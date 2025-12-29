Путин сказал, что на него напали. Это очень плохо, - Трамп об "атаке" на резиденцию диктатора РФ

Лидер США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Путин рассказал ему о якобы попытке Украины атаковать его резиденцию в Новгородской области утром 29 декабря. Глава Белого дома "очень разгневан" из-за этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

Президента США спросили о заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о попытке Киева "атаковать" госрезиденцию Путина в Новгородской области. Трамп ответил:

"Я на самом деле об этом не знаю... Я только что услышал об этом, но я не знаю об этом... Это было бы очень плохо", - сказал он сначала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Впоследствии Трамп сказал, что Путин рассказал ему о якобы "атаке" Украины на резиденцию.

"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это очень плохо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело — вести наступательные действия, другое — атаковать его дом. Сейчас не время для этого, так нельзя. Я был очень разгневан из-за этого. Ну, мы выясним. Вы говорите, что атаки могло и не быть. Это тоже возможно. Но Путин сказал мне это сегодня утром", — заявил американский политик.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае