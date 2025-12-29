Зеленський поговорив зі Стуббом: "Готуємо нові зустрічі у Європі"
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.
Під час розмови сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію, подальші можливості для міжнародної взаємодії.
Зеленський: готуємо нові зустрічі у Європі
Глава держави наголосив на важливості змістовної координації з європейськими партнерами та спільної протидії спробам Росії зірвати дипломатичні процеси.
"Готуємо нові зустрічі у Європі, і важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію", — заявив президент.
Зеленський зазначив, що Росія продовжує поширювати фейкові наративи для виправдання ударів по Україні та затягування війни. Водночас за його словами, ключові розвідки провідних країн світу володіють реальною інформацією щодо ситуації та дій агресора.
Путін не прагне зупинити війну
Перед цим в інтерв’ю Fox News Зеленський наголосив, що не бачить жодних ознак прагнення російського диктатора Володимира Путіна до миру — ані в його діях, ані у висловлюваннях.
За його словами, російський диктатор публічно не говорить про мир і навпаки заявляє про готовність "іти далі". Глава держави зазначив, що такі меседжі не можуть розцінюватися як сигнали до мирного врегулювання.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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А від попередніх 13 зустрічей звіт про конкретику де?
пуйло готовить удар по урядовому кварталу!