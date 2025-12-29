Путин сказал, что на него напали. Это очень плохо, - Трамп об "атаке" на резиденцию диктатора РФ
Лидер США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Путин рассказал ему о якобы попытке Украины атаковать его резиденцию в Новгородской области утром 29 декабря. Глава Белого дома "очень разгневан" из-за этого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Заявление Трампа
Президента США спросили о заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о попытке Киева "атаковать" госрезиденцию Путина в Новгородской области. Трамп ответил:
"Я на самом деле об этом не знаю... Я только что услышал об этом, но я не знаю об этом... Это было бы очень плохо", - сказал он сначала.
Впоследствии Трамп сказал, что Путин рассказал ему о якобы "атаке" Украины на резиденцию.
"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это очень плохо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело — вести наступательные действия, другое — атаковать его дом. Сейчас не время для этого, так нельзя. Я был очень разгневан из-за этого. Ну, мы выясним. Вы говорите, что атаки могло и не быть. Это тоже возможно. Но Путин сказал мне это сегодня утром", — заявил американский политик.
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А те що цей виродок кожний день обстрілює цю нещасну країну, це нічого.
Оскільки прогресу нуль, Трамп просто цим скористається, звинувативши Україну.
ЗАЕС найбільша АЕС світу....
ду-май-тє
.
воно може напару з пончиком крипту майнати.
хоча, кажуть, що Пончик лідер па майнану
.
.
подивіться на його ППО
Резиденция Президента РФ на Валдае («Долгие Бороды») усиленно охраняется системами ПВО, преимущественно зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», установленными на специальных башнях, а также позициями https://24tv.ua/ru/rezidencija-putina-v-valdae-kakaja-tam-zashhita-skolko-pvo-ustanovleno-24-kanal_n2892907 ЗРК С-400. Количество систем ПВО значительно возросло за последние годы и достигло 12 и более единиц, создавая плотную систему защиты вокруг резиденции, подобную историческим немецким башням ПВО (Flaktürm)
.
руде чмо знепритомніло...
гинуть Воїни, Діти, Жінки, Старенькі ?
про що ви ???
газон на валдає пошкодили !!!!!
.
а "це недобре... це дуже погано", бо трампсу про це сам пуйло розказав вранці.
ну що то за атака на резиденцію пуйла, коли пуйло після цього не тільки живий, а ще і патякає?
********** рашки жаліється на агресивні дії України проти нього америкосам.
А ********** піндоси сприймають це позитивно.
Це що світ нарколиг? Мені варто почати приймати тяжку наркоту щоб хоч щось зрозуміти?
Тут просто трешреальність бо в паралельній
хоча б таблеточку пропонують вибрати або одного або іншого кольору....
На території валдайської резиденції путіна для Кабаєвої та її дітей був побудований окремий «терем» з човновим причалом, щоб перепливати на човні в парк, розбитий на території в 28 гектарів.
Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників пише, що влада США вважає 42-річну Кабаєву подругою путіна, від якого вона народила щонайменше трьох дітей, і підозрює її у приховуванні особистого багатства путіна за кордоном.
За повідомленнями ЗМІ, з 2024 р. стосунки Кабаєвої з путіним погіршилися, а у останнього з'явилася нова коханка - Катерина Мізулина, дочка сенатора Мізуліної.
Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку SDN 13 громадян Росії, зокрема колишню гімнастку, а нині голову ради директорів «Національної медіагрупи» Аліну Кабаєву, яку пов'язують із путіним.
а знищувати енергетику і тепло в холодний період - то це можна це час
підар
******* відповідь орку
Весь світ знає, що Путін - ПАТОЛОГІЧНИЙ БРЕХУН... Тільки Трампу про це не відомо...
Невже чубатий реальний ідіот, а не придурюється?
Коли приїде до Києва - теж буде дивуватися чому ракети прилітають чи домовиться напередодні із терористом?
В ***** всі резиденції з глибокими бункерами - назовні він виходить дуже рідко і трумп за це знає.
Щоби дістати ***** потрібні ті бонби, які трумп на іран кидав, а в України їх нема, тому витрачати дрони на таку дурість навіть зєля не буде - бреше як завжди *****, щоби виправдати черговий свій злочин, який запланував.
Вот це показує його тупість, або підлість. Ху...ло може все, убивати, гвалтувати, а по його пустой хатині це вже трампанутого виводить із себе.
Діти в певному віці буваю неперевершиними брехунами. А тут дорослий дядя Путін... -патолонічний брехун і Трамп -жалільник...
- "Дядя, дядя купи кирпич" - просить таке дитя прохожого. Довго пристаэ з тим кирпичем. Начинаэ рюмсати, кричати. Тут как из под земли, появляються чисто конкретные пацаны: - Дядя, пошто ребятенка обижаешь!... В результате дядя, гость славного города-героя, остается у нижнем белье и при галстуке. Дяди еще повезет, если у милиции его не отправят у вытрезвитель...
А если серьезно:
Все понимают, что путину необходимо было соскочить с темы подписания мира/перемирия. Несколько по тому, что его не устраивает договор, сколько потому, что ему(лично ему, а не всем россиянам) комфортно жить в условиях войны. И как раз угроза ему лично - это то, что эту войну может прекратить. Так что сказки о нападении - это очередное подтверждение отсутствия готовности рф прекратить войну.
Бреше.
А то хай би звернувся до талібів, з яким він уклав "мирний договір", вони би йому пояснили, чому Усама бен Ладен крім хмарочосів в Нью-Йорку наказав атакувати і White House, і Pentagon.
Згодом Трамп сказав, що Путін розповів йому про нібито "атаку" України на резиденцію."Путін розповів мені про це рано-вранці. Він сказав, що
Джерело: https://censor.net/ua/n3592960
- що взагалі відбувається ? Рудий дід зовсім з головою не дружить ? 🤯