5 271 81

Путин сказал, что на него напали. Это очень плохо, - Трамп об "атаке" на резиденцию диктатора РФ

Президент США Дональд Трамп

Лидер США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Путин рассказал ему о якобы попытке Украины атаковать его резиденцию в Новгородской области утром 29 декабря. Глава Белого дома "очень разгневан" из-за этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Заявление Трампа

Президента США спросили о заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о попытке Киева "атаковать" госрезиденцию Путина в Новгородской области. Трамп ответил:

"Я на самом деле об этом не знаю... Я только что услышал об этом, но я не знаю об этом... Это было бы очень плохо", - сказал он сначала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Впоследствии Трамп сказал, что Путин рассказал ему о якобы "атаке" Украины на резиденцию.

"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это очень плохо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело — вести наступательные действия, другое — атаковать его дом. Сейчас не время для этого, так нельзя. Я был очень разгневан из-за этого. Ну, мы выясним. Вы говорите, что атаки могло и не быть. Это тоже возможно. Но Путин сказал мне это сегодня утром", — заявил американский политик.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае

путин владимир (32614) резиденция (150) россия (98536) Трамп Дональд (7355)
Топ комментарии
+20
По ходу я якось таки потрапив у світ сюрреалізму.
********** рашки жаліється на агресивні дії України проти нього америкосам.
А ********** піндоси сприймають це позитивно.
Це що світ нарколиг? Мені варто почати приймати тяжку наркоту щоб хоч щось зрозуміти?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
+16
А докази є?

А те що цей виродок кожний день обстрілює цю нещасну країну, це нічого.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:10 Ответить
+14
А яяй не можна фюрера зачіпати а то агент крвснов розсердиться.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
А докази є?

А те що цей виродок кожний день обстрілює цю нещасну країну, це нічого.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:10 Ответить
Это другое. (для тампона)
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
А їх і не треба.
Оскільки прогресу нуль, Трамп просто цим скористається, звинувативши Україну.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:12 Ответить
і що далі ?

ЗАЕС найбільша АЕС світу....

ду-май-тє

.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:25 Ответить
Ні. Найпотужніша АЕС в Кореї.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:54 Ответить
що тоді руде чмо забуло в Україні ?

воно може напару з пончиком крипту майнати.
хоча, кажуть, що Пончик лідер па майнану

.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:59 Ответить
Ну вже явно не АЕС він забув. США чемпіон світу з АЕС.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:03 Ответить
там хоть світло не зникло? Жаль...
показать весь комментарий
29.12.2025 21:16 Ответить
бєрьозку пошкодили !!!!!!

.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:23 Ответить
який ідіот може атакувати той сра...ний валдай ?
подивіться на його ППО
Резиденция Президента РФ на Валдае («Долгие Бороды») усиленно охраняется системами ПВО, преимущественно зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», установленными на специальных башнях, а также позициями https://24tv.ua/ru/rezidencija-putina-v-valdae-kakaja-tam-zashhita-skolko-pvo-ustanovleno-24-kanal_n2892907 ЗРК С-400. Количество систем ПВО значительно возросло за последние годы и достигло 12 и более единиц, создавая плотную систему защиты вокруг резиденции, подобную историческим немецким башням ПВО (Flaktürm)

.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:33 Ответить
А яяй не можна фюрера зачіпати а то агент крвснов розсердиться.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
руде чмо уявило, що укропи своїми фанерками можуть геть перекопати газон на полі для гольфу у його Мар-а-Лаго.

руде чмо знепритомніло...

гинуть Воїни, Діти, Жінки, Старенькі ?
про що ви ???

газон на валдає пошкодили !!!!!

.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:22 Ответить
та зачіпати можна

а "це недобре... це дуже погано", бо трампсу про це сам пуйло розказав вранці.

