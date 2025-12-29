Путін сказав, що на нього напали. Це дуже погано, - Трамп про "атаку" на резиденцію диктатора РФ
Лідер США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Путін розповів йому про нібито спробу України атакувати його резиденцію в Новгородській області вранці 29 грудня. Глава Білого дому "дуже розлючений" через це.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Заява Трампа
Президента США запитали щодо заяв глави МЗС РФ Сергія Лаврова про спробу Києва "атакувати" держрезиденцію Путіна в Новгородській області.Трамп відповів:
"Я насправді про це не знаю… Я щойно почув про це, але я не знаю про це… Це було б дуже погано", - сказав він спочатку.
Згодом Трамп сказав, що Путін розповів йому про нібито "атаку" України на резиденцію.
"Путін розповів мені про це рано-вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це дуже погано. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одна справа — вести наступальні дії, інша — атакувати його дім. Зараз не час для цього, так не можна. Я був дуже розлючений через це. Ну, ми з'ясуємо. Ви кажете, що атаки могло й не бути. Це теж можливо. Але Путін сказав мені це сьогодні вранці", - заявив американський політик.
Що передувало?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
********** рашки жаліється на агресивні дії України проти нього америкосам.
А ********** піндоси сприймають це позитивно.
Це що світ нарколиг? Мені варто почати приймати тяжку наркоту щоб хоч щось зрозуміти?
А те що цей виродок кожний день обстрілює цю нещасну країну, це нічого.