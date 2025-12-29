Сибіга спростував заяви Кремля про "атаку" України на резиденцію Путіна у Валдаї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяви Кремля щодо нібито української атаки на резиденцію російського диктатора, назвавши їх повністю вигаданими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС України, оприлюдненій після аналогічної позиції президента Володимира Зеленського.

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Очільник української дипломатії наголосив, що подібні твердження є частиною звичної інформаційної тактики Росії, спрямованої на перекладання відповідальності.

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Сибіга: Росія намагається зірвати мирні перемовини

Андрій Сибіга підкреслив, що Кремль традиційно звинувачує інших у діях, які сам планує або вже здійснює.

"Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що ти робиш або плануєш сам", — заявив міністр.

Він нагадав, що раніше цього року саме Росія завдала удару по будівлі українського уряду. Водночас Україна, за його словами, діє виключно в межах міжнародного права та завдає ударів лише по законних військових цілях.

Глава МЗС окремо акцентував, що Росія залишається державою-агресором, а Україна — країною-жертвою, яка реалізує право на самооборону відповідно до Статуту ООН. Сибіга закликав міжнародну спільноту дати чітку оцінку провокаційним заявам Москви, метою яких є підрив будь-яких мирних ініціатив.

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Путін розповів Трампу про "атаку" України на його резиденцію

Тим часом президент США Дональд Трамп був "шокований та обурений" нібито атакою України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї у ніч на 29 грудня.

Про це помічник Путіна Юрій Ушаков сказав росЗМІ.

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Як стверджують у Кремлі, Трамп нібито повідомив, що атака дрона на резиденцію Путіна "вплине на підхід США до справ із Зеленським".

"Путін звернув увагу Трампа на атаку Києвом безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. Трамп був шокований і обурений атакою Києва на держрезиденцію Путіна. Він заявив, що навіть не міг припустити "такі божевільні дії". Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", - заявив Ушаков.