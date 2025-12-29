Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявления Кремля о якобы украинской атаке на резиденцию российского диктатора, назвав их полностью вымышленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Украины, обнародованном после аналогичной позиции президента Владимира Зеленского.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что подобные утверждения являются частью привычной информационной тактики России, направленной на перекладывание ответственности.

Сибига: Россия пытается сорвать мирные переговоры

Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль традиционно обвиняет других в действиях, которые сам планирует или уже осуществляет.

"Обычная российская тактика: обвинить другую сторону в том, что ты делаешь или планируешь сам", — заявил министр.

Он напомнил, что ранее в этом году именно Россия нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время Украина, по его словам, действует исключительно в рамках международного права и наносит удары только по законным военным целям.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что Россия остается государством-агрессором, а Украина — страной-жертвой, которая реализует право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Сибига призвал международное сообщество дать четкую оценку провокационным заявлениям Москвы, целью которых является подрыв любых мирных инициатив.

Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию

Между тем президент США Дональд Трамп был "шокирован и возмущен" якобы атакой Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.

Об этом помощник Путина Юрий Ушаков сказал росСМИ.

Как утверждают в Кремле, Трамп якобы сообщил, что атака дрона на резиденцию Путина "повлияет на подход США к делам с Зеленским".

"Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Он заявил, что даже не мог предположить "такие безумные действия". Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил Ушаков.