Путіна Юрій Ушаков сказав росЗМІ.
Як стверджують у Кремлі, Трамп нібито повідомив, що атака дрона на резиденцію Путіна "вплине на підхід США до справ із Зеленським".
"Путін звернув увагу Трампа на атаку Києвом безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. Трамп був шокований і обурений атакою Києва на держрезиденцію Путіна. Він заявив, що навіть не міг припустити "такі божевільні дії". Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", - заявив Ушаков.
- Раніше президент Зеленський спростував заяву російського міністра Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області РФ.
- Своєю чергою кремлівський диктатор заявив президенту США, що "терористичні дії Києва не залишаться без відповіді".
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БЛЛЛ!!!! Ви та шо всі йо..у дали чи шо?