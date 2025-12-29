Мирний план США не обмежує мобілізацію в Україні. 800-тисячної армії – достатньо, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що американський мирний план не містить жодних обмежень для України щодо мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".
Мобілізація та зменшення армії
У головкома запитали, чи задовольняє Україну пункт мирного плану США про чисельність української армії у 800 тисяч осіб в мирний час.
Сирський відповів, що така цифра справді гарантує, що Україна дасть відсіч у разі повторної збройної агресії Росії.
"Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики й здібності зберігаються", - наголосив він.
Генерал уточнив, що спочатку Україні пропонували скоротити чисельність армії до 600 тисяч, але цифра у 800 тисяч "якраз нас задовольняє".
Як розв'язати проблему СЗЧ?
За його словами, що розв'язання проблеми самовільного залишення частини –– це комплекс загальнодержавних заходів.
"Мають працювати не тільки військові, а й голови обласних районних адміністрацій. Вони повинні готувати людей передусім морально до захисту своєї держави, щоб вони йшли до лав армії з розумінням того, що виконують свій громадянський обов'язок – захищати державу, землю, населення, мову – все, що становить цінність для нас", - пояснив Сирський.
- З іншого боку, каже головнокомандувач, військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини з цивільного життя до військового.
"Це починається з моменту її потрапляння до ТЦК, потім – у навчальний центр. Саме там багато випадків СЗЧ. Цей перехід особливо важливий на першому етапі, коли для людини все нове і відбувається переформатування з одного способу життя на інше – військове. В цьому житті все по-іншому, все жорстко", - заявив він.
Тому основна увага має бути до процесу підготовки – створенню нормальних умов для проживання та для проведення занять, додав Сирський.
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Яким коштом буде утримуватися 800 тисячна армія ,якщо населення країни біля 30 мільйонів ? Якщо в 2014 країна з населенням в 48 мільйонів не могла достойно забезпечити і озброїти 165 тисяч чоловік.