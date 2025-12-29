РУС
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
3 443 39

Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае

Сибига опроверг заявление России об атаке на резиденцию Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявления Кремля о якобы украинской атаке на резиденцию российского диктатора, назвав их полностью вымышленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Украины, обнародованном после аналогичной позиции президента Владимира Зеленского.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что подобные утверждения являются частью привычной информационной тактики России, направленной на перекладывание ответственности.

Читайте также: Обстрелы Украины в Рождественскую ночь: Сибига призвал мир усилить давление на РФ

Сибига: Россия пытается сорвать мирные переговоры

Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль традиционно обвиняет других в действиях, которые сам планирует или уже осуществляет.

"Обычная российская тактика: обвинить другую сторону в том, что ты делаешь или планируешь сам", — заявил министр.

Он напомнил, что ранее в этом году именно Россия нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время Украина, по его словам, действует исключительно в рамках международного права и наносит удары только по законным военным целям.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что Россия остается государством-агрессором, а Украина — страной-жертвой, которая реализует право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Сибига призвал международное сообщество дать четкую оценку провокационным заявлениям Москвы, целью которых является подрыв любых мирных инициатив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп провел "позитивный" телефонный разговор с Путиным по Украине, - Белый дом

Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию

Между тем президент США Дональд Трамп был "шокирован и возмущен" якобы атакой Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.

Об этом помощник Путина Юрий Ушаков сказал росСМИ.

Читайте также: Путин не подает никаких сигналов к миру с Украиной, - Зеленский

Как утверждают в Кремле, Трамп якобы сообщил, что атака дрона на резиденцию Путина "повлияет на подход США к делам с Зеленским".

"Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Он заявил, что даже не мог предположить "такие безумные действия". Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил Ушаков.

  • Ранее президент Зеленский опроверг заявление российского министра Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Путина в Новгородской области РФ.
  • В свою очередь кремлевский диктатор заявил президенту США, что "террористические действия Киева не останутся без ответа".

Автор: 

беспилотник (4685) путин владимир (32614) атака (849) Сибига Андрей (732)
Топ комментарии
+21
Тобто ми ще і виправдовуємось????? Типу атака на нього це щось не хороше і це точно не ми???

БЛЛЛ!!!! Ви та шо всі йо..у дали чи шо?
29.12.2025 19:20 Ответить
29.12.2025 19:20 Ответить
+15
29.12.2025 19:19 Ответить
29.12.2025 19:19 Ответить
+9
Теж не розумію чого всі так злякалися через "нібито" атаки на путлера. Завтра потрібно ще вдарити великою кількістю дронів.
29.12.2025 19:25 Ответить
29.12.2025 19:25 Ответить
29.12.2025 19:19 Ответить
29.12.2025 19:19 Ответить
Чому Сибіги не було по праву клешню зеленського , як наприклад Рубіо -Трамп?
29.12.2025 19:20 Ответить
29.12.2025 19:20 Ответить
дЄрмаківці уже не в пошані....
29.12.2025 19:27 Ответить
29.12.2025 19:27 Ответить
Тому, що так хотів трампон та його йолопи! Бо хотіли заламати Зеленського і щоб не було кому допомогти! Та не вдалося заламати, от вони разом з ****** миттєво запустили план БЄ про резиденцію! А такі, як ти строчать всяку муйню своїми клешнями перш ніж подумати!
29.12.2025 19:30 Ответить
29.12.2025 19:30 Ответить
"Заламати зеленського, та не вдалось заламати" самий бестолковий,тупий комент,і ти його точно писав не думаючи,бо немає чим.
29.12.2025 19:55 Ответить
29.12.2025 19:55 Ответить
Кауапе, тут шмурдяк не наливають
29.12.2025 20:41 Ответить
29.12.2025 20:41 Ответить
Тобто ми ще і виправдовуємось????? Типу атака на нього це щось не хороше і це точно не ми???

