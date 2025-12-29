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Новини Мирний план Переговори із США
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Зеленський поговорив зі Стуббом: "Готуємо нові зустрічі у Європі"

Зеленський провів телефонну розмову зі Стуббом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

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Під час розмови сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію, подальші можливості для міжнародної взаємодії.

Зеленський: готуємо нові зустрічі у Європі

Глава держави наголосив на важливості змістовної координації з європейськими партнерами та спільної протидії спробам Росії зірвати дипломатичні процеси.

"Готуємо нові зустрічі у Європі, і важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує поширювати фейкові наративи для виправдання ударів по Україні та затягування війни. Водночас за його словами, ключові розвідки провідних країн світу володіють реальною інформацією щодо ситуації та дій агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирний план США не обмежує мобілізацію в Україні. 800-тисячної армії – достатньо, - Сирський

Путін не прагне зупинити війну

Перед цим в інтерв’ю Fox News Зеленський наголосив, що не бачить жодних ознак прагнення російського диктатора Володимира Путіна до миру — ані в його діях, ані у висловлюваннях.

За його словами, російський диктатор публічно не говорить про мир і навпаки заявляє про готовність "іти далі". Глава держави зазначив, що такі меседжі не можуть розцінюватися як сигнали до мирного врегулювання.

Читайте також: Зеленський обговорив із канцлером Мерцом переговори з Трампом і російські фейки

Проєкт плану припинення війни

Також читайте: "ЄС" закликає Зеленського негайно поінформувати ВР про хід переговорів із Трампом щодо мирного врегулювання

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Стубб Александр (224) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+5
>> Готуємо нові зустрічі у Європі...

Навіщо?

А від попередніх 13 зустрічей звіт про конкретику де?
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29.12.2025 20:24 Відповісти
+2
полетить сьогодні
пуйло готовить удар по урядовому кварталу!
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29.12.2025 20:26 Відповісти
+2
Зрозуміло.По напрацьованій методиці нікуя робить.Турист відпрацьовує Оман на 100%
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29.12.2025 20:28 Відповісти

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