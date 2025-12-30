МЗС Литви про "атаку" на резиденцію Путіна: "Операція Кремля під чужим прапором, щоб виправдати удари по Україні"
У МЗС Литви заявили, що Росія намагається саботувати домовленості, досягнуті між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго, поширюючи неправдиві заяви про нібито українську атаку на резиденцію Володимира Путіна.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Литви у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
У литовському МЗС назвали російські твердження операцією під чужим прапором, яка має на меті виправдати можливі удари по Україні.
"Остання операція Кремля під чужим прапором, щоб виправдати можливі удари по Україні, - нічого нового. Ми пам'ятаємо невдалу "атаку дронів" на Кремль (03.05.2023). Путін не тільки планує масовий напад на Київ, але й прагне зірвати досягнення, про які домовилися вчора в Мар-а-Лаго", - зазначили у МЗС Литви.
Що передувало?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
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