Зеленський пов’язав фейки Росії з якісною комунікацією України та США

Заяви російських посадовців про нібито зрив Україною мирних переговорів свідчать про ефективність нинішньої взаємодії Києва та Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського, зробленій під час телефонної розмови з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

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Глава держави наголосив, що поширення Росією фейкових звинувачень є реакцією на прогрес у міжнародних контактах України, зокрема зі Сполученими Штатами.

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Зеленський про комунікацію з США

Під час розмови Володимир Зеленський поінформував президента Латвії про зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також про подальшу роботу з американською переговорною командою. За словами президента, ці контакти мають практичні результати та зміцнюють позиції України.

Президент підкреслив, що російські спроби дискредитувати Україну лише підтверджують правильність обраного курсу.

"Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною", — наголосив Зеленський.

Також глава держави запросив президента Латвії відвідати Україну з офіційним візитом.

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Реакція на заяви Росії про "атаку" та переговори

Перед цим у Росії пролунали заяви про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна. Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що ці події можуть вплинути на переговорну позицію Москви, водночас заявляючи про намір продовжувати контакти зі США.

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп начебто коригує свої підходи до України та її президента. Водночас в Україні наголошують, що подібні заяви є елементом інформаційного тиску та не відповідають реальному стану переговорного процесу.

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Трамп "дуже розлючений"

Водночас лідер США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Путін розповів йому про нібито спробу України атакувати його резиденцію в Новгородській області вранці 29 грудня. Глава Білого дому "дуже розлючений" через це.

Так він заявив журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

"Зараз не час для цього, так не можна. Я був дуже розлючений через це. Ну, ми з'ясуємо. Ви кажете, що атаки могло й не бути. Це теж можливо. Але Путін сказав мені це сьогодні вранці", - заявив американський політик.

Нагадаємо, у понеділок, 29 грудня, Зеленський заявив, що Росія готує підґрунтя для ударів по урядових будівлях у Києві.

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