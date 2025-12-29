Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявления Кремля о якобы украинской атаке на резиденцию российского диктатора, назвав их полностью вымышленными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Украины, обнародованном после аналогичной позиции президента Владимира Зеленского.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что подобные утверждения являются частью привычной информационной тактики России, направленной на перекладывание ответственности.
Сибига: Россия пытается сорвать мирные переговоры
Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль традиционно обвиняет других в действиях, которые сам планирует или уже осуществляет.
"Обычная российская тактика: обвинить другую сторону в том, что ты делаешь или планируешь сам", — заявил министр.
Он напомнил, что ранее в этом году именно Россия нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время Украина, по его словам, действует исключительно в рамках международного права и наносит удары только по законным военным целям.
Глава МИД отдельно подчеркнул, что Россия остается государством-агрессором, а Украина — страной-жертвой, которая реализует право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Сибига призвал международное сообщество дать четкую оценку провокационным заявлениям Москвы, целью которых является подрыв любых мирных инициатив.
Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию
Между тем президент США Дональд Трамп был "шокирован и возмущен" якобы атакой Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.
Об этом помощник Путина Юрий Ушаков сказал росСМИ.
Как утверждают в Кремле, Трамп якобы сообщил, что атака дрона на резиденцию Путина "повлияет на подход США к делам с Зеленским".
"Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Он заявил, что даже не мог предположить "такие безумные действия". Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил Ушаков.
- Ранее президент Зеленский опроверг заявление российского министра Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Путина в Новгородской области РФ.
- В свою очередь кремлевский диктатор заявил президенту США, что "террористические действия Киева не останутся без ответа".
БЛЛЛ!!!! Ви та шо всі йо..у дали чи шо?
На території валдайської резиденції путіна для Кабаєвої та її дітей був побудований окремий «терем» з човновим причалом, щоб перепливати на човні в парк, розбитий на території в 28 гектарів.
Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку SDN 13 громадян Росії, зокрема колишню гімнастку, а нині голову ради директорів «Національної медіагрупи» Аліну Кабаєву, яку пов'язують із путіним.
як чаушеску - без всякого суда - просто до стіни та за 2 хвилини...
NB. Досі ніхто не оскаржив ...
Сибіга підтверджує, що договорняк між нашими і їхніми: вони не бомбардуть маєтки наших, а наші не тривожить маєтки їхні, залишається в силі - це ж не Протокол у Будапешті: тут про особисте майно чісто конкрєтних пацанов" а у Будапешні про якусь иам Україну !?
Всі знають на яких "пустирях" на берегах Десни, Дніпра і всяких дрібних приток Дніпра, під Києвом, розміщені маєтки наших не бідних "злиднів" і тих, бувших наших, які втекли у Москву, під захист самого Путіна, але до тих угідь чомусь не долітає.
Ніби ракети і дрони наводить, "лічно" , умовний Медведчук з умовним Деркачем, і вони не рискують, прицілюючись у резиденцію умовного Порошенка, поцілити у маєток умовного, ну чисто умовного, Бойка, чи якось судді, чи не дай Бог прокурора, чи ще якогось поміщика/фараонам 21 -го століття.