БЛЛЛ!!!! Ви та шо всі йо..у дали чи шо?
29.12.2025 19:20 Ответить
29.12.2025 19:20 Ответить
Теж не розумію чого всі так злякалися через "нібито" атаки на путлера. Завтра потрібно ще вдарити великою кількістю дронів.
29.12.2025 19:25 Ответить
29.12.2025 19:25 Ответить
Бо завтра по Києву прилетить ядерна ракета. Не просто так путін придумав нібито удав по його резиденції.
29.12.2025 20:42 Ответить
29.12.2025 20:42 Ответить
Різко це як - він аж набздів у себе в кабінеті , чи шо.
29.12.2025 19:25 Ответить
29.12.2025 19:25 Ответить
Та через комп бздо не передається, перевір в своїх штанях...
29.12.2025 19:33 Ответить
29.12.2025 19:33 Ответить
Ну все, теперь ***** точно нападет
29.12.2025 19:28 Ответить
29.12.2025 19:28 Ответить
Я так зрозумів, що є взаємодомовленість не бити один по одному....
29.12.2025 19:28 Ответить
29.12.2025 19:28 Ответить
а може вже "була" , то й забігали
29.12.2025 19:32 Ответить
29.12.2025 19:32 Ответить
Где ваши доказательства?!
29.12.2025 19:29 Ответить
29.12.2025 19:29 Ответить
Якщо атака мала місце,то треба було цілити,як треба і бити вже точно. А то стільки галасу з нічого.
29.12.2025 19:33 Ответить
29.12.2025 19:33 Ответить
DW

На території валдайської резиденції путіна для Кабаєвої та її дітей був побудований окремий «терем» з човновим причалом, щоб перепливати на човні в парк, розбитий на території в 28 гектарів.
29.12.2025 19:36 Ответить
29.12.2025 19:36 Ответить
2 серпня 2022 року
Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку SDN 13 громадян Росії, зокрема колишню гімнастку, а нині голову ради директорів «Національної медіагрупи» Аліну Кабаєву, яку пов'язують із путіним.
29.12.2025 19:48 Ответить
29.12.2025 19:48 Ответить
Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників пише, що влада США вважає 42-річну Кабаєву подругою путіна, від якого вона народила щонайменше трьох дітей, і підозрює її у приховуванні особистого багатства путіна за кордоном.
29.12.2025 20:04 Ответить
29.12.2025 20:04 Ответить
За повідомленнями ЗМІ, з 2024 р. стосунки Кабаєвої з путіним погіршилися, а у останнього з'явилася нова коханка - Катерина Мізулина, дочка сенатора Мізуліної.
29.12.2025 20:20 Ответить
29.12.2025 20:20 Ответить
Кацапсячим вилупкам можна бити куди заманеця в по пуйловському кубок ні?
29.12.2025 19:39 Ответить
29.12.2025 19:39 Ответить
Невже ще один підрозділ БПЛА розформують, як той, БПЛА якого долітали до кремля...?
29.12.2025 19:39 Ответить
29.12.2025 19:39 Ответить
Колись Вровді буде нахвалятись,як чуть не самого пу підстрелив в його лігві...
29.12.2025 19:43 Ответить
29.12.2025 19:43 Ответить
"чуть" не рахується.... Приймається "гарантовано"
29.12.2025 19:49 Ответить
29.12.2025 19:49 Ответить
Як би я хотів, щоб і Зе, і Сибіга не спростовували... а Мадяр би забацав відоски на тему "***** тепер - хробак".
29.12.2025 19:42 Ответить
29.12.2025 19:42 Ответить
Чомусь ця руда макака не шокована коли ракети ***** місять українських дітей, жінок, просто людей! Коли стирають в попіл цілі міста і села, коли ******** ЧАЕС і ЗАЕС, підривають дамби і т.і.!!! Американці! Женіть цю тварину в Алькатрас! Воно зганьбило Америку і віках!
29.12.2025 19:44 Ответить
29.12.2025 19:44 Ответить
Сидить чучело та вимагає в своїх висерах робити американцям те що само в себе дома зробити не може,бо хоробрості тільки на тупі висери і вистачає.
29.12.2025 19:59 Ответить
29.12.2025 19:59 Ответить
Кацапсіна, ну чому ти вирішило тут виставити свій висєр? Від ***** копієчка впала? За таке тупе більше не заплатять... Знов в свої штани надув
29.12.2025 20:39 Ответить
29.12.2025 20:39 Ответить
Досі не розумію, чому не мона перзедентів просто ліквідувати...
як чаушеску - без всякого суда - просто до стіни та за 2 хвилини...
NB. Досі ніхто не оскаржив ...
29.12.2025 19:45 Ответить
29.12.2025 19:45 Ответить
І ще один..п... для чого ви так підставляєте українців під російські бомби? Для чого виправдовуватись як серливий ботан перед гопником садистом якому підігрує поліцейський педофіл? Признайтесь ви лохонулись і підставили Україну під удар сівши з шулером садистом за стіл грати в наперстки.
29.12.2025 19:49 Ответить
29.12.2025 19:49 Ответить
Сибіга спростував заяви Кремля про "атаку" України на резиденцію Путіна у Валдаї