ну що то за атака на резиденцію пуйла, коли пуйло після цього не тільки живий, а ще і патякає?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:28 Ответить
По ходу я якось таки потрапив у світ сюрреалізму.
********** рашки жаліється на агресивні дії України проти нього америкосам.
А ********** піндоси сприймають це позитивно.
Це що світ нарколиг? Мені варто почати приймати тяжку наркоту щоб хоч щось зрозуміти?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
Думаю ми попали в пекло як паралельну дійсність.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:14 Ответить
Та фіг там а не паралельна реальність...
Тут просто трешреальність бо в паралельній
хоча б таблеточку пропонують вибрати або одного або іншого кольору....
показать весь комментарий
29.12.2025 21:17 Ответить
Ні, просто настала темне полоса.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:22 Ответить
Ні , мені здається це якась альтернативна реальність (як у фільмі назад в майбутнє 2 де старий біф передав в минулому самому собі молодому альманах той розбагатів і перетворив містечко гілл-велі на пекло і майбутньому.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:58 Ответить
DW
На території валдайської резиденції путіна для Кабаєвої та її дітей був побудований окремий «терем» з човновим причалом, щоб перепливати на човні в парк, розбитий на території в 28 гектарів.
Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників пише, що влада США вважає 42-річну Кабаєву подругою путіна, від якого вона народила щонайменше трьох дітей, і підозрює її у приховуванні особистого багатства путіна за кордоном.

За повідомленнями ЗМІ, з 2024 р. стосунки Кабаєвої з путіним погіршилися, а у останнього з'явилася нова коханка - Катерина Мізулина, дочка сенатора Мізуліної.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
2 серпня 2022 року
Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку SDN 13 громадян Росії, зокрема колишню гімнастку, а нині голову ради директорів «Національної медіагрупи» Аліну Кабаєву, яку пов'язують із путіним.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:12 Ответить
Боже! Старий бабцїн продовжує себе викривати з впертістю божевільного!
показать весь комментарий
29.12.2025 21:11 Ответить
І режисер - гівно, і актори - придурки... Ламають комедію на увесь світ, а люди гинуть!
показать весь комментарий
29.12.2025 21:13 Ответить
Зараз не час для цього, так не можна

а знищувати енергетику і тепло в холодний період - то це можна це час
підар
показать весь комментарий
29.12.2025 21:13 Ответить
трампон хоче бути в списку? за посібництво....
показать весь комментарий
29.12.2025 21:13 Ответить
Це дуже смішно. Важко повірити, що таке відбувається насправді
показать весь комментарий
29.12.2025 21:14 Ответить
Трамп - це ганьба Америки та її народу. Воно вже зовсім дурне і до того ж впало в дитинство, бо вірить в кацапській казочки
показать весь комментарий
29.12.2025 21:14 Ответить
У пуйла - куди не ткни, там резиденція
показать весь комментарий
29.12.2025 21:16 Ответить
Навіть якщо дуже формально: президент країни (навіть якщо вважати ***** президентом) є верховним головнокомандувачем збройних сил, а отже цілком легітимною ціллю - як і Гітлер під час WWW2.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:16 Ответить
Терміново відправляйте авіаносну групу в *****-кукуєво!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.12.2025 21:16 Ответить
Кацапы анонсруют удар по правительственному кварталу, а витоге 99% ракет полетит по энергетике и гражданским объектам! Все как всегда короче!
показать весь комментарий
29.12.2025 21:17 Ответить
Ну ось тебе,ймовірно ,Кліртон грав давно в дупу))Ти ж не вмер,дожив до 80,масаж простати)Якби ***** всрав ще один чумайдан під час прильоту ,то він би нічого не програв,а полегшав і це помітила б кабаєва))
показать весь комментарий
29.12.2025 21:17 Ответить
путлєра зачіпати не можна - а українців можна ******* до безкінечності - Трамп себе чує?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:17 Ответить
А те, що кожен день гинуть люди ЦИМ ВИЛУПКАМ ПОФІГ ??? Скоти кінчені.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:17 Ответить
Троє кончених під.расов.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:17 Ответить
"СВО" йде по плану...
******* відповідь орку
показать весь комментарий
29.12.2025 21:18 Ответить
от шо робить животворяща віра президентів , у свій дебільний лекторат- лохторат ...такі це дає право говорит з массами ,як "професор" зі студентами , які системно прогулюють пари ....
показать весь комментарий
29.12.2025 21:18 Ответить
**** ..На Путіна напали..Боже яка біда,Боже скільки переживань.Підарас кончений, a те , що цей урод знищує Націю, вбиває невинних людей тебе не хвилює?? Господи, який ж цей трамп убогий...Пишу з маленької букви, бо він більше не заслужив...Путінолиз кончений
показать весь комментарий
29.12.2025 21:18 Ответить
Срачка на нього напала
показать весь комментарий
29.12.2025 21:19 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 21:19 Ответить
президенто США - обліко АМОРАЛЕ
показать весь комментарий
29.12.2025 21:27 Ответить
Путін казав, що на Каширському шосе та у Волгодонську, будинки підривали "чеченские тераристы"... Теж вірить треба?...
Весь світ знає, що Путін - ПАТОЛОГІЧНИЙ БРЕХУН... Тільки Трампу про це не відомо...
показать весь комментарий
29.12.2025 21:19 Ответить
Всі розлючені, не тільки Трамп. Ну як можна було в холосту атакувати і не прибити виродка. Це ж яке було б свято
показать весь комментарий
29.12.2025 21:19 Ответить
Трампон ти ідіот
показать весь комментарий
29.12.2025 21:19 Ответить
- Хулиганы зрения лишают !
показать весь комментарий
29.12.2025 21:20 Ответить
Нічого не знаю нічого не бачив, я непристойно здивований
показать весь комментарий
29.12.2025 21:20 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 21:24 Ответить
***,це президент країни яку вважають країною під першим номером.Не тільки в нас обирають неадеквата,там привели неадекватного неадеквата.А мова,мова першокласника який ще не може скласти речення.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:21 Ответить
Вважали. Минулий час.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:23 Ответить
Ну, ***** ж ніколи не брехало. Це ж саме чесне ***** в світі.
Невже чубатий реальний ідіот, а не придурюється?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:22 Ответить
... трампон засвітився по повній - він сам того ще не розуміє....
Коли приїде до Києва - теж буде дивуватися чому ракети прилітають чи домовиться напередодні із терористом?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:24 Ответить
Ніч найтемніша перед світанком (с) Темний лицар.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:25 Ответить
Пу це зробив, щоб прикрити і виправдати свій страшний удар на свята.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:25 Ответить
мальчига в трусиках распяли прямо в резиденции
показать весь комментарий
29.12.2025 21:25 Ответить
Все це розіграно, напевно щоб загнати Зеленського в ще більшу пастку. Тепер у трампа офіційний привід не давати " терористам" зброю, а у обіженки путіна бити куди захоче, ясно що він і так лупив, але тепер можна і ООН скликати, що напад був на " призидента" і він цим скористається. А наш про свої замахи тільки воду мутив в змі для потужності, не подавав ні до міжнародного суду, не фіксував це, не скликав ООН. От що значить профан в політиці.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:27 Ответить
Смотрю, на ленте полно "героев". Если это правда, нужно быть полным дауном, что бы такое сотворить. Это равно, плюнуть из "плювачки" "трудовику" на уроке в затылок, трудовику пофиг, но в класс полетит киянка!
показать весь комментарий
29.12.2025 21:28 Ответить
Шо ти тут талапаєш,ніхто того маньяка не чіпав,воно знову ********* щоб всі ті переговори злити в унітаз.І ще хтось той бред лайкає..
показать весь комментарий
29.12.2025 21:36 Ответить
Так ти і є повний даун, а може ще гірше, москаль, раз в цю маячню повірити зміг.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:43 Ответить
Во первых, читать умеешь, что написано? Во вторых, не важно во что, кто поверил, а у кого кулаки больше! Забавляйтесь дальше...
показать весь комментарий
29.12.2025 21:47 Ответить
Так на цього п#дара і повинні нападати, він військовий злочинець.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:31 Ответить
Напали на пуйла! Невже війну обявить?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:32 Ответить
Погано що не вбили
показать весь комментарий
29.12.2025 21:33 Ответить
Схоже, що саме цей сценарій ***** з Трампом обговорювали напередодні аж дві години по телефону....
показать весь комментарий
29.12.2025 21:38 Ответить
Такий довірливий трумп???😁
В ***** всі резиденції з глибокими бункерами - назовні він виходить дуже рідко і трумп за це знає.
Щоби дістати ***** потрібні ті бонби, які трумп на іран кидав, а в України їх нема, тому витрачати дрони на таку дурість навіть зєля не буде - бреше як завжди *****, щоби виправдати черговий свій злочин, який запланував.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:38 Ответить
Два дебіла це вже сила. Ху...ло сказало воно повірило, а запросити інформацію у своїх спецслужб ума не вистачає. Кожній дрон вони відстежують. Резиденцію ху.... ла охороняє ППО так як ні один об'єкт в ху... лостані. Всі знають що ху...ла там не має, він у себе в бункері на валізі, піськов підтвердить. А оце:"Путін розповів йому про нібито спробу України атакувати його резиденцію в Новгородській області вранці 29 грудня. Глава Білого дому "дуже розлючений" через це.
Вот це показує його тупість, або підлість. Ху...ло може все, убивати, гвалтувати, а по його пустой хатині це вже трампанутого виводить із себе.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:39 Ответить
погано що трампон ********
показать весь комментарий
29.12.2025 21:39 Ответить
Цей дебіл Трамп дасть Зельке таких потужних гарантій, довго ригать будемо.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:40 Ответить
Ніби хлопчик грався у пісочниці і його "обідєлі"... пожалівся взрослому дяді.