Сибіга підтверджує, що договорняк між нашими і їхніми: вони не бомбардуть маєтки наших, а наші не тривожить маєтки їхні, залишається в силі - це ж не Протокол у Будапешті: тут про особисте майно чісто конкрєтних пацанов" а у Будапешні про якусь иам Україну !?

Всі знають на яких "пустирях" на берегах Десни, Дніпра і всяких дрібних приток Дніпра, під Києвом, розміщені маєтки наших не бідних "злиднів" і тих, бувших наших, які втекли у Москву, під захист самого Путіна, але до тих угідь чомусь не долітає.

Ніби ракети і дрони наводить, "лічно" , умовний Медведчук з умовним Деркачем, і вони не рискують, прицілюючись у резиденцію умовного Порошенка, поцілити у маєток умовного, ну чисто умовного, Бойка, чи якось судді, чи не дай Бог прокурора, чи ще якогось поміщика/фараонам 21 -го століття.
29.12.2025 19:50 Ответить
29.12.2025 19:50 Ответить
Що вони всі так очкують.
29.12.2025 19:58 Ответить
29.12.2025 19:58 Ответить
Не розумію чому виправдовуватися, влучили б і файно!
29.12.2025 20:10 Ответить
29.12.2025 20:10 Ответить
Реально,якісь істеричні скарги опущених ху@сосів. Та ще й кому? Діду з деменцією. А як же "втараяарміяміра"? А як же "свєрхдяржява"?
29.12.2025 20:28 Ответить
29.12.2025 20:28 Ответить
Это что нельзя опровергнуть или подтвердить данными разведок, в т.ч. и США???? Зачем допускать, чтобы факт перерастал в раскручиваемое Россией балаганство? Каждый день публикуют целые фейерверки из трасс дронов (по несколько сот) по Украине и в частности по Киеву.
29.12.2025 20:32 Ответить
29.12.2025 20:32 Ответить
29.12.2025 20:40 Ответить
29.12.2025 20:40 Ответить
Естественно сами диверснули и теперь типа отмазка!войну не прекратим!
29.12.2025 20:46 Ответить
29.12.2025 20:46 Ответить
Я все думав, як зеленський буде в цей раз зіскакувати з переговорів, які для нього особисто несуть тільки загрозу. Ну ось все і вияснилось - удар по резиденції, болючий удар у відповідь і все, кінець перемовинам, типу які перемовини, коли у нас десятки трупів. Як я і думав, весь 2026 рік буде війна, з дуже поганими результатами для нас, ніякі тцк в селах мотивованих штурмовиків не знайдуть, хіба що в рази збільшать сзч.
29.12.2025 20:51 Ответить
29.12.2025 20:51 Ответить
Потрібно віддати належне, Пуйло вміло маніпулює тим рудим самозакоханим півнем.
29.12.2025 21:03 Ответить
29.12.2025 21:03 Ответить
 
 