Діти в певному віці буваю неперевершиними брехунами. А тут дорослий дядя Путін... -патолонічний брехун і Трамп -жалільник...

- "Дядя, дядя купи кирпич" - просить таке дитя прохожого. Довго пристаэ з тим кирпичем. Начинаэ рюмсати, кричати. Тут как из под земли, появляються чисто конкретные пацаны: - Дядя, пошто ребятенка обижаешь!... В результате дядя, гость славного города-героя, остается у нижнем белье и при галстуке. Дяди еще повезет, если у милиции его не отправят у вытрезвитель...
показать весь комментарий
29.12.2025 21:41 Ответить
Ама... путя-крыса...
А если серьезно:
Все понимают, что путину необходимо было соскочить с темы подписания мира/перемирия. Несколько по тому, что его не устраивает договор, сколько потому, что ему(лично ему, а не всем россиянам) комфортно жить в условиях войны. И как раз угроза ему лично - это то, что эту войну может прекратить. Так что сказки о нападении - это очередное подтверждение отсутствия готовности рф прекратить войну.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:42 Ответить
Фантомас розбушувався.)
показать весь комментарий
29.12.2025 21:43 Ответить
Ахаха, а чому трамп не сказав, що путін пи..здо..нув, путін сказав - це ж завжди = путін пи..здо..нув, якщо мова йде про речі, які йому потрібні. Правду він теж каже. Коли говорить, що хоче відновити імперію кгб, тепер фсб і для цього знищити усіх, хто цьому протидіє, звісно ж нас.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:47 Ответить
І що,обидва шакали,-нацистський байстрюк та руда псина живі? Св. Петро досі обом ставить прогули?
показать весь комментарий
29.12.2025 21:48 Ответить
Ті хто ще залишились адекватні в Америці. Поясніть цьому рудому півню ,що фортуна тітка ще більш непередбачувана ніж він. І може так статися що років десь в 90 йому доведеться відбувати покарання в європейській тюрмі за колаборацію з воєнним злочинцем трупіним, а не гріти своє старече тіло в Мар-а- Лаго.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:52 Ответить
Дуже погано що у трампа холодець замість мізків і сифіліс замість совісті
показать весь комментарий
29.12.2025 21:52 Ответить
Він не знає, що "А la guerre comme А la guerre"?
Бреше.
А то хай би звернувся до талібів, з яким він уклав "мирний договір", вони би йому пояснили, чому Усама бен Ладен крім хмарочосів в Нью-Йорку наказав атакувати і White House, і Pentagon.
показать весь комментарий
29.12.2025 21:53 Ответить
Трамп на подспіві у Путіна яке воно недолуге Америка стає помийкою TACO всегда взад
показать весь комментарий
29.12.2025 21:58 Ответить
Рижий виродок хоче виїхати на чужому горбу
показать весь комментарий
29.12.2025 22:02 Ответить
Ай-яй-яй, що ж це твориться у світі!? На бідолашного вбивцю мільйонів людей "напали і навіть не вбили" - яке ж то горе! Погладь путінку по лисині і поцілуй у дупку, а то він не переживе такого горя
показать весь комментарий
29.12.2025 22:04 Ответить
..Я насправді про це не знаю… Я щойно почув про це, але я не знаю про це…
Згодом Трамп сказав, що Путін розповів йому про нібито "атаку" України на резиденцію."Путін розповів мені про це рано-вранці. Він сказав, що
- що взагалі відбувається ? Рудий дід зовсім з головою не дружить ? 🤯
показать весь комментарий
29.12.2025 22:07 Ответить
 
 